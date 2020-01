Puoi ottenere le tue amate AirPods da una varietà di negozi, ma uno dei vantaggi di ordinare tramite Apple è che puoi applicare un’incisione personalizzata sulla custodia di ricarica.

Apple offre queste incisioni da qualche tempo, ma finora gli acquirenti si sono limitati al testo. Tutto sta per cambiare, però, poiché Apple ora ti consentirà di includere anche una varietà di emoji sulla custodia di ricarica. Ovviamente, non puoi incidere il tuo case con qualsiasi emoji disponibile, ci sono troppe emoji per offrirle tutte. Invece, Apple ti consentirà di scegliere da una raccolta di 31 emoji.

Apple si inventa una divertente opzione di personalizzazione per le AirPods

Le emoji che puoi scegliere includono quattro faccine; quattro segni della mano; vari animali come gatto, cane, maiale, coniglio, mucca e topo; creature soprannaturali come il drago, unicorno, alieno, o fantasma; e, naturalmente, l’emoji della cacca.

Come per l’incisione del testo, Apple offre questa nuova idea delle emoji gratuitamente. Sfortunatamente, non sembra che sia possibile selezionare più emoji da includere nel case, quindi dovrai essere sicuro della emoji che desideri poiché puoi sceglierne solo una. Sembra anche che non puoi incidere sia un testo sia un’emoji sul tuo case.

Vale la pena sottolineare che puoi includere un’emoji sulla custodia di ricarica per AirPods standard o AirPods Pro. Dunque, le nuove emoji su case saranno disponibili indipendentemente dalla versione di AirPods acquistata. Vedremo se Apple espanderà la sua collezione di emoji che possono essere messi in un case in futuro, ma per ora, puoi sfogliare le tue opzioni sul sito Web di Apple.