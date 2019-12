La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, ad una settimana dal lancio, ha già deciso di rinnovare anche per una terza stagione la nuova serie TV The Witcher. Nonostante sia stata lanciata da appena una settimana, la serie in questione ha già ottenuto un gran riscontro dal pubblico.

Vi ricordo che si tratta di una miniserie adattata dai romanzi di Andrzej Sapkowski e dai videogiochi di CD Projekt Red. Scopriamo ora come è stata accolta la prima stagione e tutti gli indizi sul futuro della serie.

Netflix rinnova The Witcher anche per una terza stagione

Tutto il successo riscosso dalla serie TV in appena una settimana non può che portare delle belle notizie. Infatti il colosso di streaming ha recentemente deciso di rinnovare la serie anche per una terza stagione. Le vicende dello Strigo, interpretato da Henry Cavill, continueranno ancora per un bel po’ di tempo. The Witcher, oltre che essere stato rinnovato per una seconda stagione, è stato confermato anche per una terza.

La seconda stagione venne confermata ancora prima che la serie in questione andasse in onda, segno che la piattaforma aveva grande fiducia nel prodotto che stava per proporre, specialmente in un momento abbastanza povero di serie fantasy, soprattutto dopo la fine di Game of Thrones qualche mese fa. Possiamo a questo punto affermare che la fiducia della piattaforma è stata ben riposta.

Vi ricordo che la serie The Witcher racconta le vicende di Geralt di Rivia, cacciatore di mostri che lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone si dimostrano spesso più malvagie delle bestie. L’incontro con una ragazza cambierà il destino di Geralt, ma non vogliamo anticiparvi nulla, dovete godervi la sorpresa.