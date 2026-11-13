Suzuki Spacia Base si rinnova: kei van con letto e look da Jimny

Suzuki ha presentato in Giappone una versione aggiornata di Spacia Base, il suo kei van pensato per il lavoro che adesso guarda con decisione anche al mondo del camping. Il piccolo furgone abbandona il look sportivo della generazione precedente e sceglie un aspetto più robusto, quasi da fuoristrada, prendendo in prestito molto dalla Spacia Gear, la variante dedicata al trasporto passeggeri. Il risultato è un mezzo compatto che può trasformarsi in una vera casetta su ruote, soprattutto per chi ama viaggiare da solo.

Per capire il senso di questo cambiamento serve fare un passo indietro nella storia del modello. La Suzuki Spacia è arrivata sul mercato nel 2013, la seconda generazione è uscita alla fine del 2017 e la terza alla fine del 2023. Spacia Base però era rimasta ferma alla generazione precedente, con il frontale aggressivo della Spacia Custom. Con l’aggiornamento del 2026 la casa giapponese allinea finalmente il van al resto della terza generazione, sia nel design sia nella tecnologia, portando in dote anche il sistema mild hybrid.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Fuori è praticamente una copia della Spacia Gear, con fari rotondi, una griglia in stile Jimny e un paraurti dal disegno a X completo di piastra paramotore. Le differenze si contano sulle dita di una mano. Ci sono la finitura grigia su paraurti e cornici dei fari, la griglia nera lucida e le coperture in tinta carrozzeria per i finestrini laterali posteriori, dettagli che ricordano la vocazione da mezzo da lavoro. Le tinte disponibili sono Dry Sand Khaki Metallic, Denim Blue Metallic, Soft Beige Metallic, Steel Silver Metallic e Mineral Grey Metallic.

Un abitacolo che diventa letto, tavolo o vano di carico

Nonostante una lunghezza di appena 3.395 mm, il kei van offre un abitacolo sorprendentemente ampio. Il divano posteriore è sparito e lo spazio rimasto libero può essere organizzato in sette modi diversi grazie al sistema Multi Board, ora aggiornato. Le configurazioni comprendono un pianale piatto, un tavolo, un letto singolo o matrimoniale e tre diverse soluzioni per dividere il carico.

Nella modalità pensata per il campeggio in solitaria il sedile del guidatore si abbassa per fare posto a un letto singolo, mentre il resto dello spazio abitabile resta a disposizione per i bagagli. Se invece qualcuno vuole aggiungersi per la notte, entrambi i sedili vanno reclinati all’indietro e due pannelli Multi Board formano un letto doppio, lasciando sotto lo spazio per gli oggetti personali.

La plancia arriva direttamente dalla Spacia e propone uno schermo opzionale da 9 pollici, un comodo ripiano sul lato passeggero e rivestimenti in tessuto idrorepellente. A completare il quadro ci sono il freno di stazionamento elettrico e un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida ADAS migliorato.

Motore, trazione e arrivo nelle concessionarie

Sotto il cofano c’è un’unica scelta, cioè un tre cilindri turbo da 660 cc abbinato al sistema mild hybrid. La potenza si ferma a 64 CV, pari a 47 kW, come impongono le regole giapponesi sulle kei car. La spinta arriva alle ruote anteriori oppure a tutte e quattro attraverso un cambio CVT. La nuova Suzuki Spacia Base dovrebbe arrivare nelle concessionarie giapponesi a dicembre. Il listino ufficiale non è ancora stato comunicato, ma secondo la stampa locale il prezzo di partenza dovrebbe essere di 1.992.000 yen, circa 11.000 euro. Tra le rivali dirette figurano Honda N Van, Daihatsu Hijet Cargo e la Every Wagon, prodotta dalla stessa Suzuki.

Fonte: TecnoAndroid