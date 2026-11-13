Jack Reacher senza smartphone: il motivo nei libri di Lee Child

Tra le curiosità che circondano Jack Reacher ce n’è una che a prima vista sembra un dettaglio marginale e invece racconta parecchio del personaggio. Il protagonista creato da Lee Child, oggi interpretato da Alan Ritchson nella serie di Prime Video, non ha uno smartphone. In un’epoca in cui quasi nessuno riesce a staccarsi dal telefono per più di qualche minuto, l’assenza di un dispositivo così comune spicca subito e merita una spiegazione. Il tema tocca da vicino la natura stessa di Reacher e il modo in cui il personaggio è stato costruito sulla pagina prima ancora che sullo schermo.

Un personaggio diventato fenomeno televisivo

Negli ultimi anni Jack Reacher è riuscito in un’impresa non da poco, cioè diventare uno dei volti più popolari di sempre della televisione. Il merito va in gran parte allo straordinario successo di Reacher, la produzione distribuita dalla piattaforma di streaming on demand di Amazon, che ha portato questo ex militare dalla stazza imponente davanti a un pubblico vastissimo. Molti spettatori lo hanno conosciuto proprio grazie alla serie, senza aver mai sfogliato uno dei romanzi da cui tutto è partito.

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La scelta di affidare il ruolo ad Alan Ritchson si è rivelata vincente, e la fisicità dell’attore ha contribuito a rendere credibile un protagonista che sulla carta è descritto come una presenza difficile da ignorare. Il risultato è un prodotto seguito e apprezzato, capace di conquistare chi ama l’azione e anche chi cerca un personaggio con una personalità ben definita, lontana dagli stereotipi del genere.

Proprio questa personalità spiega perché un elemento come l’assenza di un telefono cellulare finisca per attirare l’attenzione. Non si tratta di una svista degli sceneggiatori né di una trovata pensata per stupire. È un tratto che appartiene al personaggio e che lo rende riconoscibile.

La saga di Lee Child e il nodo dello smartphone

C’è poi un aspetto che spesso sfugge a chi conosce Reacher soltanto attraverso la televisione. La serie, per quanto fortunata, ha finora scalfito solo la superficie della saga letteraria firmata da Lee Child. I libri dedicati al personaggio costituiscono un universo molto più ampio di quanto le stagioni uscite finora abbiano potuto mostrare, e dentro quelle pagine si trovano le radici di molte abitudini del protagonista.

Il rapporto con la tecnologia è una di queste. Il fatto che Jack Reacher non porti con sé uno smartphone affonda le proprie ragioni nella costruzione del personaggio voluta dal suo autore, ed è qui che si inserisce quella che viene descritta come una svolta tecnologica che nessuno si aspettava. Un protagonista abituato a fare a meno del telefono si trova infatti a confrontarsi con un mondo in cui il dispositivo è diventato quasi un’estensione del corpo, e questa tensione rappresenta uno degli elementi più curiosi dell’intera vicenda.

Per chi segue la serie su Prime Video si tratta di un dettaglio che aiuta a leggere meglio certe scelte del personaggio sullo schermo. Per i lettori dei romanzi è invece una conferma di quanto il materiale di partenza sia ricco e di quanto spazio resti ancora per esplorarlo. La produzione con Alan Ritchson ha attinto finora solo a una piccola parte di quel patrimonio narrativo, e la saga di Lee Child conserva ancora molte pagine che la televisione non ha toccato.

Fonte: TecnoAndroid