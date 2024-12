Timekettle è un’azienda relativamente giovane, infatti è stata fondata nel 2017, che in pochi anni è riuscita a diventare leader nel mercato della traduzione AI, raggiungendo numeri interessanti: 400’000 utenti e 2,5 miliardi di traduzioni al mese. Barriere linguistiche quasi inesistenti in futuro grazie a prodotti come Timekettle W4 Pro, comunemente definiti auricolari con interprete AI, che abbiamo visto qualche mese fa ad IFA 2024, permettono sostanzialmente a due interlocutori, che indossano un auricolare ciascuno, di tradurre in tempo reale in 40 lingue ciò che dicono. Un prodotto a dir poco rivoluzionario che può cambiare la vita di milioni di persone, scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

All’interno della confezione possiamo trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, infatti sono presenti due auricolari, posti direttamente all’interno di una custodia in plastica, da utilizzare sia per il trasporto che per la ricarica del prodotto stesso. Quest’ultima presenta finitura opaca su tutta la superficie, il che la rende molto elegante, difficile da sporcare con le impronte e non trattiene per nulla la polvere. Ha una forma parallelepipeidea a base quadrata di 83,5 millimetri, con spessore di 41,6 millimetri e peso di 188,1 grammi. Il materiale per la sua realizzazione è prevalentemente plastico, ma risulta essere davvero di ottima qualità, è affidabile e resistente, anche considerando l’utilizzo sul medio/lungo periodo.

La cerniera di apertura è sufficientemente rigida, non richiede uno sforzo eccessivo, né comunque rischia inavvertitamente di aprirsi durante il trasporto. Aprendola è possibile trovare i due auricolari, pensati appositamente per le due orecchie (sono contrassegnati con la lettera L o R, su sfondo blu o verde). L’alloggiamento è magnetico, semplice da eseguire anche con una sola mano e sufficientemente sicuro. La parte interna in nero lucido è molto bella alla vista, sebbene tenda a sporcarsi più facilmente con impronte o polvere.

L’auricolare in sè è pensato per agganciarsi perfettamente dietro il padiglione auricolare, ciò sta a significare che non stiamo parlando di auricolari in-ear o simili, ma di ciò che tecnicamente viene definito ad archetto. Le dimensioni sono davvero ridotte, parliamo di 80,1 x 57,7 x 25,4 millimetri, con un peso di 16,1 grammi. Una volta indossati stupiscono per la comodità e la facilità di utilizzo anche sul medio/lungo periodo, non vanno ad appesantire troppo il capo, l’orecchio non fa male, né tende a scaldare in modo eccessivo. Parliamo di una ergonomia davvero eccellente, con la parte anteriore dell’auricolare a poggiarsi lievemente sulla guancia, senza essere troppo invadente.

Hardware e Specifiche

Alla base dell’innovazione dei Timekettle W4 Pro troviamo la segmentazione semantica AI, ovvero la tecnologia che permette di comprendere ed analizzare la frase (ed ovviamente il suo significato), mentre viene pronunciata dall’utente, con la capacità di suddividere il discorso in vari segmenti logici per poi essere facilmente tradotti. Se la dovessimo spiegare in altre parole: non si tratta del classico traduttore che aspetta il termine del discorso per iniziare a tradurre, ma riesce a suddividere ciò che state dicendo in più parti, iniziando la traduzione mentre state parlando (a tutti gli effetti è una traduzione in tempo reale). Tutto ciò è possibile per mezzo di un algoritmo, il quale si appoggia al machine learning per riuscire ad adattarsi nel miglior modo possiible a stili di comunicazione, così da riuscire a non perdere il ritmo se l’utente parla velocemente, o è abituato ad elaborare frasi molto più lunghe.

Sulla superficie dell’archetto troviamo tre microfoni che integrano tecnologia di cancellazione del rumore, una peculiarità da non sottovalutare, in quanto è fondamentale riuscire a captare alla perfezione ogni singola parola, e risulta essere importante riuscire ad isolare perfettamente la voce dell’interlocutore dal possibile rumore di sottofondo.

Un’altra caratteristica da tenere assolutamente in considerazione di questi Timekettle W4 Pro, riguarda l’utilizzo offline, avete capito bene, gli utenti possono tranquillamente accedere a tutte le funzioni di traduzione, senza dover necessariamente disporre di una connessione dati attiva. Ciò è possibile data l’architettura del sistema stesso, che prevede uno specifico set di lingue già installate (in totale 13), per le quali non è appunto necessario internet. Dall’altro lato è importante sottolineare che il meglio di sè lo riesce ad esprimere con una connessione attiva, riuscendo ad accedere ad oltre 40 lingue differenti e 93 accenti, oltre agli aggiornamenti linguistici che vengono ricevuti dal cloud, miglioramenti all’AI, la trascrizione delle conversazioni o l’AI Meeting Assistant, ma anche la possibilità di ricevere audio da altre applicazioni e simili.

Applicazione e Batteria

1 su 7

Il fulcro nevralgico di Timekettle W4 Pro è legato all’applicazione mobile, disponibile sia per Android che per iOS, all’interno della quale, prima di tutto, possiamo trovare il log di tutte le traduzioni registrate in precedenza, così da potervici accedere in un secondo momento. La personalizzazione è molto buona, all’interno di “Laboratorio di IA” ad esempio, possiamo sceglier ela oce umana, personalizzare il glossario o scegliere il personaggio IA. Una delle funzioni più apprezzate, di cui vi abbiamo parlato poco fa, è l’ascolto dall’audio dello smartphone, ciò vi porta a poter guardare un video in un idioma differente (e sconosciuto da voi), permettendo al prodotto di tradurlo riproducendolo direttamente all’interno degli auricolari.

Il loro utilizzo è comunque legato a vari ambiti, come le riunioni di lavoro, passando per una semplice interazione quotidiana, oppure pensando ad una scuola con alunni che provengono da varie parti del mondo, permettono all’insegnante di parlare senza preoccuparsi della traduzione. Ancora più realistico è pensare ad un viaggio in una terra in cui non parlano l’inglese, ciò permetterebbe di poter parlare senza pensieri con qualsiasi persona, riducendo l’ansia e lo stress che la non conoscenza della lingua potrebbero causare. Il tutto senza rinunciare comunque al design “open”, che permette in questo modo di non “scollegarsi” completamente da l’ambiente circostante.

La batteria integrata è risultata essere più che sufficiente per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti, considerando che con una sola carica si possono raggiungere fino a 6 ore di utilizzo continuativo, che si estendono sfruttando i cicli di ricarica che la custodia stessa riesce a garantire (se lasciato in standby dovrebbe poter durare anche fino a un anno). Nel caso del bisogno è possibile appoggiarsi alla ricarica rapida raggiungibile con il collegamento tramite il cavo USB-C, che trovate direttamente in confezione.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione Timekettle W4 Pro lo possiamo a tutti gli effetti considerare un prodotto di altissimo livello, un compagno di viaggio ideale per coloro che si recano in nazioni in cui gli idiomi sono sconosciuti (almeno a sé stessi), ma anche per coloro che sono soliti avere a che fare, in ambito lavorativo, con persone straniere. I suoi punti di forza sono davvero tantissimi, a partire dall’ampissima compatibilità con le oltre 40 lingue e 93 dialetti, passando per la traduzione offline, o le varie modalità: simultanea (conversazione fluida con un singolo interlocutore), touch (messaggio tradotto e trasmesso ad ogni singolo ascoltatore) o altoparlante (adatta più che altro per brevi conversazioni), passando per la possibilità di esportare le registrazioni audio, nonché per la sua piena compatibilità sia con sistema operativo iOS che Android. Tutto questo viene condito con un design estremamente comodo e dal facile utilizzo, punto a favore notevole, proprio per la sua ergonomicità in ogni situazione (anche in mobilità), ed una più che ottima autonomia generale.

Timekettle W4 Pro può essere acquistato sul sito ufficiale dell’azienda, ad un prezzo di listino di 449 dollari, premendo il seguente link, con consegna a domicilio abbastanza rapida, ed ovviamente gratuita. La garanzia è classica, i metodi di pagamento accettati sono sostanzialmente sempre gli stessi, con possibilità di rateizzare il pagamento tramite Klarna (senza costi aggiuntivi). L’unica colorazione disponibile è quella mostrata nella recensione, ovvero Nera.

In caso contrario potete fare affidamento su Amazon, premendo il seguente link, dove il prodotto può essere acquistato con il pagamento di un contributo di 499 euro. Al momento della recensione risulta essere “attualmente non disponibile”, ma è comunque possibile acquistarlo, per poi riceverlo a domicilio nel momento in cui Amazon lo avrà nuovamente in stock. La spedizione è gratuita, gestita direttamente da Amazon, con alle spalle la solita garanzia di 24 mesi, e la possibilità di restituirlo gratuitamente entro 15 giorni dalla ricezione.