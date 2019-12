Inizialmente, si pensava che WhatsApp avrebbe portato una nuova funzione all’app, chiamata Disappearing Messagges, quando è stato notata in una versione precedente. Ma ora sembra che Facebook, proprietaria di WhatsApp, non ha solo cambiato il nome della funzione imminente in ‘Elimina messaggi’, ma ha anche deciso di adottare uno scopo diverso.

Secondo WABetaInfo, è stato scoperto che nella versione beta 2.19.348 dell’app Android di WhatsApp, la funzione ‘Disappearing’ è ora chiamata ‘Elimina messaggi’. Ovviamente non è ancora disponibile per tutti, ma la versione beta mostra come funzionerà inizialmente.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento arriverà a breve

La versione precedente mostrava la funzione attivasia con le chat individuali sia con le chat di gruppo, ma sembra che questa nuova versione sarà ora solo per quest’ultima e questo perché la sua funzione principale è cambiata.

La funzione Elimina messaggio di WhatsApp, infatti, servirà di più a coloro che vogliono risparmiare spazio e ripulire le loro chat di gruppo. WhatsApp è noto per occupare molto spazio sul tuo dispositivo; se hai molte chat di gruppo, ciò significa che c’è molto disordine proprio all’interno dell’app.

Quindi, in sostanza, la funzione imminente è solo uno strumento di pulizia che gli amministratori di gruppo possono utilizzare per le chat di gruppo che gestiscono.

Sono disponibili diverse opzioni per la durata dei nuovi messaggi: 1 ora, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese o 1 anno. Puoi anche scegliere di disattivare la funzione se ritieni che sia giusto conservare tutti i messaggi.

Se vuoi essere in grado di eliminare i messaggi in una singola chat, probabilmente dovrai creare un gruppo con il contatto. Non sappiamo ancora quando WhatsApp lancerà questa nuova funzione per la versione stabile. Stiamo ancora aspettando quando sarà disponibile il Tema oscuro, che potrebbe richiedere del tempo.