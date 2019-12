La Vodafone Special Unlimited è sicuramente l’offerta che tutti stavamo aspettando, una splendida soluzione che permetterà ad ognuno di noi di risparmiare moltissimo, sfruttando nel contempo un bundle praticamente infinito e ricchissimo di contenuti, ad un prezzo ridotto.

La limitazione più grande riguarda prima di tutto la possibilità di attivazione, è bene ricordare che l’offerta è distribuita esclusivamente come operator attack, ciò sta a significare che potrà essere richiesta solamente dagli utenti che si trovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale o naturalmente da Iliad. La portabilità è sempre obbligatoria, viene richiesto il versamento di un contributo iniziale di 12 euro per l’offerta, a cui aggiungere anche 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone con l’offerta Special Unlimited

La Special Unlimited resta comunque un’offerta tra le più invitanti dell’ultimo periodo, al suo interno sono stati posizionati 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per minuti e SMS illimitati da utilizzare verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale.

Il costo fisso è di 7 euro al mese, da versare esclusivamente tramite addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile collegata.

E’ completamente assente un qualsiasi vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che il consumatore potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza temere il pagamento di penali di alcun tipo. La navigazione è gratuita alla velocità del 4.5G, con la limitazione a 600Mbps in download per quanto riguarda la massima raggiungibile. L’attivazione dell’offerta di Vodafone è infine possibile esclusivamente nei negozi sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’operatore telefonico o altrove in Italia.