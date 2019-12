Iliad: sorpresa sul sito, 2 offerte ancora disponibili e partono da 4 euro

Lo scontro tra Iliad e tutti gli altri gestori che invadono ogni giorno il panorama della telefonia mobile italiana, entra nel vivo proprio ora. Con le feste natalizie infatti tutti i provider lanciano le loro offerte migliori sul mercato, con la speranza di riportare a casa qualche utente.

Questo è l’obiettivo che tutti i rivali del nostro gestore proveniente dalla Francia hanno fissato bene in bacheca per questo periodo. Di certo la nascita di Iliad ha scompigliato tutti i piani alle aziende che prima credevano di non avere alcun tipo di ragione di temere l’arrivo di questa realtà. Attualmente però il nuovo gestore italiano che occupa il quarto posto con oltre 4,5 milioni di utenti attivi ha deciso di ricordare a tutti una cosa molto importante. Sul sito ufficiale sono disponibili infatti due offerte che molti credevano sparite da diversi mesi. L’obiettivo è quindi quello di difendersi dagli attacchi degli altri gestori.

Iliad detiene altre due offerte sul suo sito ufficiale che possono fare al caso vostro visto soprattutto il prezzo incredibilmente basso

Le tante offerte di Iliad sono diventate famose proprio per via del loro prezzo, il quale risulta spesso il più basso nella categoria mobile. Ora come ora bisogna però tenere conto anche delle soluzioni che il gestore detiene sul suo sito ufficiale al di fuori della solita Giga 50.

Si tratta della Giga 40 e della Solo Voce, promozioni che costano rispettivamente 6,99 e 4,99 € ogni mese per sempre. In entrambe le promo potete trovare minuti ed SMS senza limiti, tranne nella prima che include anche 40 giga proprio come illustra il nome.