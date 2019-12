A causa dell’arrivo del 5G, il web è stato invaso da articoli e notizie relative ad ogni minimo dettaglio della nuova rete ultra veloce. Nonostante quest’ultima sia a tutti gli effetti una svolta per il nostro paese, ma in generale per il mondo intero, sono ancora molti gli scettici che guardano ai possibili aspetti negativi. Di recente, infatti, si è sentito parlare spesso dei possibili danni causati dalle radiazioni emesse dalle antenne 5G.

Per via di questi continui allarmi, quindi, negli ultimi mesi è tornato a galla il problema delle radiazioni emesse dagli smartphone. Nonostante la parola “radiazioni” allarmi già tutti, però, fortunatamente ad oggi sono stati fatti dei passi in avanti e il pericolo sembra essere ormai scampato. Stando a quanto rilevato da alcuni test, infatti, pare che le radiazioni emesse dagli Smartphone siano di tipo non ionizzanti il che significa che il rischio tumore e problemi al dna è praticamente nullo. Ciononostante, però, resta ancora il pericolo di danni ai tessuti muscolari a causa degli Smartphone con valori SAR elevati. Scopriamo quindi di seguito quali sono i Device più pericolosi.

Radiazioni Smartphone: ecco tutti gli Smartphone a rischio

Ecco la lisa completato degli Smartphone con valori SAR elevati: