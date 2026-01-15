TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Honor torna nella fascia alta con il Magic 8 Pro, uno smartphone che segna la piena maturità del brand. È un dispositivo che non rincorre solo le specifiche, ma cerca di unire eleganza, autonomia e potenza reale in un corpo curato e ricco di tecnologia. L’ho provato a fondo, e il risultato è chiaro: questo è uno dei flagship Android più equilibrati di fine anno. Ricordo ancora quando provai il 7 Pro a inizio anno: mi era piaciuto ma lo trovavo “grezzo” rispetto ai competitor. Qui ho visto proprio l’evoluzione e devo dire, finalmente. Complice anche la nuova skin più elegante, anche se troppo “iPhone style”.

Design e display

L’impatto visivo è quello che ti aspetti da un top di gamma vero. Lo schermo OLED LTPO da 6,71 pollici con risoluzione 2808×1256 pixel e refresh adattivo a 120 Hz è semplicemente spettacolare. È luminosissimo (raggiunge picchi che superano i 2000 nit), ha colori profondi e realistici, e grazie alla tecnologia LTPO riesce a modulare la frequenza in base ai contenuti, risparmiando batteria.

Le cornici sono sottilissime, e la curvatura laterale è quasi impercettibile, giusto quel tanto che basta per dare un tocco “premium” senza compromettere l’ergonomia. Il frame in alluminio e il vetro posteriore opaco trasmettono solidità. Il peso – circa 220 grammi – si sente, ma è ben bilanciato. Honor ha fatto un ottimo lavoro nel dare una sensazione di compattezza, nonostante le dimensioni.

Hardware e prestazioni

Sotto la scocca c’è il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip più potente attualmente sul mercato Android. Abbinato a 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB UFS 4.0, garantisce prestazioni che rasentano la perfezione. È fluido, veloce, scattante in ogni contesto: dall’apertura delle app al multitasking, fino ai giochi 3D più pesanti. La gestione termica è sorprendente: anche sotto stress prolungato, il Magic 8 Pro resta fresco grazie a un sistema di raffreddamento a camera di vapore di nuova generazione. Nessun thermal throttling evidente, e soprattutto nessun calo di frame nei giochi lunghi.

Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16, e si sente tutta la maturità del software Honor. Interfaccia curata, fluida e con un’integrazione intelligente dell’intelligenza artificiale. L’azienda promette fino a 7 anni di aggiornamenti, una mossa che lo proietta tra i telefoni più longevi in assoluto nel panorama Android.

Fotocamere









































Il comparto fotografico è di quelli che fanno discutere — in senso positivo. Honor ha scelto un setup triplo con:

Sensore principale da 50 MP con apertura f/1.6 e stabilizzazione OIS;

Ultra-grandangolare da 50 MP, ampia ma con colori molto naturali;

Teleobiettivo periscopico da 200 MP con zoom ottico e digitale combinato.

I risultati parlano da soli. Le foto di giorno sono ricche di dettaglio, con una gamma dinamica ampia e colori bilanciati. In notturna, il sensore principale si comporta in modo eccellente: recupera luce senza esagerare con la saturazione, e mantiene un ottimo equilibrio tra ombre e luci.

Il teleobiettivo è la vera sorpresa: fino a 5× ottico e 10× digitale restituisce immagini pulite e nitide, ideali per ritratti e paesaggi. L’algoritmo di elaborazione di Honor riesce a preservare una coerenza cromatica tra tutte le lenti, cosa non scontata nemmeno nei top più costosi. La fotocamera frontale da 50 MP non è un semplice sensore di servizio: produce selfie di qualità elevata e registra video fino al 4K, con un’ottima gestione della pelle e del contrasto.

Batteria e ricarica

La batteria è uno dei punti forti del Magic 8 Pro. Con una capacità di circa 7200 mAh, si comporta come un vero maratoneta: un giorno e mezzo di autonomia piena anche con uso intenso, due giorni abbondanti con utilizzo medio. La ricarica rapida a 120 W fa il resto: in poco più di 20 minuti si passa dallo 0 all’80%, e la ricarica wireless a 80 W è tra le più veloci in assoluto. È presente anche la ricarica inversa, utile per dare energia a smartwatch o cuffie. Nonostante la velocità, le temperature restano sotto controllo, segno che il sistema di gestione energetica è stato calibrato con cura.

Software e intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale di MagicOS 10 è ovunque, ma mai invadente. Dalla gestione automatica delle notifiche al riconoscimento contestuale delle app più usate, fino alla riorganizzazione dinamica della galleria fotografica. Il tasto laterale “AI Key” può essere configurato per aprire scorciatoie o attivare assistenti vocali, e la nuova “AI Camera Suite” riconosce scene e soggetti in tempo reale, ottimizzando esposizione e colori. Le prestazioni restano sempre fluide, anche con decine di processi attivi. L’esperienza complessiva è quella di uno smartphone intelligente che impara dalle abitudini, ma lascia sempre all’utente il controllo.

Audio e connettività

L’audio stereo è potente, bilanciato e con un buon effetto spaziale. Mancano un po’ di basse frequenze, ma la qualità generale è convincente. La connettività è completa: 5G dual SIM + eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS multi-banda e porta USB-C 3.2. Non manca la certificazione IP68, segno che Honor ha curato anche la robustezza complessiva.

Esperienza d’uso

Nel quotidiano, il Magic 8 Pro è un piacere da usare. Reattivo, affidabile e sempre fluido. Il display è un punto di riferimento per qualità e leggibilità, la fotocamera è all’altezza delle aspettative e l’autonomia lo rende un compagno solido anche per chi viaggia molto. Non è un telefono da “effetto wow” come i pieghevoli o gli ultrasottili, ma è uno smartphone completo, coerente, che punta a semplificare la vita di chi lo usa. E questo, nel 2025, vale più di mille funzioni inutili.

L’Honor Magic 8 Pro è uno smartphone che rappresenta la piena maturità del brand. Un dispositivo che non cerca di stupire con soluzioni futuristiche, ma che conquista per concretezza, equilibrio e attenzione ai dettagli. È potente come un top di gamma, elegante come un prodotto di lusso e longevo come pochi altri sul mercato. Per chi cerca un telefono completo sotto ogni aspetto, senza compromessi tra autonomia, prestazioni e design, il Magic 8 Pro è una scelta sicura. Si può acquistare al prezzo di 1299 euro; segnalo che sarà venduto con un coupon di 200€ in bundle con Pad 10 e HONOR Super Charger direttamente sul sito ufficiale di HONOR.

C’è un codice sconto personalizzato da 200euro – ATECNOANDROIDM8P sul sito di honor.com