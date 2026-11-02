Samsung Galaxy S26 FE: è ottimo, ma il prezzo può fare la differenza (RECENSIONE)

Quando si parla di uno smartphone Fan Edition, il prezzo è probabilmente più importante della scheda tecnica. Samsung Galaxy S26 FE è un prodotto che, osservato attraverso il listino ufficiale, può far sorgere parecchi dubbi; osservato invece quando scende sotto i 600 euro, cambia completamente prospettiva.

Dopo averlo utilizzato, la mia sensazione è che Samsung abbia realizzato uno smartphone capace di offrire una buona parte dell’esperienza premium della serie Galaxy, mantenendo però alcuni elementi tecnici che permettono di distinguerlo dai modelli superiori. Il risultato è un telefono che va giudicato soprattutto in base a quanto costa realmente nel momento dell’acquisto.

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Grande, sottile e costruito come un Galaxy S

Galaxy S26 FE non prova a reinventare il design della serie e, sinceramente, non ne sentivo il bisogno. La disposizione delle fotocamere posteriori e le linee generali richiamano immediatamente la famiglia Galaxy S, con uno smartphone che conserva un aspetto moderno e piuttosto pulito. Le dimensioni sono di 161,6 × 76,9 × 7,4 mm, mentre il peso è di 193 grammi. Non è quindi un dispositivo compatto: la diagonale da 6,7 pollici si sente e bisogna acquistarlo sapendo di avere tra le mani uno smartphone pensato soprattutto per chi preferisce uno schermo ampio.

La costruzione è comunque convincente. Troviamo un telaio in alluminio, Gorilla Glass Victus+ sia sul fronte sia sul retro e certificazione IP68. Sono caratteristiche che aiutano Galaxy S26 FE a mantenere una sensazione da prodotto di fascia elevata, anche quando il prezzo online si avvicina molto a quello di alcuni medio gamma.

Il retro lucido può dividere (almeno nella nostra colorazione). Personalmente continuo a preferire le superfici opache, soprattutto perché tendono a nascondere meglio impronte e segni, ma la qualità percepita rimane buona. Non ho avuto la sensazione di utilizzare un Galaxy costruito al risparmio. C’è però un dettaglio che durante l’utilizzo quotidiano si nota più di altri: il lettore d’impronte è ottico e la sua posizione è piuttosto bassa. Funziona correttamente, ma non lo trovo comodo quanto le soluzioni ultrasoniche presenti sui modelli più costosi della gamma.

Il display punta sulla diagonale

Il pannello è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ di 2.340 × 1.080 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz. La superficie effettivamente visibile, considerando gli angoli arrotondati, corrisponde a 6,6 pollici. Nell’utilizzo di tutti i giorni è uno schermo che mi è piaciuto soprattutto per la diagonale. Video, serie TV, social network e giochi beneficiano dello spazio disponibile e il telefono riesce a trasformarsi facilmente in un piccolo centro multimediale.

La qualità del pannello è buona, con colori intensi e neri profondi come ci si aspetta da un AMOLED Samsung. Il refresh rate fino a 120 Hz contribuisce inoltre a mantenere fluida l’interfaccia, rendendo piacevole anche la semplice navigazione tra applicazioni e menu. La differenza rispetto ai modelli superiori riguarda però la gestione della frequenza di aggiornamento. Qui non troviamo un pannello LTPO con regolazione dinamica più estesa, ma una gestione che si muove tra 60 e 120 Hz.

Non è una rinuncia che cambia radicalmente l’esperienza quando si scorrono Instagram o le pagine web, ma è uno dei punti che ricordano come questo sia effettivamente un Fan Edition e non un Galaxy S26 standard. Per la fruizione di contenuti multimediali rimane comunque uno dei punti forti del telefono. La combinazione tra AMOLED, 120 Hz e diagonale ampia offre un’esperienza che, secondo me, può convincere facilmente chi utilizza molto lo smartphone per guardare video.

Exynos 2500: qui Samsung mi ha convinto

Il cuore di Galaxy S26 FE è il Samsung Exynos 2500, un processore Deca-Core realizzato a 3 nm. La CPU raggiunge frequenze fino a 3,3 GHz ed è affiancata dalla GPU Xclipse 950 e da 8 GB di memoria RAM. La cosa più importante, però, non è tanto leggere questi numeri quanto capire come si comporti realmente. Nelle normali attività quotidiane Galaxy S26 FE è rapido, fluido e reattivo. Passare tra applicazioni, utilizzare i social, navigare sul web o gestire il multitasking non mi ha fatto percepire una particolare distanza rispetto all’esperienza offerta da smartphone più costosi.

Nell’uso normale, insomma, il processore fa molto bene il proprio lavoro. Non acquisterei questo telefono aspettandomi necessariamente le stesse prestazioni assolute di un top di gamma più costoso in ogni benchmark o scenario estremo, ma per la grande maggioranza delle persone la differenza nell’utilizzo quotidiano sarà difficile da trasformare in un problema concreto.

Anche la ricezione mi ha lasciato una buona impressione. Durante le mie prove in mobilità, compresa la rete 5G, ho trovato un comportamento affidabile. È un aspetto che personalmente considero importante perché la potenza di un processore serve a poco se lo smartphone diventa problematico quando ci si trova fuori casa.

Sul fronte memoria, la versione base dispone di 128 GB di archiviazione, con circa 102 GB indicati come spazio disponibile. Per chi registra molti video, conserva fotografie e vuole utilizzare il telefono per diversi anni, questa capacità può iniziare a essere limitante. La memoria non è espandibile, quindi la scelta della configurazione va valutata attentamente. Se la differenza di prezzo con la variante superiore è ragionevole, personalmente prenderei in seria considerazione 256 GB, soprattutto perché il supporto software di Samsung invita a pensare a un utilizzo prolungato.

Connettività completa, ma la USB-C è un compromesso evidente

Galaxy S26 FE dispone di una dotazione di connettività molto completa: Wi-Fi 6E con supporto alle reti a 2,4, 5 e 6 GHz, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS. Sul fronte SIM troviamo una configurazione Dual-SIM con Nano-SIM ed eSIM. Sono supportate diverse modalità, comprese SIM fisica più eSIM e Dual eSIM, un aspetto utile per chi utilizza numeri differenti o viaggia frequentemente.

Il punto meno convincente è però la porta USB-C. Samsung utilizza infatti lo standard USB 2.0, una scelta che limita la velocità nel trasferimento dei file rispetto agli smartphone dotati di connessioni più avanzate.

Per qualcuno sarà completamente irrilevante. Se utilizzate la porta principalmente per ricaricare il telefono, probabilmente non cambierà nulla nella vostra esperienza. Per chi trasferisce frequentemente grandi quantità di dati, invece, la differenza può diventare evidente. Galaxy S26 FE supporta comunque Samsung DeX, ma l’assenza dell’uscita video cablata rappresenta, secondo me, una rinuncia poco piacevole. È una di quelle caratteristiche che non interessano tutti, ma che su un dispositivo collocato originariamente a oltre 800 euro mi sarei aspettato di trovare.

Batteria e autonomia

All’interno troviamo una batteria da 4.900 mAh, con una classificazione energetica A e un’indicazione di almeno 1.200 cicli di durata minima. Nella mia esperienza l’autonomia è stata sufficiente per affrontare una normale giornata senza particolari problemi. Utilizzando il telefono in modo equilibrato è possibile arrivare alla sera, se non addirittura al pomeriggio del giorno successivo.

La ricarica cablata arriva fino a 45 W. Il comportamento che ho osservato è quello di una ricarica abbastanza rapida nella prima fase, con un rallentamento più evidente verso il completamento. Per una carica completa bisogna mettere in conto all’incirca un’ora o poco più. Troviamo inoltre la ricarica wireless da 15 W e la condivisione dell’energia senza fili. Quest’ultima continua a essere una funzione che apprezzo: poter ricaricare un piccolo accessorio compatibile appoggiandolo sul retro dello smartphone è una comodità concreta.

Tre fotocamere posteriori, con un punto debole preciso

Il comparto fotografico è composto da una principale da 50 megapixel, un’ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel. La fotocamera principale dispone di apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica, mentre il teleobiettivo utilizza un’ottica f/2.4 con OIS e zoom ottico 3x. L’ultragrandangolare è invece una f/2.2. Samsung dichiara anche uno zoom di qualità ottica 2x ottenuto tramite Adaptive Pixel Sensor e uno zoom digitale fino a 30x. Sulla carta la dotazione è quindi completa e, soprattutto, offre qualcosa che continua a essere meno comune nella fascia di prezzo: un vero teleobiettivo dedicato.

Nell’utilizzo quotidiano la fotocamera principale è quella che offre i risultati più affidabili. È il modulo sul quale farei maggiormente affidamento per fotografie veloci e situazioni più diverse tra loro. L’ultragrandangolare permette di avere maggiore libertà compositiva, mentre il teleobiettivo è probabilmente il modulo con i compromessi più evidenti. Di giorno può offrire risultati soddisfacenti, ma con poca luce bisogna ridimensionare le aspettative.

Il sensore del teleobiettivo è piccolo e nelle condizioni più difficili lo smartphone può privilegiare altre elaborazioni anziché affidarsi sempre al modulo dedicato. Il pulsante 3x, quindi, non significa automaticamente che stiate utilizzando sempre il sensore tele in ogni condizione. Davanti troviamo una fotocamera da 12 megapixel con apertura f/2.2, priva però di autofocus. È un’altra differenza rispetto ai modelli più costosi e può essere importante soprattutto per chi realizza frequentemente selfie e video frontali.

Video fino all’8K e una dotazione molto completa

Credits: TecnoAndroid

Galaxy S26 FE può registrare video fino alla risoluzione 8K a 30 fps, mentre la dotazione include diverse modalità slow motion, fino a 240 fps in Full HD e 120 fps anche in UHD. Nell’uso reale, però, credo sia più importante concentrarsi sulla qualità della stabilizzazione e sulla semplicità con cui si riescono a ottenere contenuti utilizzabili immediatamente.

La stabilizzazione mi è sembrata buona e il telefono dispone di strumenti sufficienti per soddisfare chi realizza frequentemente video con lo smartphone. Non considero l’8K una funzione decisiva per la maggior parte degli utenti, ma è comunque un dato che contribuisce a rendere completo il comparto.

La fotocamera frontale supporta inoltre la registrazione in 4K fino a 60 fps, rendendo Galaxy S26 FE interessante anche per chi utilizza lo smartphone per vlog, videochiamate e contenuti social.

Audio e multimedia: un Galaxy fatto per essere usato

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L’audio è affidato a speaker stereo. La qualità mi è piaciuta e il suono rimane abbastanza corposo anche durante la visione di film e serie TV. Il volume massimo avrebbe potuto essere leggermente superiore, ma preferisco un comportamento equilibrato a uno speaker che aumenta semplicemente la potenza perdendo completamente qualità. Per i contenuti multimediali, la combinazione tra display da 6,7 pollici e audio stereo è sicuramente convincente. La compatibilità con numerosi formati audio e video completa un comparto multimediale molto versatile. Galaxy S26 FE supporta, tra gli altri, MP4, MKV, WEBM e FLAC, oltre alla riproduzione di contenuti fino alla risoluzione UHD 8K. È uno smartphone che, nelle attività quotidiane, riesce facilmente a sostituire dispositivi più grandi per guardare un episodio di una serie, ascoltare musica o giocare.

Software, Galaxy AI e supporto nel tempo

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Il software rimane uno degli argomenti più importanti a favore di questo dispositivo. Galaxy S26 FE arriva con Android e l’interfaccia Samsung One UI 9.0 (patch di sicurezza, al momento della recensione, aggiornate a Ottobre 2026), offrendo l’ecosistema di funzioni che ormai caratterizza i modelli più recenti dell’azienda. Troviamo Galaxy AI, SmartThings, Samsung DeX e un’integrazione completa con l’ecosistema Galaxy, inclusi Galaxy Watch, Galaxy Buds, Galaxy Ring e gli altri dispositivi compatibili.

Per chi arriva già da uno smartphone Samsung, il passaggio sarà particolarmente semplice. Per chi invece proviene da un altro produttore, la One UI richiede qualche giorno di adattamento, ma rimane una delle interfacce Android più ricche di funzionalità. La cosa positiva è che Galaxy S26 FE non dà la sensazione di essere stato privato delle principali funzioni software per creare artificialmente distanza rispetto ai modelli più costosi. L’esperienza software è molto vicina a quella che ci si aspetta da un Galaxy di fascia alta.

Samsung promette inoltre un supporto software prolungato, con aggiornamenti importanti garantiti per 7 anni (fino al 30 settembre 2033) che rappresentano un valore aggiunto soprattutto per chi acquista lo smartphone con l’idea di utilizzarlo per molti anni.

Il prezzo è la vera specifica tecnica da guardare

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Samsung Galaxy S26 FE parte da un listino che lo colloca in una posizione complicata. A 819 euro per la versione da 128 GB, personalmente faccio fatica a consigliarlo senza riserve. A quella cifra bisogna inevitabilmente confrontarlo con dispositivi più vicini alla fascia premium, tra cui il Galaxy S26, alcuni dei quali possono offrire caratteristiche superiori proprio nei punti dove questo FE rinuncia a qualcosa: display LTPO, USB più veloce, sensori biometrici differenti o comparti fotografici più avanzati.

La situazione cambia però completamente quando si trova sotto i 600 euro. A quel prezzo Galaxy S26 FE diventa molto più interessante perché mette sul tavolo un display AMOLED da 120 Hz, Exynos 2500, 8 GB di RAM, certificazione IP68, ricarica wireless, teleobiettivo, DeX, Galaxy AI e un ecosistema software molto completo. Sono proprio queste caratteristiche a rendere difficile confrontarlo semplicemente con un medio gamma tradizionale. Alcuni concorrenti possono offrire batterie più grandi o ricariche più rapide, ma non sempre riescono a proporre la stessa combinazione di hardware, software e funzioni aggiuntive.

Conclusioni

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Samsung Galaxy S26 FE non è un Galaxy S26 economico in senso assoluto, perché i compromessi ci sono. Il display non è LTPO, il lettore d’impronte non offre la stessa esperienza delle soluzioni più avanzate, la USB-C si ferma a USB 2.0 e il teleobiettivo mostra i propri limiti soprattutto quando la luce diminuisce. Allo stesso tempo, utilizzandolo tutti i giorni, molte di queste rinunce passano in secondo piano. Exynos 2500 mi ha convinto, il display è ottimo, il software è completo, la costruzione è di buon livello e il comparto fotografico offre una versatilità che non considero scontata nella fascia di prezzo in cui può arrivare attraverso le offerte.

Se riuscite a trovarlo sotto i 600 euro, il discorso cambia davvero. In quella fascia Galaxy S26 FE diventa un telefono che prenderei seriamente in considerazione, soprattutto se cercate un’esperienza Samsung completa senza voler spendere quanto richiesto per i modelli superiori. Il consiglio, prima dell’acquisto, è guardare attentamente anche il taglio di memoria. I 128 GB della versione base possono essere sufficienti per molti utenti, ma considerando le capacità fotografiche, la registrazione video e il lungo supporto software, personalmente valuterei la variante da 256 GB se disponibile a una differenza di prezzo ragionevole.

Galaxy S26 FE non è lo smartphone perfetto e non cerca di esserlo. Il suo punto di forza è riuscire a conservare molte delle caratteristiche che rendono piacevole usare un Galaxy di fascia alta, facendole diventare molto più accessibili quando il prezzo scende al livello giusto.

Fonte: TecnoAndroid