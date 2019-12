La tacca, arrivata con l’iPhone X nel 2017, potrebbe non essere inclusa a tutta la gamma iPhone del 2020. Questo secondo i rapporti basati su brevetti pubblicati di recente ed alcune informazioni dall’interno della catena di approvvigionamento.

LetsGoDigital suggerisce che i brevetti e i dati trapelati raccolti riguardano l’iPhone di fascia alta del 2020. Sembra che il dispositivo avrà un display frontale senza tacche, con Touch ID spostato sotto lo schermo e senza più la funzione Face ID.

Apple iPhone 2020, forse una nuova novità per i prossimi device

Ciò lascia in sospesa la domanda di dove si collocherà la fotocamera selfie sull’iPhone 12. Potrebbe essere posizionata sotto il display, come il sensore di impronte digitali, o inclusa all’interno della piccola cornice ai lati dello schermo. Le immagini di un brevetto depositato da Apple in Giappone il 23 dicembre mostrano un iPhone senza tacche. Apple sta sicuramente cercando di sbarazzarsi della tacca ma non è chiaro quando accadrà.

Diverse fonti hanno precedentemente riferito che Apple vuole mettere una fotocamera selfie e un sensore di impronte digitali sotto il display dei futuri iPhone, ma non siamo sicuri che questa tecnologia sarà pronta in tempo per gli iPhone 2020. Si dice che altri produttori, tra cui Samsung, stiano pianificando fotocamere sotto il display dei futuri dispositivi. Altri, invece, preferiscono utilizzare fotocamere selfie pop-up per mantere il display più ‘pulito’.

Nonostante queste recenti perdite, ci aspettiamo che alcuni dei futuri iPhone nel 2020 mantengano la tacca. Forse un modello potrebbe includere una tacca più piccola e mantenere così anche la funzione Touch ID di Apple.