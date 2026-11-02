Wear OS, arriva la barra di stato sempre visibile: cosa cambia

Google sta preparando una novità che cambierà l’aspetto delle app su Wear OS: una barra di stato di sistema sempre visibile nella parte alta del display circolare degli smartwatch. L’azienda ha confermato nei giorni scorsi che la funzione arriverà con una “versione successiva della piattaforma”, senza indicare una data precisa. Nel frattempo però è già possibile vederla all’opera in anteprima.

Il punto di partenza è il 26 ottobre 2026, quando Google ha pubblicato in Android Studio un emulatore canary di Wear OS. Questo strumento serve agli sviluppatori per provare in anticipo funzioni e cambiamenti dell’interfaccia prima che arrivino sui dispositivi fisici con un aggiornamento destinato al pubblico. Ed è proprio lì dentro che è comparsa la nuova barra.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona la nuova barra di stato su Wear OS

La barra di stato resterà fissa sopra le finestre delle applicazioni, posizionata in cima allo schermo rotondo. Al suo interno troveranno posto l’ora corrente e gli indicatori di stato del sistema, in modo molto simile a quanto succede da anni su Android per smartphone e tablet. Per chi usa uno smartwatch il cambiamento si traduce in un’informazione sempre lì, a colpo d’occhio, qualunque sia l’app aperta.

C’è anche un lavoro di uniformità dietro. Google spiega che questi indicatori adottano una tipografia dell’orologio standardizzata, oltre a una posizione e a uno sfondo identici in tutta la piattaforma e nelle diverse app. Le applicazioni che hanno bisogno di un’esperienza a schermo intero potranno comunque nascondere la barra. Va detto che in questa anteprima la barra mostra ancora un’icona provvisoria a forma di stella al posto degli indicatori definitivi.

Cosa cambia per gli sviluppatori con Jetpack Compose

Sul fronte tecnico Google ha pensato a un adattamento quasi automatico tramite Jetpack Compose per Wear OS. Quando un’app punta al livello API 35 o superiore e viene compilata con Compose per Wear OS versione 1.8.0 alpha02 o successiva, i componenti AppScaffold e ScreenScaffold attivano da soli la barra di stato di sistema. Non serve quindi intervenire manualmente per abilitarla.

Anche la gestione dell’orario passa nelle mani del sistema. AppScaffold disattiva il proprio orologio TimeText interno all’app, così da lasciare visibile soltanto l’ora mostrata nella barra. ScreenScaffold invece aggiunge uno spazio in alto per non sovrapporre i contenuti e nasconde la barra mentre l’utente scorre gli elenchi. Dopo circa 2 secondi di inattività l’ora torna a comparire.

Per finestre di dialogo e modalità immersiva il comportamento è altrettanto preciso. I componenti interattivi a tutto schermo di Wear Compose Material 3, come AlertDialog, Dialog, Stepper, TimePicker e DatePicker, nascondono automaticamente la barra mentre sono visualizzati. Per le schermate che richiedono un’esperienza davvero immersiva gli sviluppatori potranno ricorrere a StatusBarSuppression.

Wear OS 7.1 in arrivo, ma senza la barra

Dall’emulatore emerge anche un altro dettaglio interessante. Lo strumento è infatti pubblicato come Wear OS 7.1, con livello API 37.2 beta1, basato su Android 17 “CinnamonBun” e identificato dal codice build CP41.260831.001.E8. Una conferma piuttosto chiara del fatto che la nuova versione del sistema operativo per smartwatch è in preparazione.

Chi sperava di trovare la barra di stato già in Wear OS 7.1 dovrà però aspettare un po’. Google precisa che la barra di stato di sistema è inclusa esclusivamente in questo emulatore canary per favorire i test anticipati e la raccolta di feedback. La funzione non sarà presente nell’imminente emulatore stabile di Wear OS 7.1.

Fonte: TecnoAndroid