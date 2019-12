L’operatore 3 Italia ha deciso di rieditare un’offerta già di per sé strepitosa, abbassandone il canone ma potenziando i servizi. Parliamo del bundle solo dati 3Cube XL, che nella versione Geo Special propone un box WebCube4 4G+ abbinato a 80 GB al mese di traffico Internet di giorno e a una navigazione totalmente gratuita di notte. Il tutto per soli 9,99 euro al mese se optate per l’addebito su conto corrente o carta di credito, senza costi di attivazione.

Il servizio “night free” offre davvero la possibilità di navigare senza limiti di notte conservando intatti i propri GB dalla mezzanotte alle 7.59 del mattino. L’offerta prevede l’eventuale abbinamento di un dispositivo Wi-Fi o un tablet a Rate, altrimenti il prezzo finito è come detto 9,99 euro al mese per un vincolo di 30 rinnovi.

3Cube XL: con Geo Special avrete 80 GB a 9,99 euro al mese

Ogni mese le soglie di traffico internet, sia diurne che notturne, si rinnovano e purtroppo non sono cumulabili come sulla telefonia mobile. Inoltre, qualora si superi la soglia mensile di Internet in orario diurno, il traffico ulteriore avrà un costo pari a 50 cent per 100 MB. Il costo di ogni SMS Nazionale è invece di 15,12 cent.

Tutti i nuovi Clienti che attivano l’offerta online dovranno versare, in caso di recesso anticipato, le rate mancanti dell’attivazione assolta di 49 euro. Nella proposta di attivazione dell’offerta, il cliente deve indicare espressamente se al recesso prima del termine delle intenda mantenere la dilazione di pagamento o corrispondere, in un’unica soluzione, tutte le rate residue non ancora versate. La scelta effettuata potrà essere modificata in qualsiasi momento, contattando il Servizio Clienti.

La velocità di connessione dei servizi Internet dipende dal dispositivo utilizzato ma 3 Italia garantisce che la connessione sarà in 4G LTE, anche se la velocità di connessione per servizi Internet potrebbe essere diversa da quella massima teorica in funzione della capacità e del carico della rete utilizzata in quel momento.

Per questo, per ottimizzare le risorse di rete a beneficio di tutti i propri clienti, 3 Italia si riserva di limitare temporaneamente la velocità della connessione dati ai clienti che presentino modalità di utilizzo tali da pregiudicare le prestazioni della rete stessa. Ciò può accadere durante l’utilizzo di servizi che impiegano in maniera intensa le risorse di rete in zone con un numero particolarmente elevato di connessioni.

Infine, anche con 3Cube XL avrete a disposizione la card di Grande Cinema 3, l’operazione a premi valida fino al 31/12/2019 che offre 2 ingressi al cinema al prezzo di 1 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, festivi inclusi. Per regolamento, film e sale aderenti visita il link ufficiale.