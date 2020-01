Chi passa a Iliad o sceglie volontariamente di ottenere un nuovo numero si porta a casa due offerte segrete che includono una marea di servizi gratis. Nel listino non c’è soltanto la “Giga 50″ ma anche altri tipi di ricaricabile per quelli che saranno inseriti nel prossimo milione di clienti.

Iliad: altre due offerte nascoste nel sito dopo la conferma della “Giga 50”

La nuova stagione delle offerte telefoniche Iliad è aperta con la conferma della “Giga 50” per chi non vuole compromessi. Tutti possono avere minuti illimitati, SMS illimitati e 50 Giga da usare in Italia anche in modalità hotspot a 7,99 euro al mese. Lo può fare chi richiede una nuova SIM o chi porta il proprio numero in Iliad.

Allo stesso modo è possibile contare anche su promozioni parallele con due opzioni adatte a tutte le esigenze di connettività.

La prima ricaricabile di cui si parla è la Giga 40, nata prima dell’attuale promo di punta con inclusi ancora una volta minuti ed SMS illimitati ma stavolta con 40 Giga di Internet 4G. Il prezzo è leggermente inferiore per un totale di 6,99 euro al mese servizi omaggio compresi. Incluso anche il roaming UE con 4 Giga da usare senza limiti nella rete della comnità.

La seconda proposta è invece Solo Voce. Come indica il nome stesso si tratta di una promo NO Internet indirizzata a coloro che usano chiamate e messaggi illimitati verso fissi e mobili in tutta Europa. Il prezzo di questa nuova campagna promozionale concede il tutto al modico prezzo di soli 4,99 euro al mese. Abbiamo la possibilità di scegliere la promo che fa al caso nostro.