Xiaomi 18 Pro e Pro Max: lancio mondiale a novembre col display posteriore

Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max arriveranno sui mercati internazionali nel corso di novembre e questa volta la conferma è arrivata direttamente dall’azienda cinese. Con un breve messaggio pubblicato sui propri canali social, il marchio ha annunciato che la nuova serie diventerà globale entro questo mese, pur senza fissare ancora un giorno preciso per il debutto. Il tono del post è leggero, quasi un invito rivolto alla community per sapere quale mercato sia atteso con più curiosità, ma il senso è chiarissimo: i due top di gamma stanno per lasciare i confini cinesi.

Non si tratta di una sorpresa assoluta. La disponibilità internazionale era già stata messa in conto al momento della presentazione ufficiale dei due dispositivi, avvenuta a settembre sul mercato domestico. In quell’occasione si era parlato di un arrivo anche altrove, ma senza tempistiche precise. Adesso invece c’è un riferimento temporale concreto, e per chi segue da vicino le mosse del produttore è un passo avanti tutt’altro che trascurabile.

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Il display posteriore esce per la prima volta dalla Cina

L’aspetto più interessante della faccenda riguarda la natura stessa di questi smartphone. Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max sono infatti due flagship con display secondario collocato sul retro, una soluzione che fino a oggi era rimasta un’esclusiva del mercato cinese. La prima generazione dotata di questa caratteristica, lanciata l’anno precedente, non aveva mai varcato i confini nazionali ed era rimasta confinata in patria.

Con la nuova serie lo scenario cambia in modo netto. Per la prima volta questi telefoni con doppio schermo verranno proposti anche a livello internazionale, quindi gli utenti di altri paesi potranno finalmente provare un tipo di dispositivo che finora si poteva acquistare soltanto in Cina. Quali mercati saranno coinvolti nel dettaglio non è stato ancora comunicato, così come manca qualsiasi indicazione sulla data esatta dell’evento di lancio globale. Il messaggio dell’azienda si limita a confermare il mese.

Prezzi e configurazioni avvistati in Italia

Qualche indizio sul possibile arrivo nel nostro paese però c’è già. I due modelli sono comparsi di recente nel catalogo di un rivenditore italiano, Epto, che ha riportato anche tagli di memoria e cifre di vendita. Stando a queste informazioni, Xiaomi 18 Pro verrebbe proposto nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, a un prezzo di 1.398,90 euro.

Per il fratello maggiore la situazione sarebbe leggermente diversa. Xiaomi 18 Pro Max dovrebbe arrivare in un’unica configurazione, sempre con 12 GB di RAM ma con lo spazio di archiviazione raddoppiato a 512 GB, al costo indicativo di 1.783,90 euro. Nessuna alternativa con memorie differenti sembrerebbe prevista per questo modello, almeno secondo quanto emerso dalle schede del negozio.

È bene precisare che si tratta di dati non ufficiali, indicati dal rivenditore e non confermati in alcun modo da Xiaomi. Il produttore non ha ancora diffuso listini né configurazioni per l’Italia e per l’Europa, e anche la data precisa del lancio globale della serie Xiaomi 18 Pro non è stata ancora annunciata, pur essendo attesa entro la fine di novembre.

Fonte: TecnoAndroid