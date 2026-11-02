Merach NovaRow R50: vogatore ad aria per casa con app Android e iOS

Ho usato il Merach NovaRow R50 per un mese, quasi ogni giorno, in veranda e senza tappetino, anche per il potenziamento nel tiro con l'arco. Il telaio non vibra mai, la vogata è fluida e i dieci livelli di resistenza ad aria cambiano davvero l'allenamento. Il rumore resta contenuto e il monitor è affidabile. Il montaggio, però, chiede un po' di pazienza.

In palestra mi è capitato spesso di vogare, sia su macchine ad acqua sia su modelli magnetici. Portarsi un vogatore in casa però è tutta un’altra faccenda. Serve spazio, una struttura che non si muova a ogni tirata e un livello di rumore che non trasformi l’allenamento in un fastidio per chi vive con te, animali compresi. Sono queste le domande con cui ho accolto il Merach NovaRow R50, un vogatore a resistenza ad aria che, almeno sulla carta, punta a offrire la sensazione delle macchine da club a un prezzo decisamente più accessibile.

L’ho usato per un mese, praticamente tutti i giorni, sistemato in veranda e appoggiato direttamente sul pavimento, senza tappetino. Sono stato l’unico utilizzatore: sono alto 1,70 metri, un dato che conta quando si parla di lunghezza del binario e di posizione dei piedi. Oltre alle classiche sessioni cardio, l’ho sfruttato anche per un lavoro di potenziamento legato al tiro con l’arco, disciplina in cui schiena, spalle e core fanno la differenza molto più di quanto si immagini.

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La versione in prova è quella base, con il monitor LCD alimentato da due batterie. Sul display c’è un’etichetta con la sigla MRK-R11S-1608, e non è un caso: Merach chiarisce che R50 è il nome commerciale, mentre in produzione lo stesso modello viene identificato come R11. Nessuna differenza di struttura o prestazioni, solo due sistemi di denominazione diversi. Lo preciso perché nello stesso catalogo convivono anche la R50 Pro, con monitor retroilluminato, e la R50 Aura con schermo da 15,6 pollici, e fare confusione è facile.

Il pubblico a cui si rivolge è ampio: chi vuole allenarsi a casa con un’attività a basso impatto sulle articolazioni, chi pratica altri sport e cerca un lavoro complementare per la catena posteriore, chi in palestra ha già preso confidenza con il remoergometro e vorrebbe ritrovare quella sensazione nel proprio salotto. Il giudizio, senza svelare troppo, è positivo: la struttura mi ha convinto, la vogata è fluida e i dieci livelli di resistenza cambiano davvero la natura dell’allenamento. Il prezzo da pagare, oltre a quello in euro, è un montaggio che richiede un po’ più di pazienza di quanto lasci intendere la confezione.

Unboxing, dotazione e montaggio

Il primo contatto è con un collo voluminoso e pesante: la scheda tecnica indica 39 kg di peso lordo, per 33,3 kg di vogatore vero e proprio. Non è un pacco da trascinare da soli su per una rampa di scale a cuor leggero, quindi conviene farlo consegnare il più vicino possibile al punto in cui verrà montato.

Secondo quanto dichiarato da Merach, nella confezione si trovano il vogatore, il monitor delle prestazioni, il manuale utente e tutti gli attrezzi necessari all’assemblaggio. Il monitor funziona a batterie e non richiede alcun alimentatore, una scelta che semplifica parecchio la collocazione perché non bisogna cercare una presa vicina. La dotazione è essenziale ma completa per partire: manca un tappetino di protezione per il pavimento, che a questa cifra non mi sarei comunque aspettato.

Il produttore parla di un vogatore preassemblato al 90%. Sulla carta è vero, perché i blocchi principali arrivano già uniti. Nella pratica, però, il montaggio è risultato abbastanza macchinoso. Ci sono pezzi lunghi e ingombranti da tenere in posizione mentre si avvitano, e la parte più delicata è proprio allineare correttamente binario e corpo macchina. Nessun passaggio impossibile, sia chiaro: io ho completato tutto da solo, senza chiedere aiuto a nessuno, in 30-40 minuti.

Le istruzioni aiutano perché sono abbastanza intuitive, con disegni chiari e una sequenza logica, tanto che non mi sono mai trovato a dover tornare indietro per correggere un passaggio. Il mio consiglio è di liberare prima uno spazio ampio, almeno due metri e mezzo in lunghezza, e di disporre i componenti a terra prima di iniziare. Se in casa c’è qualcuno disposto a reggere il binario per un paio di minuti, i tempi si accorciano ulteriormente.

Design, materiali ed ergonomia

Una volta montato, il NovaRow R50 ha l’aspetto classico del vogatore ad aria da palestra: ventola anteriore protetta da un carter, braccio del monitor che si alza sopra il volano e un lungo binario che corre verso il retro. Telaio nero con qualche dettaglio blu, linee pulite, nessun fronzolo. È un attrezzo che dichiara subito la sua funzione e che, nella mia veranda, non è sembrato fuori posto.

Credits: TecnoAndroid

La sostanza sta nei materiali: il telaio combina ferro e alluminio, il binario è in alluminio con guida di scorrimento in acciaio inossidabile, mentre la sella in ecopelle scorre su rulli in poliuretano e la trasmissione si affida a una catena in acciaio nichelato, scelta meno scontata di quanto sembri in questa fascia di prezzo, dove spesso si trovano cinghie o corde. Al tatto e all’uso la qualità percepita è molto alta: i materiali mi sono sembrati veramente ottimi e gli accoppiamenti precisi.

La prova più importante, per un attrezzo del genere, è quella della stabilità. In un mese di utilizzo quotidiano non ho mai avvertito vibrazioni o scricchiolii, nemmeno spingendo forte con le gambe nelle sessioni più intense. Ed era appoggiato direttamente sul pavimento della veranda, senza alcun tappetino ad assorbire i movimenti. Il telaio resta piantato a terra e il binario non trasmette quei piccoli rimbalzi che su macchine più economiche si sentono nella seconda metà della vogata.

Le dimensioni da aperto sono importanti: 242 cm di lunghezza, 61 di larghezza e 102 di altezza al monitor. È lo spazio tipico di un vogatore ad aria e va previsto con un po’ di margine attorno, anche per salire e scendere comodamente. Il binario misura 1.365 mm e lo spazio utile interno arriva a 1.200 mm. Merach dichiara una compatibilità con utenti tra 1,19 e 2,08 metri: con il mio metro e settanta avevo corsa abbondante e non sono mai arrivato a fine binario, nemmeno con le gambe completamente distese.

La sella è posizionata a 38 cm da terra, un’altezza che rende più semplice sedersi e rialzarsi. Le pedane si regolano su sei posizioni e montano cinghie a strappo: trovare l’assetto giusto richiede pochi secondi. La maniglia, larga 510 mm, è in plastica con impugnatura sagomata. Nel complesso l’ergonomia mi ha soddisfatto e non ho avuto problemi di sorta, né alla schiena né alle mani.

Completano il quadro le ruote anteriori per lo spostamento e un supporto regolabile per smartphone o tablet, utile per chi vuole seguire un video o un corso mentre voga.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Modello Merach NovaRow R50 (versione base, codice interno R11) Sistema di resistenza Ad aria pura Regolazioni della serranda 10, regolazione manuale a leva Resistenza massima dichiarata 50 kg Ventola 32 pale Peso del volano 3,5 kg Trasmissione Catena in acciaio nichelato Telaio Ferro e alluminio Binario Singolo, in alluminio con guida in acciaio inox, lunghezza 1.365 mm Spazio utile interno 1.200 mm Sella Ecopelle ergonomica, altezza da terra 380 mm, rulli in PU Pedane Regolabili su 6 posizioni Maniglia 510 mm, in plastica Display LCD con tempo, tempo/500 m, distanza, calorie, SPM, watt, vogate, vogate totali, pulsazioni Frequenza cardiaca Ricevitore integrato Alimentazione A batterie Connettività Bluetooth App compatibili MERACH, Kinomap Dimensioni da aperto 242 × 61 × 102 cm Ingombro da riposto dichiarato sul sito UE 138 × 72 × 83 cm nella scheda dettagliata; 63,5 × 83,5 × 137 cm nel confronto tra versioni: verificare la revisione Peso netto / lordo 33,3 kg / 39 kg Portata massima 158 kg Altezza utenti consigliata Da 119 a 208 cm Garanzia (store ufficiale UE) 24 mesi

Meccanica: ventola, catena e resistenza ad aria

Il cuore del vogatore è la ventola a 32 pale calettata su un volano da 3,5 kg. Il principio è semplice: quando si tira la maniglia, la catena mette in rotazione la ventola, che deve spostare aria. Più velocemente si tira, più aria viene mossa e più la resistenza cresce. È il motivo per cui i vogatori ad aria vengono definiti a resistenza dinamica: non esiste un carico fisso, è lo sforzo dell’atleta a determinarlo vogata dopo vogata.

La leva laterale con i dieci livelli non interviene direttamente sul carico, ma regola la quantità d’aria che entra nel carter. Con la serranda quasi chiusa la ventola gira con poca resistenza e restituisce una sensazione leggera e veloce, simile a una barca sottile che scivola sull’acqua. Con la serranda tutta aperta la ventola deve lavorare con molta più aria, la fase di trazione diventa pesante e il volano rallenta più in fretta nella fase di ritorno. Merach dichiara una resistenza massima di 50 kg, un valore che non ho modo di verificare strumentalmente ma che rende l’idea del margine a disposizione.

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La sensazione è diversa da quella di molti vogatori magnetici, dove il livello si regola agendo sul freno magnetico. Il comportamento preciso dipende dal sistema adottato, quindi non è corretto considerare tutti i magnetici a carico fisso e indipendente dalla velocità. Sull’R50, invece, una vogata esplosiva incontra subito più resistenza, mentre una vogata morbida resta morbida. Questo rende la macchina particolarmente adatta sia ai lavori di fondo sia agli sprint, perché si adatta in modo naturale all’intensità.

La catena in acciaio nichelato contribuisce alla sensazione di trazione diretta. Non ci sono elasticità o slittamenti percepibili: la forza applicata alla maniglia arriva alla ventola senza filtri. Nel mio mese d’uso non ho notato rumori metallici anomali né perdite di fluidità. Va ricordato che una catena, nel lungo periodo, chiede una minima manutenzione, come una pulizia e una lubrificazione periodica secondo le indicazioni del manuale.

Infine l’alimentazione: non essendoci motori o freni elettromagnetici da gestire, l’R50 non ha bisogno di corrente: l’unica elettronica è quella del monitor, che funziona con due batterie. In pratica il vogatore si può sistemare ovunque, anche lontano dalle prese, e non ci sono consumi elettrici da mettere in conto.

Monitor e app Merach

Il monitor della versione base è un display LCD senza retroilluminazione, montato su un braccio regolabile davanti all’utente. Mostra tutti i dati che servono per allenarsi in modo strutturato: tempo, tempo sui 500 metri, distanza, calorie, colpi al minuto (SPM), watt, vogate della sessione, vogate totali e pulsazioni. Queste ultime arrivano tramite un ricevitore integrato, quindi serve un sensore cardio esterno compatibile da indossare. La scheda commerciale non indica corsi guidati a bordo. Il manuale collegato alla pagina descrive però obiettivi di tempo, distanza e calorie: queste funzioni di base vanno distinte dai percorsi delle app e possono variare con la revisione del monitor.

Nel mio mese di prova il monitor si è dimostrato stabile nel funzionamento. I dati sono stati coerenti da una sessione all’altra e non ho mai avuto letture strane, blocchi o azzeramenti improvvisi. Per chi si allena guardando soprattutto il ritmo sui 500 metri e i colpi al minuto, è tutto quello che serve. Le due batterie, inoltre, semplificano la vita: nessun cavo che attraversa la stanza. Non ho però confrontato watt, distanza o calorie con strumenti esterni, quindi la coerenza delle letture non ne dimostra la precisione assoluta.

Per completezza va detto che online il monitor dell’R50 base è uno degli aspetti più discussi. Diversi recensori internazionali lo hanno trovato poco leggibile in ambienti molto luminosi e poco intuitivo nella logica dei pulsanti, con alcune critiche anche alla rotazione automatica delle schermate. Merach propone anche la R50 Pro, che cambia proprio il monitor introducendo la retroilluminazione e la possibilità di fissare a schermo i dati preferiti. Io non ho riscontrato problemi, ma chi si allena spesso in pieno sole o con una forte luce diretta sul display farebbe bene a considerare questo aspetto.

Il monitor comunica via Bluetooth con l’app ufficiale Merach, gratuita e disponibile sia per Android su Google Play sia per iPhone e iPad sull’App Store. L’applicazione raccoglie lo storico degli allenamenti, propone corsi guidati da istruttori, percorsi su mappe 3D, giochi con classifiche e sfide online come la “Global Go”. Secondo il produttore i dati si sincronizzano con Apple Salute e Google Fit, e la frequenza cardiaca può arrivare anche da Apple Watch o da dispositivi Garmin. Sugli store risultano anche abbonamenti opzionali a pagamento, per cui conviene verificare quali contenuti restino gratuiti prima di affezionarsi a un programma.

Un dettaglio da non sottovalutare: la resistenza dell’R50 si regola solo a mano, con la leva. Questo significa che, a differenza dei vogatori Merach elettromagnetici, l’app non può modificare automaticamente il carico durante un corso. Se l’istruttore chiede di aumentare l’intensità, si può aumentare la spinta senza cambiare regolazione. La leva modifica la sensazione della vogata e va regolata fermandosi, non allungandosi verso la ventola durante il movimento.

L’altra applicazione supportata è Kinomap, scaricabile da Google Play e dall’App Store. Propone migliaia di percorsi video geolocalizzati e sessioni multiplayer: esiste una versione gratuita senza limiti di tempo con contenuti ridotti, mentre l’accesso completo richiede un abbonamento. Merach stessa avverte che la compatibilità con app di terze parti diverse da queste non è garantita: alcune potrebbero collegarsi senza mostrare correttamente i dati di vogata.

Se registrate gli allenamenti con uno smartwatch, tenete presente che il monitor non sostituisce la piattaforma salute del vostro orologio. Chi ha un modello evoluto, come quello protagonista della mia recensione del Huawei Watch 6 Pro, può continuare a usarlo per il quadro generale della giornata e affidarsi al monitor del vogatore per i dati specifici della vogata.

Test sul campo: un mese di vogate in veranda

La prova è durata un mese, con un utilizzo praticamente quotidiano. Ho scelto la veranda perché offre lo spazio necessario per i quasi due metri e mezzo del vogatore aperto e perché mi permetteva di lasciarlo montato senza ingombrare le stanze principali. L’attrezzo è rimasto appoggiato direttamente sul pavimento, senza tappetino, una condizione volutamente severa: senza nulla sotto, ogni vibrazione e ogni scivolamento si sarebbero sentiti subito.

Sono stato l’unico utilizzatore, sempre con la stessa regolazione delle pedane, il che rende i risultati coerenti ma racconta l’esperienza di una sola corporatura. Nessun benchmark strumentale: non ho usato fonometri o sensori di potenza esterni, e i giudizi sul rumore e sulla resistenza sono frutto dell’uso diretto e del confronto con i dati dichiarati dal produttore.

Il primo aspetto che ho valutato è stato la stabilità sotto sforzo. Nelle prime sessioni ho volutamente alternato vogate morbide e tirate esplosive, cercando il punto in cui la struttura avrebbe cominciato a muoversi. Quel punto non l’ho trovato: il telaio resta fermo anche quando la spinta delle gambe è massima, il binario non flette e non ci sono scricchiolii nemmeno dopo settimane di utilizzo, quando di solito le viti iniziano ad assestarsi. Non ho mai dovuto stringere nulla dopo il montaggio iniziale.

Credits: TecnoAndroid

Il secondo aspetto è la fluidità della vogata. La sella scorre in modo uniforme lungo tutto il binario, senza punti duri e la catena trasmette la trazione in modo pulito. La fase di ritorno è silenziosa e controllata, senza strappi della maniglia. È una sensazione che si apprezza soprattutto nelle sessioni lunghe, quando la ripetizione dello stesso gesto per centinaia di volte mette in evidenza ogni minima irregolarità. Qui, semplicemente, non ce ne sono.

Poi c’è la resistenza: ho provato tutti i livelli, dal primo al decimo, e la differenza è netta. Ai livelli bassi la vogata è rapida e leggera, ideale per riscaldarsi, per i lavori di tecnica e per le sessioni lunghe a ritmo costante. Ai livelli alti la trazione diventa pesante, la fase iniziale richiede una spinta di gambe decisa e il lavoro si sposta verso la forza. Non ci sono salti bruschi tra un livello e l’altro, ma la progressione si sente chiaramente e questo permette di costruire sedute molto diverse con la stessa macchina.

Un capitolo a parte merita il rumore. I vogatori ad aria hanno la fama di essere rumorosi e in effetti il fruscio della ventola c’è. Nel mio caso, però, non è mai stato un problema: sono riuscito a guardare la televisione tranquillamente mentre vogavo, senza alzare il volume in modo esagerato e senza disturbare il resto della casa. Il rumore percepito è in linea con quello descritto dal produttore, un soffio costante che cresce con l’intensità ma che non ha componenti metalliche fastidiose.

oplus_8593080322 · Credits: TecnoAndroid

Le uniche a non gradire, almeno all’inizio, sono state Dafne e Anubi. I miei cani non avevano mai visto un oggetto che si muove avanti e indietro emettendo quel soffio ritmico, e nelle prime sessioni il vogatore li ha spaventati. È un dettaglio che chi ha animali in casa dovrebbe mettere in conto: la ventola in movimento e il suono che sale e scende con la vogata possono intimorire, e conviene presentare l’attrezzo con calma.

Ho provato anche le operazioni di servizio. Ho separato il vogatore nelle sezioni previste, l’ho spostato sulle ruote e l’ho riposto. Tutto è filato liscio e mi sono trovato bene: con le ruote anteriori lo spostamento richiede poco sforzo, nonostante i 33 kg, e da separato l’ingombro si riduce. Le misure di stoccaggio pubblicate da Merach non sono uniformi tra le sezioni del sito, quindi chi ha poco spazio deve verificare quelle della propria versione.

Infine, il dato forse più importante per chi deve decidere: in un mese di uso quotidiano non ho avuto alcun problema. Nessun malfunzionamento del monitor, nessun allentamento, nessun rumore nuovo comparso nel tempo. Resta il limite di una prova di un mese, che non può dire come si comporterà la catena dopo anni di utilizzo, ma l’impressione di solidità è di quelle che danno fiducia.

Approfondimenti

Dieci livelli che si sentono davvero

Su molti vogatori economici i livelli di resistenza sono più un’indicazione numerica che una reale differenza di sensazione. Sull’R50 non è così: tra il livello 1 e il livello 10 il carattere dell’allenamento cambia molto. Ai livelli bassi la ventola si mette in moto quasi da sola e il volano mantiene velocità a lungo; si lavora sulla frequenza e sulla tecnica, con vogate rapide e leggere. Ai livelli alti ogni colpo richiede una spinta di gambe convinta e il volano rallenta prima. Questo non obbliga ad accorciare il recupero, che deve restare controllato.

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Va però ricordato un concetto che vale per tutti i vogatori ad aria: il livello di serranda non equivale all’intensità dell’allenamento. Si può fare un lavoro durissimo anche al livello 4, tirando con forza e ad alta frequenza, e una vogata pigra al livello 10 resta comunque una vogata pigra. La leva cambia piuttosto la sensazione della barca: leggera e veloce in basso, pesante e lenta in alto. Molti allenatori consigliano di lavorare nella fascia intermedia per la maggior parte delle sedute e di riservare i livelli più alti ai lavori di forza.

Per chi arriva dai magnetici, come me in palestra, la novità è proprio questa risposta immediata allo sforzo. Non serve fermarsi a cambiare livello per fare uno sprint: basta tirare più forte.

Rumore: la TV accesa e due cani da convincere

Il produttore non pubblica un valore ufficiale in decibel, ma descrive il suono dell’R50 come un fruscio delicato prodotto dalla ventola, più intenso quando si voga con energia. È esattamente quello che ho sentito: un soffio costante, privo di cigolii o colpi metallici, che non mi ha mai impedito di seguire un programma in TV.

Le misurazioni pubblicate da recensori diversi non sono direttamente confrontabili senza conoscere distanza, ambiente e intensità della vogata. Preferisco quindi non usarle come riferimento numerico: nella mia prova il rumore della ventola era percepibile, ma compatibile con la TV accesa.

Il discorso cambia se si vive in appartamento con vicini sotto o se si vuole vogare molto presto la mattina con qualcuno che dorme nella stanza accanto. In quei casi il fruscio potrebbe dare fastidio e un tappetino sotto la macchina aiuta comunque a smorzare le vibrazioni trasmesse al pavimento. In veranda, per la mia esperienza, la convivenza è stata facile. Con l’eccezione dei cani nei primi giorni, come raccontato sopra.

Separazione, ruote e stoccaggio

Un vogatore ad aria lungo quasi due metri e mezzo è un oggetto che pesa sulla gestione degli spazi. Merach ha previsto due soluzioni: le ruote anteriori per lo spostamento e la separazione del gruppo anteriore dal binario. Non va confusa con il semplice ribaltamento dell’attrezzo intero: il manuale collegato alla pagina UE avverte di non conservarlo in posizione verticale. Per riporlo occorre seguire le istruzioni della propria revisione.

Ho provato entrambe le funzioni e mi sono trovato bene. Lo spostamento sulle ruote è semplice: si solleva il retro e si fa rotolare il vogatore come una carriola. Anche la chiusura non presenta difficoltà particolari. Per chi ha una stanza multifunzione o deve liberare lo spazio dopo ogni allenamento, è un aspetto pratico che fa la differenza nell’uso quotidiano. Nel mio caso, avendo spazio in veranda, ho potuto lasciarlo spesso montato, ma è rassicurante sapere che riporlo non richiede attrezzi né un secondo paio di braccia.

Gli allenamenti che si possono fare

Uno dei vantaggi del vogatore è la versatilità: con un solo attrezzo si possono costruire sedute molto diverse, dal cardio leggero al lavoro di forza. Prima di tutto, però, conviene curare la tecnica. La sequenza corretta è sempre la stessa: spinta di gambe, apertura del busto e solo alla fine trazione con le braccia, portando la maniglia sotto le costole e mantenendo le spalle basse e rilassate; nel ritorno si invertono i passaggi, prima le braccia, poi il busto, infine le ginocchia. Un buon esercizio per impararla è dividere la vogata in parti, eseguendo qualche minuto solo con le braccia, poi braccia e busto, infine la vogata completa.

La seduta più classica è il fondo a ritmo costante: venti o trenta minuti a una frequenza di circa 18-24 colpi al minuto, con la leva in una posizione intermedia, mantenendo un’intensità che permetta di respirare con regolarità. È l’allenamento ideale per costruire resistenza aerobica e per chi si avvicina al vogatore per la prima volta.

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Chi cerca qualcosa di più intenso può passare agli intervalli. Un esempio semplice è alternare un minuto di vogata sostenuta a un minuto di recupero leggero, ripetendo il ciclo otto o dieci volte. In alternativa si possono usare le distanze: 250 metri forti e 250 metri facili, oppure una piramide con 100, 200, 300 e 400 metri veloci, intervallati da recuperi della stessa durata. Qui la resistenza ad aria dà il meglio di sé, perché segue in modo naturale ogni cambio di ritmo.

Per lavorare sulla forza si possono inserire le vogate di potenza: serie da otto o dieci colpi a intensità sostenuta ma controllata, a frequenza bassa e con una regolazione che permetta di mantenere la tecnica, seguite da un recupero completo. La potenza in watt sul monitor diventa il riferimento per capire se la potenza si mantiene da una serie all’altra. Un’altra variante utile è la vogata con pausa al finish, in cui si resta un paio di secondi con la maniglia sotto le costole e le spalle basse e rilassate prima di tornare avanti: costringe a controllare la fase finale e coinvolge molto la muscolatura della schiena.

Infine il defaticamento: cinque minuti a frequenza bassa e livello leggero chiudono bene qualsiasi seduta. Per tenere traccia dei progressi, oltre al monitor e all’app, si può usare uno smartwatch con modalità vogatore, come quelli analizzati nella recensione del Huawei Watch GT 6 Pro, oppure una fascia o una smartband dedicata come la smartband senza schermo Nilox onair evo. Ovviamente, in presenza di problemi di salute, è sempre meglio concordare l’intensità con il proprio medico.

Il vogatore come potenziamento per il tiro con l’arco

Una parte del mio mese con l’R50 è stata dedicata a esercizi di potenziamento per il tiro con l’arco. Può sembrare un abbinamento curioso, ma ha una logica precisa. Nel tiro la trazione della corda e il mantenimento dell’ancoraggio chiedono un grande lavoro ai muscoli della schiena, in particolare romboidi, trapezio medio e inferiore e dorsali, oltre a una buona stabilità del core e delle spalle. Sono gli stessi distretti che la vogata coinvolge nella fase finale, quando il busto si apre e le braccia portano la maniglia al petto.

Il vantaggio del vogatore è che allena questi muscoli in modo simmetrico e a basso impatto, insieme a gambe e sistema cardiovascolare. Per chi tira con l’arco, che passa molte ore a ripetere un gesto asimmetrico, avere un lavoro bilanciato per entrambi i lati del corpo è un buon complemento. A questo si aggiunge la resistenza generale, utile nelle gare lunghe in cui la concentrazione deve restare alta fino all’ultima volée.

Gli esercizi più adatti, in quest’ottica, sono quelli che insistono sul controllo della fase finale. La vogata con pausa al finish, descritta sopra, aiuta a controllare la posizione finale mantenendo le spalle rilassate, ma non riproduce la tecnica specifica dell’ancoraggio con l’arco. Anche le serie a bassa frequenza, con una regolazione adeguata alla propria tecnica e attenzione alla postura, possono contribuire al condizionamento generale. Il vogatore non sostituisce un programma specifico di forza. La resistenza ad aria, che risponde alla forza applicata, permette di dosare il carico senza fermarsi a cambiare impostazioni. Non sostituisce l’allenamento specifico con l’arco, naturalmente, ma lo affianca bene.

Cosa segnalano gli utenti online e cosa ho trovato io

Prima di chiudere ho confrontato la mia esperienza con le recensioni internazionali e con i commenti degli utenti. Sul fronte dei pregi c’è una certa convergenza. Molti lodano la solidità del telaio e la stabilità durante le sessioni intense, e su questo concordo pienamente. In tanti descrivono la vogata come fluida e molto vicina a quella dei vogatori ad aria da club più costosi, sensazione che ritrovo nella mia prova. La sella imbottita viene spesso indicata come più comoda della media, e le cinghie a strappo larghe sono apprezzate. Ricorrono poi il rapporto tra qualità e prezzo e la praticità della separazione per lo stoccaggio: entrambi confermati dal mio mese di utilizzo.

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Le critiche si concentrano soprattutto sul monitor della versione base: contrasto basso, pulsanti poco intuitivi e leggibilità difficile in piena luce sono le osservazioni più frequenti, mentre la R50 Pro offre un monitor rivisto. Nel mio caso il display si è comportato in modo impeccabile e le letture sono state coerenti, quindi non posso confermare queste criticità, ma la mancanza di retroilluminazione è un fatto oggettivo.

Altre segnalazioni riguardano il rumore ai livelli e alle intensità più alte, normale per qualunque vogatore ad aria: per la mia esperienza resta su livelli compatibili con la TV accesa. Qualche utente ha riportato un leggero attrito del tallone sulle pedane usando scarpe piatte, e un recensore ha segnalato un braccio del monitor poco rigido, attribuendolo probabilmente a un difetto del singolo esemplare. Sul mio esemplare non ho riscontrato nulla del genere. Infine, come già detto, la compatibilità con app diverse da Merach e Kinomap non è garantita, e lo stesso produttore lo specifica.

Galleria Fotografica

Prezzo e posizionamento

Sullo store ufficiale europeo il Merach NovaRow R50 in versione base viene proposto a 599,99 euro, rispetto a un prezzo di riferimento barrato di 749,99 euro rilevato sulla pagina, con garanzia di 24 mesi e reso entro 30 giorni. Sulla pagina ufficiale del vogatore è presente anche la R50 Pro, con monitor retroilluminato e alcune migliorie ergonomiche. La famiglia comprende inoltre la R50 Aura, con schermo da 15,6 pollici per l’intrattenimento, la cui disponibilità va verificata nel mercato di acquisto. Entrambe costano di più, e la scelta dipende soprattutto da quanto si dà importanza al display.

Su Amazon il prezzo segue spesso le promozioni del produttore e cambia di frequente, quindi conviene controllarlo al momento dell’acquisto direttamente dalla scheda Amazon del Merach NovaRow R50.

Per capire il posizionamento basta guardare il riferimento storico della categoria, il Concept2 RowErg, che quasi tutte le recensioni internazionali usano come termine di paragone e che in Italia costa sensibilmente di più. Rispetto a quel modello l’R50 rinuncia a un monitor evoluto e a un ecosistema di dati consolidato, ma propone la stessa architettura con ventola ad aria, una sella più imbottita, una portata dichiarata di 158 kg e una struttura che, nella mia prova, non ha mostrato alcun cedimento.

Verso il basso, invece, il confronto è con i vogatori magnetici economici, più silenziosi e compatti ma con una sensazione di vogata meno dinamica e un diverso profilo di resistenza. Chi ha provato entrambe le tipologie in palestra sa che si tratta di due esperienze diverse.

In questo scenario il rapporto tra qualità e prezzo mi sembra perfettamente centrato. Ai prezzi promozionali attuali si porta a casa un vogatore ad aria solido, fluido e ben costruito, con l’unico vero compromesso nel monitor essenziale. È l’acquisto sensato per chi vuole la sensazione di un vogatore da club senza spendere la cifra di un modello professionale.

Credits: TecnoAndroid

Conclusioni

Dopo un mese di vogate quasi quotidiane, il Merach NovaRow R50 mi ha lasciato un’impressione molto chiara: è un vogatore costruito bene, che fa con serietà la cosa più importante, cioè restituire una vogata fluida e stabile con una resistenza che cambia davvero. La struttura non ha mai vibrato né scricchiolato, nemmeno appoggiata direttamente sul pavimento, i materiali sono di qualità superiore alla media della fascia e il monitor, nel mio caso, non ha mostrato anomalie evidenti nelle letture.

Lo consiglio a chi vuole allenarsi a casa con un attrezzo completo e a basso impatto, a chi arriva dalla palestra e cerca la sensazione dell’aria e a chi pratica altri sport e ha bisogno di un lavoro complementare per schiena, gambe e fiato. Nel mio caso è diventato anche uno strumento utile per il potenziamento nel tiro con l’arco.

Chi invece cerca il silenzio assoluto, magari per vogare in un appartamento con vicini sensibili o in piena notte, farebbe meglio a guardare verso un magnetico. Lo stesso vale per chi considera il display una parte centrale dell’esperienza: in quel caso la R50 Pro o la R50 Aura hanno più senso, anche se costano di più.

Il punto di forza principale resta la combinazione di solidità e fluidità, mentre il compromesso più evidente è un montaggio che chiede tempo e un po’ di pazienza. Lo scenario ideale è una stanza o una veranda con un paio di metri e mezzo liberi, dove lasciarlo montato e salirci sopra ogni volta che si ha mezz’ora a disposizione. Superata la mezz’ora abbondante del montaggio, resta un vogatore che non chiede altro che essere usato.

Merach NovaRow R50 7.0/10 Dopo un mese di uso quasi quotidiano, il Merach NovaRow R50 convince per la struttura stabile, senza vibrazioni né scricchiolii, per la vogata fluida e per i dieci livelli di resistenza che cambiano davvero l'allenamento. Il rumore resta contenuto e il monitor è affidabile. Il montaggio richiede pazienza e il display non è retroilluminato. Pro Struttura stabile, zero vibrazioni e scricchiolii Dieci livelli di resistenza ben distinti Vogata fluida e catena in acciaio nichelato Rumore contenuto, si guarda la TV Monitor affidabile e a batterie Ottimo rapporto qualità prezzo Contro Montaggio macchinoso (30-40 minuti) Display senza retroilluminazione Resistenza regolabile solo a mano Ingombro di 2,42 metri da aperto

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Struttura stabile, zero vibrazioni e scricchiolii

✓ Dieci livelli di resistenza ben distinti

✓ Vogata fluida e catena in acciaio nichelato

✓ Rumore contenuto, si guarda la TV

✓ Monitor affidabile e a batterie

✓ Ottimo rapporto qualità prezzo − Contro × Montaggio macchinoso (30-40 minuti)

× Display senza retroilluminazione

× Resistenza regolabile solo a mano

× Ingombro di 2,42 metri da aperto

Fonte: TecnoAndroid