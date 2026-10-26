Nilox onair evo, la smartband senza schermo con IA a 59,99 euro

Nilox rinnova la propria proposta nel mondo dei dispositivi indossabili con onair evo, una fitness band senza schermo progettata per accompagnare gli utenti durante gli allenamenti e nella vita quotidiana. Il nuovo modello punta su un monitoraggio più accurato dei parametri fisici e introduce funzioni dedicate al recupero e al riposo, con l’obiettivo di offrire una panoramica più completa delle abitudini personali.

L’aggiornamento riguarda sia la tecnologia interna sia l’esperienza d’uso, con diverse novità pensate per rendere i dati raccolti più affidabili e semplici da interpretare. Il tutto con un prezzo di partenza di 59,99 euro e senza costi di abbonamento.

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Il cuore di onair evo è un chipset di nuova generazione, progettato per ottimizzare i consumi energetici e migliorare la precisione delle misurazioni. L’obiettivo è ottenere dati più accurati soprattutto per quanto riguarda la frequenza cardiaca e l’ossigenazione del sangue, due parametri utili per seguire l’attività fisica e osservare le proprie abitudini nel tempo.

Tra le nuove funzioni trova spazio anche la liveness detection, che permette al dispositivo di riconoscere quando viene effettivamente indossato al polso. Se la smartband viene appoggiata su una superficie o tenuta in mano, il sistema evita di registrare dati, distinguendo i movimenti del corpo dalle vibrazioni esterne. Questa soluzione punta a ridurre le rilevazioni errate e a rendere il monitoraggio più coerente.

Sonno e recupero sotto osservazione

Il riposo è un altro degli aspetti su cui si concentra il nuovo wearable. Il monitoraggio del sonno considera infatti non soltanto il riposo notturno prolungato, ma anche i pisolini e gli episodi di sonno durante il giorno. In questo modo, l’utente può ottenere una visione più ampia delle proprie abitudini, senza limitare l’analisi alle sole ore trascorse a letto durante la notte.

A completare il sistema interviene l’intelligenza artificiale, che analizza i dati raccolti nel corso della settimana e genera un report personalizzato. Il documento restituisce informazioni sulle attività registrate e propone suggerimenti per organizzare la settimana successiva, con indicazioni pensate per favorire una routine più equilibrata. L’obiettivo è andare oltre la semplice raccolta delle statistiche, trasformandole in indicazioni utili per gestire allenamento e recupero.

Resistenza all’acqua fino a 3 ATM e cinturini intercambiabili

Nilox ha aggiornato anche la struttura del dispositivo. La resistenza all’acqua fino a 3 ATM amplia le possibilità di utilizzo durante le attività quotidiane e gli allenamenti in piscina. Il comunicato del produttore associa questa certificazione a immersioni fino a 30 metri, ma il dato in ATM non va interpretato automaticamente come garanzia di utilizzo a quella profondità in qualsiasi condizione.

Il design si basa su un case in alluminio più sottile, pensato per rendere la smartband leggera e discreta al polso. Nella confezione sono inoltre previsti due cinturini intercambiabili, uno in silicone e uno in nylon, così da adattare il dispositivo sia alle sessioni sportive sia all’utilizzo di tutti i giorni.

Prezzo e disponibilità di Nilox onair evo

La nuova Nilox onair evo è disponibile al prezzo consigliato di 59,99 euro sul sito ufficiale del marchio. Uno degli elementi distintivi è l’assenza di un abbonamento obbligatorio, che permette di utilizzare il dispositivo senza aggiungere un costo ricorrente.

Fonte: TecnoAndroid