CoopVoce ha un grande obiettivo: primeggiare anche tra i tanti gestori che si ritrovano al comando della classifica di gradimento in Italia. In molti si chiederanno: come è possibile che un gestore bistrattato come CoopVoce si ritrovi improvvisamente a bramare target del genere?

La risposta è molto semplice: il cambio di strategia ha dato i suoi frutti. Se prima il provider virtuale risultava uno dei meno presi in considerazione a causa dei suoi contenuti, a detta di molti troppo esigui, ora la situazione è ben diversa. Il gestore di Coop ha sviluppato delle nuove promozioni sempre più interessanti, sia per quanto riguarda il prezzo che per quanto concerne proprio i contenuti interni. Ora quindi tutti gli utenti sanno di potersi fidare di un gestore estremamente affidabile e che soprattutto vuole arrivare a contendere il posto ai principali gestori MNO.

CoopVoce: la ChiamaTutti Top 20 dura ancora 5 giorni, ecco cosa contiene al suo interno e quanto costa

L’ultima offerta di CoopVoce, ovvero la ChiamaTutti Top 20, risulta ancora disponibile, ma lo sarà per poco tempo. Il prossimo 15 gennaio infatti cessa il termine ultimo per sottoscriverla, ma per ora c’è ancora tempo.

Con soli 8 euro ogni mese per sempre potete avere a disposizione il meglio che l’azienda offre. Ci sono infatti i minuti illimitati verso tutti per chiamate urbane ed è interurbane, 1000 SMS verso tutti e anche 20 giga di traffico dati in 4G per la navigazione dati. Da non dimenticare inoltre che questa promozione, così come tutte le altre, è disponibile anche per i già clienti dell’azienda.