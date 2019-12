Appena una settimana fa, Samsung ha dato il via ufficiale alle vendita del Galaxy Fold in Italia. Dopo sette giorni è lo stesso produttore coreano a confermare il primo Galaxy pieghevole dell’azienda è sold out sullo shop online.

La presentazione ufficiale del Galaxy Fold è avvenuta in Italia a novembre. A partire dal 13 dello stesso mese è stato possibile preordinare lo smartphone pieghevole. Per la totale disponibilità al pubblico sia online che nei negozi fisici, si è aspettato il 16 dicembre, ma il successo è stato enorme.

Considerando che lo smartphone è disponibile nella sola colorazione Cosmos Black e che il prezzo di listino è pari a 2.050 euro, il sold-out è una notizia importante per Samsung. Per incentivare i consumatori all’acquisto, il produttore offre alcuni bonus molto interessanti. Insieme al device infatti, sarà possibile trovare anche gli auricolari wireless Galaxy Buds oltre che una cover protettiva disegnata appositamente per il pieghevole.

Il Galaxy Fold è un successone per Samsung

Considerando la novità tecnologica associata al dispositivo pieghevole, Samsung è consapevole che alcuni utenti potrebbero trovarsi spiazzati. Per questo il brand ha voluto rendere l’esperienza con il terminale unica e personalizzata. Per tutti i proprietari del device è attivo il Galaxy Fold Premier Service, un servizio disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 per risolvere dubbi e rispondere alle curiosità degli utenti.

Ricordiamo che il Galaxy Fold è caratterizzato da un display Infinity Flex da 7.3 pollici. Nella parte esterna è presente un display da 4.6 pollici che permette di utilizzarlo anche da chiuso. Grazie alla dimensioni da tablet, è possibile migliorare incredibilmente la propria produttività anche in mobilità.