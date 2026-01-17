SBS SmartBuds AI: la recensione completa degli auricolari che traducono, trascrivono e pensano

Apro la scatola e mi ritrovo davanti questi SBS SmartBuds AI. Prima domanda, quella che conta: ma davvero possono sostituire un interprete umano? Perché parliamoci chiaro – l’idea suona bene sulla carta, ma poi nella realtà quotidiana? SBS, azienda italiana (dettaglio non secondario), ci prova con auricolari che dovrebbero tradurre in tempo reale oltre 50 lingue, trascrivere quello che dici, fare riassunti automatici e pure le mappe concettuali. Tutto a 99,95 euro, che se li confronti con quei Timekettle W4 Pro da oltre 400 euro… beh, c’è una bella differenza no?

Tre settimane. Questo il tempo che ho passato con loro, testandoli in situazioni diverse: dalle riunioni di lavoro con colleghi stranieri (quelle dove ti senti sempre un po’ inadeguato con l’inglese scolastico) alle lezioni online, passando per le chiacchierate al bar e ovviamente la musica. Gli SmartBuds AI sono un tentativo interessante – metà cuffie wireless classiche, metà assistente digitale personale. Funzionano attraverso l’app SBS AI Connect, che dovrebbe trasformarli in strumento di produttività serio: registra, elabora, organizza. Vedremo se ci riesce davvero. Intanto, andiamo per ordine e partiamo dalle basi. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

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Unboxing

Niente di spettacolare qui, diciamocelo. La scatola è quella classica di cartone (riciclabile, punto a favore), con l’immagine del prodotto davanti e i vari loghi delle funzioni – traduzione, trascrizione, eccetera. Dietro le specifiche base e il QR code per scaricare l’app. Funzionale, essenziale. Niente scatole Apple-style con aperture coreografiche.

Dentro ci trovi quello che ti aspetti: la custodia bianca, gli auricolari già inseriti, un cavetto USB-C (corto, sui 30 cm) e il solito manuale in mille lingue che probabilmente nessuno leggerà mai. Una cosa interessante: non ci sono i gommini di ricambio. Come mai? Perché questi sono semi in-ear, quindi non hai bisogno di quei fastidiosi inserti in silicone che perdi sempre dopo una settimana. Da un lato comodo – non devi stare lì a provare taglie diverse – dall’altro significa che la calzata è quella che è, o ti va bene o pazienza.

La custodia è piccola, entra in tasca senza problemi. LED frontale per capire quanto sei scarico, porta USB-C dietro. Il coperchio fa un bel “click” quando lo apri e rimane fermo, senza ballare – cerniera ben fatta, insomma. Gli auricolari si attaccano dentro con i magneti e si ricaricano da soli. Tutto molto lineare. SBS ha puntato sulla sostanza piuttosto che sul packaging wow-effect, scelta coerente considerato il prezzo accessibile che propongono.

Materiali, costruzione e design

Plastica. Parliamoci chiaro: sono di plastica ABS, e si vede. La finitura lucida cattura tutte le impronte che puoi immaginare – dopo due giorni sembrano già usati da mesi. I 50 grammi totali (custodia inclusa) sono distribuiti bene, ogni auricolare pesa 4-5 grammi, che vuol dire che li puoi tenere nelle orecchie per ore senza sentirli. Il formato semi in-ear sta nel mezzo: non li infili completamente dentro come quelli in-ear classici, ma neanche stanno completamente fuori. Un compromesso che sulla carta funziona.

La custodia è tonda, liscia… forse troppo liscia. Scivola, e se la metti su una superficie inclinata devi stare attento. Resistenza all’acqua? Zero. Niente certificazione IP, quindi pioggia e sport intenso sono da evitare. Il coperchio però regge bene – l’ho aperto e chiuso centinaia di volte in queste settimane e non cigola, non si è allentato.

Gli auricolari hanno quello stelo corto dove ci sono i microfoni duali con ENC. La superficie touch per i comandi è lì, col logo SBS discreto. I materiali non urlano “premium” quando li tocchi, ma non si sono rotti neanche dopo qualche caduta accidentale sul tavolo (ops).

Esteticamente? Bianco neutro, niente di particolare. Personalmente avrei preferito un nero o un grigio, ma questa è la scelta. La forma dovrebbe andare bene per la maggior parte delle orecchie, anche se il semi in-ear significa che non tutti avranno la calzata perfetta. Per camminare, lavorare al PC, videochiamate va benissimo. Per correre o andare in palestra… beh, si muovono un po’ troppo, diciamo che non sono il loro habitat naturale.

Specifiche tecniche

Caratteristica Valore Tipo Auricolari True Wireless Stereo (TWS) Design Semi In-Ear Batteria auricolare 40 mAh per unità Autonomia riproduzione 5,5 ore continuative Autonomia totale 28 ore (con custodia) Tempo di standby 48 ore Tempo di ricarica 1,5 ore (ricarica completa) Porta di ricarica USB-C Microfono Dual microphone con tecnologia ENC Controlli Touch multifunzione Cancellazione rumore ANC attivo con 3 modalità + ENC Connettività wireless Fino a 10 metri Tecnologia Bluetooth Non specificata (presumibilmente 5.0 o superiore) Compatibilità Android 6+ / iOS 13+ Peso totale 50 grammi (auricolari + custodia) Certificazione impermeabilità Assente Lingue traduzione Oltre 50 lingue Minuti AI gratuiti 120 minuti con app SBS AI Connect

Le specifiche tecniche rivelano un prodotto orientato alla funzionalità più che alle prestazioni audio pure. La batteria da 40 mAh per auricolare è nella media, sufficiente per 5,5 ore di riproduzione. Con le funzioni AI attive l’autonomia scende a 3-4 ore – l’elaborazione continua e la connessione dati consumano parecchio. La custodia estende l’autonomia fino a 28 ore, valore competitivo che permette di usarli per intere giornate senza ansia da batteria.

Un dettaglio tecnico importante: la compatibilità con Android 6+ e iOS 13+ è molto ampia. Praticamente qualsiasi smartphone recente funziona. . L’app SBS AI Connect gira fluida su tutti e tre i dispositivi.

Applicazione

Ecco dove le cose si fanno interessanti. L’app SBS AI Connect la scarichi da Play Store o App Store, ed è praticamente il cervello di tutto il sistema. Ti chiede di registrarti (sì, un altro account da ricordare…) ma ha senso perché così sincronizza trascrizioni e traduzioni su tutti i tuoi dispositivi. L’interfaccia? Pulita, ben fatta. Non ti perdi. Ci sono le sezioni per registrare, tradurre, trascrivere, fare sintesi e mappe mentali – tutto chiaro.

La prima volta che apri l’app c’è un tutorial che ti guida. Apprezzato, perché altrimenti avresti dovuto smanettare per capire dove sta cosa. Gli auricolari si connettono in automatico via Bluetooth e boom, tutte le funzioni AI si sbloccano. Ti danno 120 minuti gratis per provare tutto – abbastanza per capire se ti serve davvero o se è l’ennesimo gadget tech.

Registrazione: tocchi e parte. L’audio viene salvato sul telefono e sul cloud se vuoi. Ho registrato di tutto in queste settimane – riunioni, lezioni, chiacchierate – e la qualità è… sufficiente. Non aspettarti file audio da studio di registrazione, ma per trascrivere va più che bene.

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Trascrizione: qui serve internet perché tutto passa dal cloud. Ho testato italiano, inglese e spagnolo. Quando l’audio è pulito e parli chiaro, l’accuratezza arriva all’88-92% in italiano. Gli errori? Nomi strani, parole troppo tecniche, dialetti. L’inglese va leggermente meglio, 90-94%. Lo spagnolo un pelo peggio, 85-89%. Puoi correggere manualmente quello che sbaglia, almeno.

Sintesi automatica: prende il testo trascritto e ti tira fuori i punti chiave. Comodo per riunioni lunghe o lezioni complicate. Funziona meglio se il contenuto originale è organizzato – se è una conversazione caotica con la gente che parla sopra, il riassunto viene… così così.

Le mappe concettuali sono una figata. L’AI prende i concetti principali e li mette in un albero visivo che puoi poi modificare come ti pare. L’ho usata per appunti di brainstorming e ha funzionato sorprendentemente bene.

Traduzione: oltre 50 lingue, bidirezionale, tempo reale. Italiano-inglese va bene, accuratezza 90-95% per frasi normali. Il ritardo? Tra mezzo secondo e due secondi, dipende. Lo senti, ma non spezza troppo la conversazione. I modi di dire però… quelli li traduce letteralmente e perde il senso. Tipo “in bocca al lupo” diventa “in the mouth of the wolf” invece di “good luck”. Capito il problema?

Italiano-spagnolo ancora meglio perché le lingue sono simili: 93-96% e più veloce. Quando vai su coppie lontane tipo italiano-tedesco cala l’accuratezza (85-90%) e aumenta il ritardo (fino a 2,5 secondi).

Ah, i crediti AI. Dopo i 120 minuti gratis devi pagare. Ci sono pacchetti mensili, trimestrali, annuali. Il modello a consumo non è male per chi usa poco, ma se diventa la tua routine quotidiana… i costi salgono.

Hardware

Gli SBS SmartBuds AI montano driver audio presumibilmente da 6-8 mm – SBS non specifica la dimensione esatta, ma considerando il formato semi in-ear è una stima ragionevole. Driver piccoli significano limiti sulla riproduzione delle basse frequenze, un compromesso necessario per mantenere forma compatta e peso leggero. Sono driver dinamici, la soluzione più comune negli auricolari wireless consumer. Non aspettarti tecnologie esotiche tipo driver planari o balanced armature – qui si punta sul pratico.

La tecnologia True Wireless Stereo elimina il cavo tra i due auricolari. Nei primi modelli TWS c’era il concetto di “auricolare master” e “slave”, con uno che faceva da ponte. Questi SmartBuds usano un sistema più moderno: entrambi si connettono direttamente allo smartphone. Vantaggio? Latenza ridotta e connessione più stabile. Durante i test non ho avuto disconnessioni improvvise o problemi di sincronizzazione tra i canali, anche in ambienti con tanti dispositivi Bluetooth in giro.

I microfoni duali in ogni auricolare sono fondamentali per tutto il sistema, visto che catturano la voce per registrazione, trascrizione e traduzione. La tecnologia ENC (Environmental Noise Cancellation) usa algoritmi per filtrare i rumori e isolare la voce. In ambienti chiusi con rumore moderato l’ENC fa il suo dovere e la voce arriva chiara. In situazioni estreme non riesce a eliminare tutto e i rumori ambientali filtrano, compromettendo qualità di registrazioni e traduzioni.

La cancellazione attiva ANC funziona in tre modalità dall’app: massima, bilanciata e trasparenza. Durante i test l’efficacia è risultata moderata. Ho fatto confronti diretti con AirPods Pro e Sony WF-1000XM5 – gli SmartBuds mostrano limiti evidenti nell’eliminare rumori costanti a bassa frequenza tipo ronzio motore o brusio condizionatore.

Prestazioni e autonomia

Qui entriamo nel vivo. Gli SBS SmartBuds AI li devi giudicare su due fronti: come suonano normalmente e quanto funziona bene tutta la roba con l’intelligenza artificiale.

Partiamo dalla musica. La firma sonora punta sulle medie frequenze – logico, considerando che sono pensati soprattutto per voce e comunicazione. I bassi ci sono ma non aspettarti quelli profondi che ti fanno vibrare il timpano. Per podcast, audiolibri, roba parlata invece vanno benissimo – le voci suonano naturali.

L’autonomia dichiarata è 5,5 ore di musica. Nei miei test? Confermato, più o meno. A volume medio (60-70%) sono arrivato tra le 5 ore e un quarto e le 5 ore e tre quarti, dipende se usi l’ANC o no. Con la cancellazione del rumore attiva perdi circa mezz’ora/45 minuti. Se invece usi pesantemente le funzioni AI l’autonomia crolla a 3-4 ore. La custodia ti dà altre 4-5 ricariche complete, quindi arrivi alle 25-30 ore totali.

Test

Tre settimane di test, varie situazioni, approccio sistematico. Vediamo come se la sono cavata davvero.

Musica: ho preparato una playlist con 20 brani diversi. Risultato? Equilibrati ma senza mordente. Il rock suona piacevole ma gli manca quella grinta. La classica orchestrale soffre perché la scena sonora è troppo compressa. Elettronica e hip-hop fanno emergere il problema principale: i bassi non scendono, i sub-bass praticamente non esistono.

Chiamate: in ufficio silenzioso? Perfetti. Al bar con gente intorno l’ENC fa il suo lavoro – isola bene la voce anche se chi mi ascolta sente un leggero effetto digitale. Con vento forte l’ENC va in difficoltà, le raffiche creano problemi e la comunicazione ne risente.

Trascrizione AI: con audio pulito e eloquio chiaro l’italiano arriva all’88-92% di accuratezza. Dove sbaglia? Parole tecniche, nomi propri rari e dialetti. L’inglese va leggermente meglio (90-94%), lo spagnolo un po’ peggio (85-89%).

Traduzione tempo reale: la funzione più sbandierata. Italiano-inglese? 92-95% di accuratezza su frasi semplici, latenza tra 0,8 e 1,5 secondi. Italiano-spagnolo ancora meglio (93-96%). Attenzione: se siete in tre o quattro persone che parlano insieme, il sistema fa fatica a capire chi sta dicendo cosa.

Approfondimenti

True Wireless Stereo e stabilità connessione

La tecnologia TWS elimina i cavi tra gli auricolari. In casa o in ufficio normale nessun problema. I dichiarati 10 metri di portata? In spazi aperti ok, con un muro di mezzo arrivi a 7-8 metri prima che inizi a sgranare.

Cancellazione del rumore: cosa aspettarsi davvero

Hanno sia cancellazione passiva che attiva. L’ANC attivo cerca di compensare: riduzione stimata tra 30-45% del rumore, molto meno del 70-80% dei top di gamma. Attenuano bene i rumori continui tipo ventilatori o brusio d’ufficio.

Assistenti vocali: Google e Siri

Supportano Google Assistant e Siri. Attivazione con tocco lungo configurabile dall’app. Il riconoscimento vocale è affidabile anche con rumore moderato grazie all’ENC.

Comfort: quanto li puoi tenere?

Semi in-ear significa niente pressione dentro l’orecchio. Grande vantaggio: li tieni 6-7 ore senza fastidio o dolore. Peso: 4-5 grammi per auricolare, non li senti.

Privacy e i tuoi dati personali

SBS dichiara che le registrazioni vengono crittografate e non vengono condivise con terzi per pubblicità. Puoi cancellare trascrizioni e riassunti quando vuoi dall’app. Il mio consiglio? Fai attenzione a cosa registri (segreti aziendali o dati sensibili).

Confronto con gli altri auricolari traduttori

I Timekettle W4 Pro costano 449 euro, circa 4,5 volte gli SmartBuds. La qualità di traduzione è migliore, ma la differenza non è abissale. I Google Pixel Buds Pro costano 229 euro, qualità audio superiore ma mancano le funzioni di trascrizione e mappe concettuali di SBS.

Aggiornamenti e supporto

Durante i test ho ricevuto un aggiornamento firmware. Segnale positivo: SBS continua a lavorarci. Garanzia di 2 anni, normativa europea.

Per chi vanno bene (e per chi no)

Ideali per:

Professionisti con riunioni multilingue frequenti

Studenti che seguono lezioni e vogliono trascrizioni

Viaggiatori che visitano paesi con lingue diverse

Chi lavora con colleghi o clienti internazionali

Chi vuole organizzare velocemente appunti vocali

Inadatti per:

Audiofili o appassionati di musica elettronica

Conversazioni tecniche o legali che richiedono precisione assoluta

Sport intensi (stabilità ridotta)

Chi cerca la migliore cancellazione del rumore

Funzionalità

I controlli touch ti permettono di gestire musica e chiamate. La registrazione vocale continua non ti limita a clip brevi. La modalità trasparenza amplifica i suoni esterni per parlare senza togliere gli auricolari. LED sulla custodia ti fa vedere lo stato della batteria: verde (pieno), giallo (medio), rosso (scarico).

Pregi e difetti

Pregi:

Prezzo accessibile (99,95 euro)

Pacchetto funzionalità completo (traduzione, trascrizione, mappe)

Autonomia solida (28 ore totali)

120 minuti AI gratuiti per il test

Design semi in-ear comodo per uso prolungato

App ben strutturata e intuitiva

Difetti:

Qualità audio mediocre per la musica

ANC poco efficace rispetto ai top di gamma

Assenza certificazione impermeabilità

Traduzione in difficoltà con termini tecnici e idiomi

Latenza percepibile nella traduzione

Sistema a crediti dopo i primi 120 minuti

Prezzo

99,95 euro. I pacchetti AI aggiuntivi partono da 9,99 euro per 300 minuti (validi 3 mesi). Gli SmartBuds sono un compromesso ragionevole tra costo e funzionalità – ideali per chi vuole sperimentare l’AI senza sborsare cifre importanti.

Conclusioni

Dopo tre settimane con questi SBS SmartBuds AI, posso dire che sono un esperimento che funziona. A 99,95 euro hai un dispositivo che fa cose interessanti. Possono sostituire un interprete umano? No, ma per conversazioni normali, viaggi e meeting di lavoro con struttura chiara aiutano davvero.

Il vero valore sta nel pacchetto: trascrizione, riassunti, mappe concettuali. Se cerchi resa audio dettagliata o cancellazione del rumore estrema resterai deluso, ma se accetti questi limiti, sono uno strumento interessante che anticipa il futuro della produttività quotidiana. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.