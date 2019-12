A gennaio il mondo tecnologico parte alla grande con il CES 2020, la fiera dell’elettronica di Las Vegas. Proprio in questa occasione, Samsung ha deciso di lanciare un nuovo misterioso progetto dal nome NEON.

In particolari, i laboratori “Technology & Advanced Research Labs” conosciuti anche come “Star Labs” di Samsung hanno anticipato l’arrivo di un prodotto chiamato NEON. Al momento non si conosce alcun dettaglio se non che la presentazione è fissata per il CES 2020.

Samsung sta nascondendo molto bene le proprie tracce mantenendo il più stretto riserbo. Per il momento sono attive le pagine social di NEON e il 9 ottobre 2019 è stato creato il sito web dedicato raggiungibile al seguente link: NEON.life. Le uniche informazioni disponibili sulla pagina sono che la presentazione avverrà alla fiera di Las Vegas e la seguente frase:

Have you ever met an ‘ARTIFICIAL’?

Provando ad ipotizzare, NEON potrebbe essere una nuova Intelligenza Artificiale sviluppata da Samsung. A supportare questa teoria chi hanno pensato Pranav Mistry e Bo Moon, rispettivamente CEO e Head of Strategy presso gli STAR Labs. I due amministratori hanno sottolineato in un Tweet che gli ultimi cinque anni sono stati dedicati ad un progetto incredibile, riferendosi ovviamente a NEON.

Secondo le indiscrezioni, Samsung è riuscita a realizzare una Intelligenza Artificiale con un livello di apprendimento equiparabile a quello umano. Al momento non si hanno conferme in merito se non che gli “Star Labs” sono li stessi che sviluppano Bixby, l’assistente virtuale di Samsung. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire nuovi dettagli in merito.