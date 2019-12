L’operatore virtuale Fastweb Mobile è alle prese con le festività natalizie e proprio per questo motivo che sta lanciando delle iniziative commerciali molto convincenti. Per acquisire un numero consistente di clienti appartenenti alla concorrenza, il noto operatore virtuale ha deciso di dare seguito alla sua offerta mobile principale.

Stiamo parlando della promozione attivabile attraverso il seguente link ufficiale. Coloro che svolgono l’attivazione in modalità online, possono usufruire di diversi vantaggi che spiegheremo più avanti.

I consumatori che non amano svolgere l’attivazione online, possono aderire ad altre modalità citate anche sul sito ufficiale di Fastweb Mobile. Una modalità efficiente è sicuramente la richiesta del contatto telefonico con un consulente attraverso il servizio ‘Ti ricontattiamo noi’.

Fastweb Mobile: minuti illimitati e 30GB a 9,95€

Un’altra modalità valida può essere quella di contattare il numero 146.

Tornando a ciò che abbiamo detto recentemente sulla possibilità di godere di qualche vantaggio, i clienti che eseguono l’attivazione online possono attivare l’offerta in modo gratuito. Non solo, anche l’acquisto della sim è gratuito così come il costo di spedizione.

L’offerta nel dettaglio include un numero importante di minuti e giga per soddisfare quei clienti che hanno difficoltà a mantere le soglie attive durante il mese. Sono presenti minuti illimitati per svolgere chiamate a qualsiasi numero nazionale fisso-mobile senza scatto alla risposta e 30 giga per navigare su internet in 4G.

L’offerta permette ai consumatori di utilizzare gratuitamente il servizio di segreteria telefonica, scatto alla risposta, ti ho chiamato e tanti altri. Il costo mensile è economico, infatti bisogna versare soltanto 9,95 Euro.