MOVA S70 Ultra Roller: il rullo HydroForce è la vera rivoluzione? (RECENSIONE)

Il problema dei robot aspirapolvere e lavapavimenti non è più soltanto raccogliere la polvere. Ormai anche i modelli di fascia media riescono a gestire discretamente la pulizia quotidiana, riconoscere gli ostacoli e tornare autonomamente alla propria base. La vera differenza, secondo me, si gioca su un altro terreno: quanto bene riescono a lavare davvero il pavimento.

È proprio qui che entra in gioco il MOVA S70 Ultra Roller. Un robot che prova a superare il limite dei tradizionali panni rotanti introducendo un sistema di lavaggio a rullo, alimentato continuamente con acqua pulita e progettato per separare lo sporco raccolto da quello che viene utilizzato durante la pulizia.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Non è soltanto una questione di numeri, anche se sulla scheda tecnica troviamo 32.000 Pa di aspirazione, una pressione di lavaggio dichiarata di 4.700 Pa e una stazione capace di lavare il rullo con acqua a 100 °C. La vera domanda è se questa soluzione possa avvicinare un robot autonomo ai risultati di una lavapavimenti tradizionale. Ed è proprio l’aspetto che rende questo modello interessante.

Il rullo cambia il modo di lavare

La caratteristica principale del MOVA S70 Ultra Roller è il sistema HydroForce. Al posto dei classici due mop rotanti troviamo un rullo in microfibra lungo 27 centimetri, progettato per mantenere un contatto costante con il pavimento.

MOVA S70 Ultra Roller · Credits: TecnoAndroid

Il funzionamento è diverso da quello dei robot più tradizionali. L’acqua pulita viene distribuita sul rullo attraverso dodici ugelli, mentre un sistema di raschiamento separa continuamente lo sporco e raccoglie l’acqua utilizzata. In questo modo il robot cerca di evitare uno dei problemi più comuni dei sistemi di lavaggio a panno: trascinare sul pavimento lo sporco già raccolto.

È una soluzione che considero più vicina al funzionamento delle moderne lavapavimenti Wet & Dry. Il rullo viene continuamente alimentato, pulito e mantenuto nelle condizioni necessarie per proseguire il lavoro.

MOVA S70 Ultra Roller · Credits: TecnoAndroid

MOVA dichiara una pressione di 17 Newton, equivalente a circa 4.700 Pa secondo il proprio sistema di misurazione. Il vantaggio dovrebbe essere soprattutto sulle macchie e sui residui più aderenti, dove il semplice passaggio di un panno umido può non essere sufficiente.

Non bisogna comunque aspettarsi che un robot sostituisca completamente una lavapavimenti manuale. Le macchie particolarmente ostinate possono richiedere più passaggi e l’efficacia dipende anche dalla superficie e dal tipo di sporco. Ma la tecnologia scelta da MOVA rappresenta un’evoluzione concreta rispetto ai classici mop rotanti.

Aspirazione da 32.000 Pa e spazzole antigroviglio

Il lavaggio è il protagonista, ma MOVA non ha trascurato l’aspirazione. S70 Ultra Roller dichiara una potenza massima di 32.000 Pa, un valore che lo colloca tra i modelli più interessanti della categoria.

La spazzola principale CleanChop 3.0 utilizza un sistema progettato per tagliare i capelli e ridurre i grovigli. A questa si aggiunge una spazzola laterale con caratteristiche antigroviglio, pensata per raccogliere polvere e detriti anche lungo i bordi.

MOVA S70 Ultra Roller · Credits: TecnoAndroid

È un aspetto importante soprattutto nelle case dove vivono animali domestici o persone con capelli lunghi. La manutenzione delle spazzole è infatti una delle operazioni che possono rendere meno piacevole l’utilizzo di un robot aspirapolvere.

La presenza di sistemi dedicati non significa però che non sarà mai necessario intervenire manualmente. Alcuni test indipendenti hanno segnalato la possibilità che peli e capelli si accumulino comunque nella spazzola principale. Preferisco quindi considerare questa tecnologia un aiuto alla manutenzione, non una soluzione definitiva.

MaxiReach e un design più sottile

Un’altra caratteristica interessante è la tecnologia MaxiReach, che permette al rullo di estendersi lateralmente per raggiungere meglio i bordi e le zone vicine ai mobili.

È uno dei dettagli che considero più importanti in un robot lavapavimenti. Pulire bene il centro di una stanza è relativamente semplice; il problema arriva quando bisogna raggiungere gli angoli, i battiscopa e gli spazi lungo le pareti.

MOVA S70 Ultra Roller · Credits: TecnoAndroid

Il MOVA S70 Ultra Roller prova a risolvere questa difficoltà facendo uscire il rullo dalla sagoma del robot. Anche la spazzola laterale contribuisce a migliorare la copertura delle zone più difficili.

Interessante anche la navigazione CovertSense, che permette di evitare la classica torretta LiDAR sulla parte superiore. Il robot misura circa 91,5 mm in altezza e può quindi passare sotto diversi mobili bassi, dove altri modelli più ingombranti potrebbero avere difficoltà.

MOVA S70 Ultra Roller · Credits: TecnoAndroid

Non significa che riuscirà a infilarsi ovunque: bisogna sempre considerare lo spazio effettivamente disponibile e la conformazione dei mobili. Ma contenere l’altezza è una scelta intelligente per un prodotto che deve muoversi autonomamente in tutta la casa.

Come protegge i tappeti

Uno dei problemi più fastidiosi dei robot lavapavimenti è la gestione dei tappeti. Quando il dispositivo passa da una superficie dura a una tessile, deve evitare di trasferire acqua e sporco sul tessuto.

MOVA utilizza AutoShield, un sistema che interviene quando viene riconosciuto un tappeto, proteggendo il rullo bagnato attraverso un’apposita copertura e sollevando gli elementi di pulizia. È una soluzione interessante perché affronta il problema non soltanto attraverso il sollevamento del rullo, ma anche con una barriera fisica.

Resta comunque importante configurare correttamente le zone della casa e considerare la tipologia di tappeto. Le prove indipendenti hanno evidenziato qualche difficoltà con alcuni tappetini leggeri e sottili, che possono essere trascinati dal robot. Anche quelli a pelo molto lungo possono richiedere qualche attenzione in più.

La base automatica lava il rullo a 100 gradi

Un robot di questa categoria deve ridurre al minimo gli interventi manuali. La stazione del MOVA S70 Ultra Roller si occupa dello svuotamento della polvere, del lavaggio del rullo e della sua asciugatura.

La caratteristica più particolare è il lavaggio ad alta temperatura. MOVA dichiara una temperatura massima dell’acqua di 100 °C all’uscita della stazione, utilizzata per pulire il rullo e sciogliere i residui di sporco e grasso. Successivamente interviene l’asciugatura ad aria calda, dichiarata fino a 70 °C.

MOVA S70 Ultra Roller · Credits: TecnoAndroid

Anche la gestione dei liquidi è piuttosto generosa. Troviamo un serbatoio da 5 litri per l’acqua pulita e uno da 4,5 litri per quella sporca. Il sacchetto della polvere ha invece una capacità di 3,2 litri, con un’autonomia che secondo l’azienda può superare i 100 giorni in condizioni specifiche.

MOVA S70 Ultra Roller · Credits: TecnoAndroid

La stazione è quindi pensata per rendere il robot il più autonomo possibile. Bisogna comunque ricordarsi di riempire l’acqua pulita, svuotare quella sporca e sostituire il sacchetto quando necessario.

Batteria, autonomia e applicazione

Sotto la scocca troviamo una batteria da 6.400 mAh. L’autonomia dipende naturalmente dalla modalità selezionata, dalla superficie e dalla quantità di acqua utilizzata durante il lavaggio.

MOVA S70 Ultra Roller · Credits: TecnoAndroid

La gestione tramite MOVAhome permette di creare mappe, programmare le pulizie, scegliere le modalità e personalizzare diversi parametri. È possibile anche utilizzare i comandi vocali attraverso l’assistente integrato.

MOVA S70 Ultra Roller · Credits: TecnoAndroid

L’applicazione è ricca di opzioni, ma la quantità di impostazioni può rendere inizialmente meno immediata la configurazione. È uno di quegli aspetti sui quali preferirei vedere un’interfaccia ancora più semplice, soprattutto considerando che un robot del genere dovrebbe essere utilizzabile anche da chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia.

MOVA S70 Ultra Roller · Credits: TecnoAndroid

Prezzo

Il prezzo è uno degli elementi che rendono interessante questo robot. Sullo store ufficiale italiano, il MOVA S70 Ultra Roller bianco viene proposto a 699 euro anziché 999 euro, con un risparmio di 300 euro. La versione nera, invece, risulta disponibile a prezzo pieno.

A 699 euro, secondo me, diventa una proposta decisamente interessante per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti evoluto. Il sistema HydroForce, l’aspirazione da 32.000 Pa, il lavaggio del rullo ad alta temperatura e la stazione automatica costituiscono una dotazione importante.

Non lo definirei un prodotto economico, ma la promozione lo porta in una fascia di prezzo più competitiva rispetto a quella di molti robot di fascia alta. Ed è proprio a questa cifra che il MOVA S70 Ultra Roller diventa molto più interessante da prendere in considerazione.

Conclusioni

Il MOVA S70 Ultra Roller mi sembra uno dei robot più interessanti per capire come stia evolvendo il mercato dei lavapavimenti automatici. La scelta di utilizzare un rullo continuamente alimentato con acqua pulita è molto più significativa dell’ennesimo aumento della potenza di aspirazione.

È proprio il sistema HydroForce a rappresentare il suo principale punto di forza. La possibilità di lavare il rullo durante il lavoro, separare l’acqua sporca e mantenere una pressione costante sul pavimento avvicina il funzionamento del robot a quello di una vera lavapavimenti.

Non mancano i compromessi. La stazione occupa spazio, l’applicazione potrebbe essere più intuitiva e la gestione di alcuni tappeti non è sempre perfetta. Inoltre, la manutenzione non scompare completamente e le macchie più difficili possono richiedere ulteriori interventi. Ma il rapporto tra dotazione tecnica e prezzo è convincente; per me, promosso a pieni voti.

Fonte: TecnoAndroid