BYD Great Tang, richiamo per ruote montate al contrario

Un errore che sembra uscito da una barzelletta di officina ha costretto BYD ad avviare un richiamo sul suo SUV di punta in Cina. Alcuni esemplari del Great Tang hanno infatti lasciato la fabbrica con le ruote montate al contrario, cioè con i cerchi posteriori sistemati sull’asse anteriore e quelli anteriori finiti dietro. La casa cinese ha ammesso lo sbaglio pubblicamente, senza troppi giri di parole, e ha già indicato come intende rimediare.

Stando a quanto dichiarato dal costruttore, l’inconveniente non ha comportato alcun rischio per la sicurezza. Il punto è che l’episodio cade in un momento piuttosto delicato per il marchio, che si trova sotto una lente sempre più attenta proprio mentre spinge con decisione verso nuovi mercati e continua ad allargare in modo aggressivo la propria gamma di modelli fuori dai confini nazionali.

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Le settimane recenti, del resto, non sono state tranquille. Il mese scorso BYD Shark 6 è stato oggetto di un richiamo in Australia a causa di un supporto della ruota di scorta che rischiava di staccarsi, creando un potenziale pericolo per chi circola su strada. Pochi giorni fa, invece, alcuni ufficiali giudiziari nominati dal tribunale e incaricati da Jaguar Land Rover hanno fatto irruzione negli uffici olandesi del gruppo, mettendo in evidenza le somiglianze tra BYD Ti7 e il nuovo Defender.

Un problema di codifica nella catena di fornitura

Quante unità siano coinvolte non è stato ancora comunicato. BYD si è limitata a spiegare attraverso il proprio account Weibo che le ruote verranno sostituite direttamente dall’azienda e che la garanzia delle vetture interessate ripartirà da zero a partire dall’11 novembre 2026. Una sorta di nuovo inizio per i proprietari, che si vedranno azzerare il conteggio della copertura.

Il costruttore ha anche precisato di aver condotto dei test interni, senza però entrare nel dettaglio di quali prove siano state eseguite. L’esito, secondo l’azienda, è che lo scambio dei cerchi non ha avuto conseguenze né sulla sicurezza né sulla tenuta di strada del veicolo.

Quanto all’origine del pasticcio, BYD lo ha attribuito a un errore di codifica nato sul fronte dei fornitori. Il problema è stato nel frattempo corretto e la linea di produzione è stata rafforzata con controlli visivi aggiuntivi, pensati proprio per intercettare eventuali sviste di questo tipo prima che le auto escano dallo stabilimento.

Un successo in patria pronto a sbarcare all’estero

Il SUV elettrico Great Tang è destinato a un lancio su scala globale a breve. Per dare un’idea delle dimensioni, si parla di un mezzo grande più o meno quanto una Lincoln Navigator a passo standard, quindi un modello decisamente imponente. In Cina si è già rivelato un successo commerciale, complice un prezzo di circa 32.000 euro al cambio attuale.

I numeri raccontano bene l’interesse del pubblico. Prima ancora dell’avvio ufficiale delle vendite il Great Tang aveva superato le 100.000 prenotazioni, mentre le consegne effettuate finora ammontano a 14.000 esemplari. Cifre che spiegano perché il richiamo, per quanto curioso, abbia attirato tanta attenzione.

Il modello si colloca al vertice della famiglia Dynasty di BYD, una linea che ha già visto alcune sue proposte varcare i confini cinesi. Tra queste c’è la recente Atto 8, conosciuta in patria con il nome di Tang L, che ha già preso la strada dei mercati internazionali.

Fonte: TecnoAndroid