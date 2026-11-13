HONOR Robot Phone è davvero il futuro della fotografia da mobile? (RECENSIONE)

Ogni tanto arriva un prodotto che riesce a interrompere quella monotonia tecnologica a cui ormai siamo abituati. Smartphone sempre più sottili, fotocamere con sensori sempre più grandi, processori più potenti e intelligenza artificiale inserita praticamente ovunque. Poi arriva HONOR Robot Phone e cambia completamente le carte in tavola.

Finalmente ho finalmente avuto la possibilità di provarlo sul campo e capire cosa significhi davvero avere uno smartphone con un sistema fotografico meccanico integrato. Perché non stiamo parlando semplicemente di una fotocamera con stabilizzazione ottica particolarmente evoluta, ma di un vero e proprio gimbal motorizzato miniaturizzato, nascosto all’interno della scocca.

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L’idea è tanto semplice quanto ambiziosa: portare all’interno di uno smartphone alcune delle possibilità offerte da una videocamera stabilizzata, eliminando la necessità di acquistare e trasportare un accessorio esterno. E, soprattutto per chi realizza contenuti video, vlog e riprese in movimento, potrebbe essere una soluzione estremamente interessante.

Non è un dispositivo perfetto, anzi presenta alcuni compromessi piuttosto evidenti. Ma è uno dei pochi prodotti recenti che mi abbia fatto pensare: finalmente qualcuno sta provando a inventare qualcosa di nuovo.

Design e costruzione

Partiamo da un presupposto: HONOR Robot Phone non è uno smartphone pensato per chi cerca leggerezza e compattezza. Il peso raggiunge i 248 grammi, mentre lo spessore si ferma a 9,6 millimetri. Numeri importanti, soprattutto se consideriamo che ormai i produttori stanno facendo a gara per realizzare dispositivi sempre più sottili. Qui, però, la priorità è completamente diversa.

HONOR Robot Phone · Credits: TecnoAndroid

Sotto la scocca troviamo infatti un sistema meccanico composto da micro servomotori che permette al modulo fotografico di fuoriuscire dal corpo del telefono e muoversi autonomamente. È una soluzione ingegneristica decisamente particolare, perché HONOR è riuscita a integrare un meccanismo che normalmente richiederebbe un accessorio esterno all’interno di uno spazio estremamente limitato.

L’attivazione avviene attraverso un comando virtuale e il movimento del modulo è fluido, preciso e, soprattutto, sorprendente da osservare le prime volte. Non capita tutti i giorni di vedere la fotocamera del proprio smartphone prendere letteralmente vita.

HONOR Robot Phone · Credits: TecnoAndroid

Naturalmente, una soluzione del genere richiede qualche attenzione in più. La certificazione IP54 offre protezione contro la polvere e gli schizzi d’acqua, ma non permette di immergere il dispositivo. È un compromesso comprensibile, considerando la presenza di componenti meccaniche mobili.

Interessante anche la soluzione adottata per proteggere il comparto fotografico: HONOR ha inserito uno sportellino scorrevole in vetro che copre il sistema quando non viene utilizzato. All’inizio l’ho trovato un po’ scomodo, soprattutto perché bisogna intervenire manualmente per aprirlo e chiuderlo. Tuttavia, durante le prove mi sono accorto che ha una sua logica.

HONOR Robot Phone · Credits: TecnoAndroid

Lo sportellino può essere rimosso completamente tirandolo delicatamente, permettendo così di pulire la polvere che inevitabilmente si accumula dietro il vetro. Considerando quanto sia delicato e particolare questo sistema fotografico, poter intervenire facilmente sulla pulizia è un dettaglio tutt’altro che secondario.

Hardware e autonomia

Nonostante il comparto fotografico sia il vero protagonista, HONOR non ha dimenticato tutto il resto. Il Robot Phone integra un display da 6,31 pollici OLED con refresh rate fino a 120 Hz, una diagonale relativamente contenuta rispetto a molti smartphone moderni, soprattutto considerando le dimensioni del modulo fotografico. Sotto la scocca, un chipset Snapdragon 8 Elite 5 di Qualcomm, coadiuvato da GPU Adreno 840, 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

La batteria è uno degli elementi più interessanti della scheda tecnica: troviamo infatti un accumulatore al carbonio-silicio da oltre 7.000 mAh. Una capacità decisamente generosa, soprattutto considerando che deve alimentare anche i servomotori del sistema fotografico.

HONOR Robot Phone · Credits: TecnoAndroid

È una scelta importante perché chi utilizza lo smartphone per registrare video consuma inevitabilmente molta energia. Avere una batteria così capiente rappresenta quindi un vantaggio concreto, anche se sarà interessante verificare quanto incidano le registrazioni prolungate e i movimenti continui del gimbal sull’autonomia effettiva.

Sulla scocca troviamo inoltre un pulsante capacitivo laterale sensibile alla pressione, che ricorda per certi versi il Camera Control di Apple. Può essere utilizzato per gestire lo zoom e richiamare rapidamente alcune funzioni fotografiche.

Per quanto riguarda il software, la versione che ho provato è destinata al mercato cinese, ma non ho riscontrato particolari problemi nell’utilizzo dei servizi Google. Google Maps, YouTube e le notifiche push funzionano regolarmente.

HONOR Robot Phone · Credits: TecnoAndroid

C’è però un limite importante per chi lavora con i social network: il sistema fotografico motorizzato non è integrato nelle API delle applicazioni di terze parti come Instagram. Questo significa che, quando registriamo direttamente dalle Storie, non possiamo sfruttare il gimbal come avviene nell’applicazione fotografica proprietaria.

Per realizzare contenuti stabilizzati bisogna quindi registrare attraverso l’app nativa e successivamente caricare i video sui social. Non è un problema insormontabile, ma è sicuramente un aspetto che HONOR dovrebbe migliorare.

Caratteristiche tecniche della fotocamera

Il comparto fotografico dell’HONOR Robot Phone è composto da tre sensori: due fotocamere da 200 megapixel e una da 50 megapixel. Il sensore principale da 200 MP utilizza un’apertura f/1.6 e un formato da 1/1,28″, mentre il secondo sensore da 200 MP ha apertura f/2.6 e dimensioni da 1/1,4″. A completare il sistema troviamo una fotocamera da 50 MP con apertura f/2.0 e angolo di visione fino a 122°.

HONOR Robot Phone · Credits: TecnoAndroid

Il modulo principale integra un sistema di stabilizzazione meccanica su gimbal, azionato da micro-servomotori, che permette di compensare i movimenti e mantenere più stabile l’inquadratura. È presente anche uno zoom ottico 2,7x, mentre la fotocamera frontale è da 50 MP con apertura f/2.0. Il sistema supporta inoltre il tracciamento automatico dei soggetti e diverse modalità di stabilizzazione, tra cui il blocco dell’orizzonte e la modalità FPV.

Lato foto

Come detto, il modulo motorizzato rappresenta una soluzione completamente diversa rispetto a quella che troviamo normalmente sugli smartphone. Non abbiamo semplicemente un sensore stabilizzato, ma un sistema che può muoversi autonomamente per mantenere l’inquadratura e compensare i movimenti del dispositivo.

HONOR Robot Phone · Credits: TecnoAndroid

Durante le mie prove ho apprezzato soprattutto la possibilità di registrare sia in verticale sia in orizzontale. C’è però una differenza tecnica da considerare: in verticale si può arrivare alla registrazione in 4K a 60 fps, mentre passando all’orientamento orizzontale la risoluzione massima scende a 2.8K. Una limitazione probabilmente legata all’orientamento nativo del sensore e al ritaglio necessario per ottenere l’inquadratura orizzontale. Ma al di là dei numeri, è la stabilizzazione a lasciare davvero a bocca aperta.

HONOR Robot Phone · Credits: TecnoAndroid

Ho provato a camminare velocemente, correre e affrontare delle scalinate, tutte situazioni nelle quali normalmente uno smartphone tradizionale mostra inevitabilmente qualche limite. Il sistema meccanico lavora insieme al giroscopio per compensare le oscillazioni e mantenere l’inquadratura molto più stabile.

HONOR Robot Phone · Credits: TecnoAndroid

Il risultato è sorprendente, soprattutto se consideriamo che non stiamo utilizzando un gimbal esterno. Nel confronto sul campo con una action cam dedicata come la mia Pocket 4P, che naturalmente può contare su un’ottica più grandangolare, HONOR Robot Phone si è difeso molto bene. Sono due strumenti differenti, con filosofie di utilizzo diverse, ma il fatto che uno smartphone riesca ad avvicinarsi a questo tipo di esperienza è già di per sé notevole.

Lato video

La stabilizzazione è soltanto una parte delle possibilità offerte dal sistema. L’interfaccia fotografica mette a disposizione diverse modalità per controllare il comportamento del gimbal. Possiamo bloccare l’orizzonte, mantenere l’inquadratura verticale, attivare la stabilizzazione massima oppure utilizzare una modalità FPV, nella quale la videocamera segue maggiormente i movimenti del dispositivo.

Mi è piaciuta particolarmente la possibilità di gestire manualmente l’inquadratura attraverso un joystick virtuale. Con un doppio tocco sul display, invece, possiamo ricentrare rapidamente il modulo fotografico.

HONOR Robot Phone · Credits: TecnoAndroid

La capacità del sistema di compensare inclinazioni importanti è impressionante: il gimbal riesce a mantenere il soggetto nell’inquadratura anche quando il telefono viene ruotato e inclinato in maniera piuttosto aggressiva, con movimenti che arrivano a sfiorare i 360 gradi.

Ma la funzione che considero più interessante per chi produce contenuti è il tracciamento automatico delle persone. Immaginate di dover registrare un video da soli, magari una presentazione, un tutorial oppure un vlog. Normalmente servirebbe qualcuno dietro la videocamera oppure un gimbal esterno con funzioni di tracking. Qui, invece, il sistema può seguire autonomamente il soggetto, mantenendolo al centro dell’inquadratura.

HONOR Robot Phone · Credits: TecnoAndroid

È una possibilità che apre scenari interessanti soprattutto per creator, giornalisti, videomaker e professionisti che producono contenuti in mobilità. Un altro aspetto che mi ha incuriosito parecchio riguarda la collaborazione con ARRI, storico marchio tedesco specializzato in tecnologie cinematografiche.

La parte video è stata sviluppata anche attraverso questa collaborazione, con un’interfaccia dedicata che offre controlli più vicini a quelli di una videocamera professionale e una serie di filtri ARRI pensati per ottenere una resa cinematografica.

È un elemento interessante perché dimostra che HONOR non vuole limitarsi a proporre un gimbal integrato come semplice trovata commerciale, ma cerca di costruire un’esperienza più completa per chi lavora con le immagini.

Durante le prove ho apprezzato soprattutto la possibilità di intervenire sulle modalità di ripresa e sfruttare le diverse impostazioni per ottenere un’immagine più caratterizzata. I filtri cinematografici possono essere particolarmente utili quando si vuole dare ai contenuti un aspetto meno tipicamente smartphone.

C’è anche una funzione decisamente particolare che permette al gimbal di muoversi a tempo di musica, facendo praticamente ballare la fotocamera. Non è certamente una caratteristica indispensabile, ma racconta bene lo spirito sperimentale di questo prodotto.

Conclusioni

Dopo aver provato HONOR Robot Phone, posso dire che siamo davanti a uno degli esperimenti tecnologici più interessanti degli ultimi tempi.

Non è uno smartphone che consiglierei a chiunque. Il peso di 248 grammi, lo spessore importante, la presenza di componenti meccaniche delicate e alcune limitazioni software lo rendono un dispositivo decisamente particolare. Anche la certificazione IP54 impone qualche attenzione in più rispetto a un telefono tradizionale. Ma sarebbe un errore giudicarlo soltanto come uno smartphone.

Perché HONOR ha provato a fondere due prodotti che normalmente utilizziamo separatamente: il telefono e il gimbal. E per chi realizza video, vlog, reportage o contenuti social, questa integrazione potrebbe rappresentare un vantaggio enorme.

Personalmente, la cosa che mi ha colpito di più non è nemmeno la stabilizzazione in sé, ma la possibilità di avere sempre con sé una videocamera capace di seguire autonomamente il soggetto, mantenere l’orizzonte e gestire movimenti che normalmente richiederebbero attrezzatura aggiuntiva.

Resta da capire quale sarà il prezzo, quando arriverà eventualmente in Europa e soprattutto quanto HONOR riuscirà a migliorare l’integrazione con le applicazioni di terze parti.

Per il momento mi porto a casa una considerazione: finalmente uno smartphone che non cerca semplicemente di fare meglio quello che fanno tutti gli altri, ma prova a fare qualcosa che nessuno aveva ancora portato davvero a questo livello.

Fonte: TecnoAndroid