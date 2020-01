CoopVoce: l'ultimo giorno per la ChiamaTutti Top 20 a 8 euro

CoopVoce è quel gestore che nessuno si aspettava potesse prendere una piega diversa da quella intrapresa durante i primi tempi. All’inizio, proprio quando questo provider è stato creato, tutti erano rimasti scettici sul suo operato.

Le offerte erano convenienti visto il prezzo, ma non secondo quanto dimostrato dai contenuti, troppo pochi secondo la gran parte del pubblico. Proprio per questo tutti hanno virato su altre soluzioni, le quali hanno poi dovuto ammettere il ritorno proprio del gestore di casa Coop. In questo momento CoopVoce risulta infatti il provider più affidabile dell’aria dei gestori virtuali, dal momento che nessun utente ha ricevuto brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una promozione. Inoltre sarebbe proprio questo l’ultimo giorno per sottoscrivere la sua promozione migliore, la quale è disponibile sul sito ufficiale dallo scorso mese di novembre.

CoopVoce: la ChiamaTutti Top 20 è al capolinea, solo oggi può essere sottoscritta con un costo mensile di 8 euro

La ChiamaTutti Top 20 è la promo del gestore che in tanti hanno sottoscritto a partire dallo scorso mese di novembre quando è stata ufficializzata sul sito ufficiale. In questo momento sembra però che sia giunta al capolinea, dato che questo è l’ultimo giorno in cui è possibile sottoscriverla. Gli utenti possono basarsi su una soluzione che offre davvero tutto, e per soli 8 euro al mese per sempre.

Al suo interno sono presenti minuti senza limiti per telefonare chiunque in Italia e in Europa, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in 4G. Ricordiamo ovviamente che la promo è disponibile anche per i già clienti CoopVoce.