Le care vecchie abitudini non si perdono mai: in Italia sono tantissime le persone che ogni qualvolta si ritrovano alcuni oneri da pagare, intervengono in maniera disonesta e soprattutto illegale.

Attualmente ci sono tanti casi di contatori manomessi, è proprio questo ha fatto drizzare le antenne agli organi competenti che stanno eseguendo un avere propria task force. Ci sono infatti tantissime persone che sono riuscite a manomettere il proprio contatore in modo da dimezzare l’importo in bolletta per ogni mese. Tutto risulta strano dal momento che già qualche mese fa c’era stata un’operazione da parte dei carabinieri proprio in merito ad alcuni allacci abusivi e a veri e propri furti di energia. Tutto avviene grazie a persone che ci sono dentro, e quindi alcuni impiegati.

Contatori manomessi ancora una volta, ecco come gli utenti riescono a dimezzare il costo in bolletta e semplicemente manomettendo l’apparato elettronico

Secondo quanto riportato da alcune fonti ufficiali, negli ultimi due mesi sarebbero stati beccati diversi cittadini italiani con contatori manomessi. In questo modo molti utenti sono riusciti quindi a ridurre il costo in bolletta, e in alcuni casi anche dimezzandolo o quasi annullandolo totalmente.

Il tutto avviene in maniera molto semplice, dal momento che ci sono alcuni operai che prendono mazzette proprio per manomettere il contatore. In alcuni casi sono state trovate vere e proprie centrali abusive in un solo condominio, tutte allacciate alla corrente elettrica della strada. Tutti coloro che hanno effettuato queste operazioni però non sanno che rischiano davvero grosso. Sono state istituite multe molto sedere e soprattutto la reclusione in alcuni casi estremi.