Nebulosa di Orione, possibile soluzione al paradosso dell’età

Un enigma che da tempo mette in difficoltà gli studiosi potrebbe aver trovato una spiegazione. Nella Nebulosa di Orione l’età delle stelle non sembra combaciare con quella dei dischi di gas e polveri che le avvolgono, e questo disallineamento è diventato noto come il paradosso dell’età. Una nuova interpretazione prova ora a mettere ordine in un quadro che finora non tornava.

Per capire perché la questione sia così interessante conviene partire dal luogo. La Nebulosa di Orione è una delle regioni di formazione stellare più osservate e analizzate dagli astronomi, una specie di laboratorio naturale dove seguire da vicino la nascita di nuovi astri. Proprio il fatto che sia tanto studiata rende il problema ancora più curioso, perché si tratta di un’area che sulla carta dovrebbe essere conosciuta piuttosto bene.

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Stelle più vecchie dei loro dischi

Il nodo centrale riguarda i numeri. Alcune stelle presenti all’interno della nebulosa hanno un’età stimata attorno al milione di anni. Su scala cosmica è un’età giovanissima, eppure rappresenta comunque un riferimento preciso con cui confrontare tutto ciò che circonda questi oggetti. Ed è proprio qui che le cose iniziano a complicarsi.

I dischi di gas e polveri che circondano queste stelle appaiono infatti molto più giovani degli astri stessi. Lo stesso discorso vale per un grande involucro di gas in espansione presente nella stessa zona. In pratica componenti che dovrebbero avere una storia comune mostrano età che non si allineano affatto. Una stella e il materiale che la circonda sembrano raccontare due vicende diverse, e lo scarto non è certo trascurabile.

Il motivo per cui questa discrepanza crea imbarazzo è abbastanza intuitivo. Se una stella e il suo disco fanno parte dello stesso sistema, ci si aspetterebbe che le rispettive età fossero coerenti tra loro. Trovarsi davanti a un disco che appare molto più recente dell’astro attorno a cui si trova significa che qualcosa nella ricostruzione non funziona come previsto, oppure che manca un tassello importante per far quadrare i conti.

Una nuova lettura del mistero di Orione

Il cosiddetto paradosso dell’età nella Nebulosa di Orione è rimasto a lungo un mistero astronomico difficile da sciogliere. Le osservazioni non mancavano, eppure il quadro complessivo non riusciva a stare in piedi senza contraddizioni evidenti. Da una parte stelle con circa un milione di anni alle spalle, dall’altra strutture che sembrano appena nate, tutte nello stesso angolo di cielo.

La novità è che adesso sul tavolo c’è una nuova spiegazione che potrebbe risolvere la faccenda. Il condizionale è d’obbligo, perché si parla di una proposta e non di una verità definitiva, ma il tentativo punta dritto al cuore della questione. L’obiettivo è dare un senso a questa apparente incongruenza tra l’età degli astri e quella del materiale che li accompagna, senza dover rinunciare a quanto già osservato nella regione.

Al centro della proposta c’è proprio lo scarto che ha reso celebre il caso di Orione, cioè la distanza tra il milione di anni attribuito ad alcune stelle e l’aspetto decisamente più giovane dei dischi di gas e polveri e del grande involucro gassoso in espansione che le circondano. È su questa differenza che si gioca la possibile soluzione di uno dei rompicapi più discussi tra quelli legati alla formazione stellare nella Nebulosa di Orione.

Fonte: TecnoAndroid