Blade Runner 2099, il trailer finale apre con una domanda gelida

Il trailer finale di Blade Runner 2099 è arrivato e mette subito le carte in tavola, con una domanda secca che gela il sangue prima ancora che le immagini prendano davvero il via. L’attesissima serie tv legata all’universo di Blade Runner è pronta a debuttare su Prime Video a fine novembre, e quest’ultimo assaggio sembra pensato apposta per lasciare addosso una sensazione di disagio. Niente presentazioni rassicuranti, niente giri di parole. Il tono viene dichiarato fin dal primo secondo.

«Sei un essere umano buono o cattivo?». Sono queste le parole che aprono il filmato promozionale. Una frase semplice, quasi elementare se letta su un foglio bianco, che però pronunciata in quel contesto cambia completamente peso. Non lascia spazio alle sfumature e proprio per questo mette in difficoltà. Chi la riceve si ritrova con le spalle al muro, costretto a scegliere da che parte stare senza la possibilità di spiegarsi o di prendere tempo. È una domanda agghiacciante perché pretende una risposta netta su qualcosa che netto non è quasi mai.

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Una domanda che riporta a Civil War

Il richiamo più immediato porta dritto a Civil War di Alex Garland. Nel film il personaggio interpretato da Jesse Plemons pone un interrogativo altrettanto inquietante, ovvero «Che tipo di americano sei?». Due battute diverse, due mondi narrativi che non potrebbero essere più distanti, eppure il meccanismo è sorprendentemente simile. In un caso si parla di umanità, nell’altro di appartenenza nazionale, ma la struttura resta quella di un esame a cui nessuno vorrebbe essere sottoposto.

In entrambe le situazioni la domanda non sembra servire davvero a conoscere chi si ha di fronte. Funziona piuttosto come un filtro, una linea tracciata a terra che separa chi può proseguire da chi invece no. Una risposta corretta non c’è, o almeno non è chiaro quale sia, ed è esattamente da questa incertezza che nasce la tensione. Il parallelo con il film di Garland quindi non è soltanto una curiosità per cinefili attenti. Aiuta piuttosto a inquadrare l’atmosfera che il nuovo trailer di Blade Runner 2099 vuole trasmettere allo spettatore, fatta di sospetto e di giudizi pronunciati in pochi istanti.

L’attesa per la serie su Prime Video

Il marchio Blade Runner porta con sé un’eredità importante e chi aspetta questo progetto lo sa bene. Per questo motivo la scelta di affidare l’ultimo filmato promozionale a una battuta così diretta non passa inosservata. Invece di puntare tutto sullo spettacolo visivo, il trailer conclusivo parte da un interrogativo morale, quasi filosofico, che rimane in testa anche dopo la fine della visione. Una scelta coraggiosa, perché rinuncia a qualsiasi effetto facile nel momento in cui avrebbe potuto giocarselo.

L’impressione è che la produzione abbia voluto mettere al centro proprio il tema dell’identità, quello che distingue un essere umano da qualcos’altro e un individuo buono da uno cattivo. Una domanda del genere, rivolta in modo così brusco, suggerisce un racconto in cui le certezze sono poche e i confini tutt’altro che chiari. Il nuovo capitolo della saga si presenta così al pubblico, puntando più sul peso delle parole che su quello delle immagini. Per chi segue la serie con curiosità, l’appuntamento è ormai vicino. Blade Runner 2099 arriverà in streaming su Prime Video a fine novembre, e il trailer finale appena pubblicato rappresenta l’ultimo tassello della campagna promozionale prima del debutto.

Fonte: TecnoAndroid