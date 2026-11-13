MSI, rincari in vista per le RTX 50 e RTX 3050: pesano le memorie

Le schede video potrebbero diventare più care già nelle prossime settimane. Secondo alcune indiscrezioni, MSI sarebbe pronta ad alzare i prezzi delle proprie GPU, con rincari che riguarderebbero la famiglia NVIDIA GeForce RTX 50 e anche RTX 3050. Alla base di questa scelta ci sarebbero le difficoltà che attraversano il mercato delle memorie, un fattore che continua a pesare sui costi dell’intero settore.

Il periodo indicato è quello di novembre, mese appena cominciato e che potrebbe portare con sé un nuovo ritocco dei listini. Non si tratterebbe di una correzione limitata a uno o due prodotti. Gli aumenti, stando alle voci circolate, coinvolgerebbero infatti gran parte del catalogo MSI, cosa che rende la notizia particolarmente rilevante per chi sta valutando l’acquisto di una nuova scheda grafica nel breve periodo.

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Il peso del mercato delle memorie sui prezzi di MSI

Il nodo centrale della vicenda sembra essere proprio quello delle memorie. Le tensioni che interessano questo comparto si riflettono in modo diretto sui produttori di hardware, e chi realizza schede grafiche non fa eccezione. Quando un componente così importante diventa più difficile da reperire o più costoso, la conseguenza naturale è che il prezzo finale del prodotto tenda a salire. È questa la dinamica che, secondo le indiscrezioni, avrebbe spinto MSI verso una revisione al rialzo dei propri listini.

Va detto che si parla ancora di voci e non di comunicazioni ufficiali. Il quadro però è abbastanza chiaro nelle sue linee generali. Le difficoltà del mercato delle memorie avrebbero un impatto concreto sui costi sostenuti dall’azienda, e questi costi finirebbero per ricadere almeno in parte sugli acquirenti. Il risultato sarebbero rincari definiti pesanti, applicati in modo esteso alla gamma di prodotti.

Il ruolo di MSI rende la questione ancora più significativa. L’azienda è uno dei principali partner di NVIDIA nella produzione di GPU, quindi le sue scelte sui prezzi hanno un peso notevole sul mercato delle schede video basate sui chip della casa americana. Un aumento deciso da un marchio di queste dimensioni non passa inosservato e finisce per toccare una fetta ampia di potenziali clienti.

Quali schede video sarebbero coinvolte dai rincari

Sul fronte dei modelli interessati, le indiscrezioni puntano in primo luogo sulla serie GeForce RTX 50. È la famiglia di schede video che oggi rappresenta l’offerta di riferimento di NVIDIA, e proprio per questo un ritocco dei prezzi su queste GPU avrebbe un effetto immediato su chi pensava di aggiornare il proprio computer con una scheda recente.

Accanto alla serie RTX 50 compare anche RTX 3050, un modello che non appartiene alla stessa famiglia ma che rientrerebbe comunque tra i prodotti destinati a costare di più. La presenza di questa scheda nell’elenco conferma che i rincari non riguarderebbero soltanto le proposte più recenti. Al contrario, l’aumento sembra pensato per estendersi in maniera trasversale a buona parte dell’offerta MSI.

Per chi segue da vicino il settore, la combinazione di questi elementi disegna un mese di novembre potenzialmente poco favorevole sul piano dei costi. Le difficoltà legate alle memorie continuano a pesare e MSI, stando alle informazioni circolate, si preparerebbe ad applicare nuovi aumenti di prezzo a gran parte del proprio catalogo di schede video NVIDIA GeForce RTX 50 e alla RTX 3050.

Fonte: TecnoAndroid