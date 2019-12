Ormai ad ogni nuovo device in arrivo nel 2020 è associato il nome di OnLeaks. Il leaker infatti dopo aver mostrato i render dei nuovi iPad Pro ha anticipato anche il design di Samsung Galaxy S11+ o Galaxy S11 Plus a seconda di come si voglia chiamarlo.

Il nuovo flagship dell’azienda coreana manterrà un design simile agli altri modelli della famiglia Galaxy S11, ma ovviamente ci saranno alcune caratteristiche che lo renderanno “Plus”. Tra queste c’è la penta-camera posteriore composta da cinque ottiche e due sensori aggiuntivi. Il comparto fotografico sarà inserito all’interno di una area rettangolare che si preannuncia abbastanza grande e sporgente.

Stando le prime indiscrezioni trapelate grazie ad OnLeaks in collaborazione con Cashkaro, Samsung avrebbe scelto di valorizzare quest’area con una disposizione ad “X” dei vari sensori. Tuttavia, in queste ore, il leaker ha mostrato una nuova immagine sul proprio profilo twitter con una disposizione diversa. Secondo il nuovo render, Samsung avrebbe cambiato la disposizione generale andando a formare questo layout definitivo.

Next up, the #GalaxyS11Plus…😏

It appears the renders I shared one month ago were based upon a first stage prototype which had different rear camera layout.

Here an updated render based upon the latest prototype I got and which depict what I assume is the final configuration… pic.twitter.com/IhUWdQh9JN

— Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019