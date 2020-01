CoopVoce: ultimi giorni per la ChiamaTutti Top con minuti, SMS e Giga

CoopVoce rappresenta una di quelle realtà che sembravano ad un passo dal baratro e che invece poi sono riusciti a salvarsi brillantemente conseguendo ottimi risultati. In questo momento infatti il gestore risulta uno dei più affidabili in assoluto, soprattutto grazie alle sue promozioni che non avrebbero mai rifilato brutte sorprese alla clientela.

Questo è quanto pensano gli utenti, e soprattutto quanto narra la classifica dal momento che quello di Coop e uno dei gestori più utilizzati al momento tra i virtuali. Nonostante la concorrenza sia molto forte, questa azienda sta riuscendo a dare un suo segnale molto positivo. Prima i suoi contenuti erano troppo bassi per essere desiderati dal pubblico, ma ora lo scenario è nettamente cambiato. Una grande dimostrazione consiste proprio nell’ultima promo che trovate disponibile sul sito ufficiale del gestore.

CoopVoce: la promo ChiamaTutti Top 20 è ancora disponibile ma solo fino al prossimo 15 gennaio

Una delle promo di CoopVoce che più di tutte hanno appassionato il pubblico, è sicuramente la ChiamaTutti Top 20. Questa soluzione non lascia a casa nessun contenuto, dal momento che con pochi euro offre davvero tutto ciò di cui un utente medio a bisogno. Il prezzo inoltre è sempre lo stesso, e dura per sempre nel tempo senza mai cambiare.

Per soli 8 euro ogni mese potrete avere infatti a disposizione minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri italiani ed europei oltre a 20 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web senza limiti. Inoltre bisogna ricordare che la promo è disponibile anche per coloro che sono già clienti.