Tra non molto Samsung dovrebbe presentare un paio di nuovi smartphone. Uno di questi dovrebbe essere il Galaxy Note 10 Lite, che per quanto il nome suggerisce, risulta difficile collegarlo alla serie top di gamma del colosso sudcoreano, anche se verrà fornito con l’S Pen, uno aspetto che finora era ancora in dubbio. In ogni caso, in atteso di questo imminente lancio, ecco che online è trapelato l’intera lista delle specifiche del dispositivo.

Samsung Galaxy Note 10 Lite: le specifiche complete

Ad alimentare questo smartphone troviamo un processore di Samsung, l‘Exynos 9810. A supporto di quest’ultimo ci saranno sei 6 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione interno. La batteria sarà da 4.500 mAh dotato di tecnologia di ricarica rapida da 25 W. Il display è un pannello Infinity AMOLED da 6,7 pollici con supporto a risoluzioni Full HD+; niente scanner per le impronte ultrasonico al di sotto del pannello ed è presente un notch punch hole.

Il comparto fotografico è composto da una configurazione tripla posteriore e un singolo obiettivo frontale. Sul pannello posteriore ci sarà una fotocamera principale da 12 MP, un grandangolare sempre da 12 MP e un teleobiettivo 2x da anch’esso da 12 MP. Il singolo incastonato nel notch del display sarà un 32 MP.

Al momento del lancio presenterà Android 10 e l’interfaccia personalizzata One UI 2.0. Il suo prezzo dovrebbe non essere inferiore ai 600 euro. L’arrivo è previsto per le prime due settimane del 2020, forse il 10 gennaio per alcuni mercati europei. I colori disponibili potrebbero essere tre, nero, bianco e rosso; quest’ultimi due non saranno una pannellata uniforme.