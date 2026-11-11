Peaky Blinders, Cillian Murphy spiega il rito della sigaretta

Tra i dettagli che hanno reso Tommy Shelby uno dei personaggi più riconoscibili della televisione recente ce n’è uno che molti spettatori di Peaky Blinders hanno notato quasi senza accorgersene. Prima di accendere una sigaretta il capo della famiglia Shelby la fa scorrere sulle labbra, con un movimento rapido e quasi distratto. Stagione dopo stagione quel piccolo rituale è diventato un vero gesto iconico, tanto da finire tra le abitudini più imitate dai fan. Dietro questa mania si nasconde però un retroscena curioso, svelato direttamente da Cillian Murphy, l’attore che ha dato volto e voce al protagonista della serie.

Le piccole manie che hanno costruito Tommy Shelby

Chi ha seguito Peaky Blinders conosce bene il repertorio di atteggiamenti che accompagna il personaggio in ogni scena. C’è lo sguardo freddo, capace di mettere a disagio un interlocutore prima ancora che venga pronunciata una sola parola. C’è il modo di sistemarsi il cappotto, un gesto che sembra servire più a riordinare i pensieri che i vestiti. E poi ci sono le pause, lunghe e misurate, che precedono le frasi importanti e che riescono a trasformare anche una risposta banale in qualcosa di vagamente minaccioso.

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Nessuno di questi elementi preso da solo basterebbe a definire Tommy Shelby. Messi insieme però compongono un ritratto molto preciso, fatto di controllo, calma apparente e tensione trattenuta. È proprio dentro questo quadro che si inseriscono le immancabili sigarette, presenti in moltissime scene che vedono il protagonista al centro dell’inquadratura. Per il personaggio fumare non sembra mai un semplice vizio. Diventa piuttosto un pezzo del suo modo di stare al mondo, un accessorio che completa la figura insieme al cappello, al cappotto scuro e a quel silenzio che spesso pesa più delle parole.

Il rituale della sigaretta sulle labbra

Tra tutte le abitudini del protagonista quella legata al fumo è probabilmente la più facile da riconoscere. La sequenza si ripete quasi sempre allo stesso modo, con la sigaretta che viene portata alla bocca e fatta scivolare lungo le labbra prima di essere accesa. Un rituale breve, ripetuto con una costanza tale da trasformarsi in una specie di firma visiva, familiare anche a chi la serie l’ha vista solo di sfuggita o ne ha intercettato qualche spezzone online.

Un dettaglio così ricorrente non poteva passare inosservato. Con il passare degli episodi in molti si sono chiesti perché Tommy Shelby compia quel movimento ogni volta, come se fosse una parte irrinunciabile del gesto di fumare. Il dubbio è legittimo, perché nelle produzioni curate come questa anche le sfumature più piccole finiscono per raccontare qualcosa del personaggio, e il pubblico tende a cercare un significato dietro ogni scelta.

La particolarità sta nel fatto che la risposta non arriva da un’interpretazione degli spettatori né da un’analisi esterna. A raccontare l’origine di questa abitudine è stato lo stesso Cillian Murphy, che ha svelato il retroscena nascosto dietro una delle mosse più celebri di Peaky Blinders, quella che accompagna Tommy Shelby ogni volta che porta una sigaretta alla bocca.

Fonte: TecnoAndroid