GameSir G8 Plus e GameSir X5 Lite Fortnite Edition: due controller, due modi di giocare sul telefono

Ho provato per due settimane i due controller GameSir della collezione Fortnite su Galaxy S26 Ultra, iPhone 15 Pro, tablet e Switch: il G8 Plus è pensato per chi gioca sul serio, l'X5 Lite per chi vuole un controller leggero da portare sempre con sé.

Giocare a Fortnite sul touch screen è un esercizio di pazienza: le costruzioni rapide e le modifiche al volo diventano una lotta con i pollici che coprono metà schermo. GameSir prova a risolvere il problema con due controller della collezione ufficiale dedicata al battle royale di Epic Games. Il GameSir G8 Plus Fortnite Edition è un controller telescopico Bluetooth con impugnature da console, tasti posteriori e giroscopio, compatibile con smartphone, tablet, PC e anche Nintendo Switch. Il GameSir X5 Lite for XBOX Fortnite Edition punta su leggerezza e semplicità: si collega via USB-C, non ha batteria, ha licenza ufficiale Xbox e certificazione Apple MFi.

Li ho ricevuti entrambi come campioni stampa direttamente da GameSir e li ho usati per circa due settimane, alternandoli tra un Samsung Galaxy S26 Ultra e un iPhone 15 Pro. Ho usato il G8 Plus anche con un tablet e con Nintendo Switch. L’X5 Lite supporta a sua volta alcuni tablet USB-C, come iPad mini, ma non la console Nintendo. Ho giocato praticamente a tutto: Fortnite, Xbox Cloud Gaming con Game Pass, Remote Play da console e da PC, emulatori e giochi nativi con supporto ai controller.

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Entrambi trasformano il telefono in una piccola console e si rivolgono a giocatori con esigenze diverse. Chi passa molte ore a giocare, vuole personalizzare ogni comando e magari usare un solo controller anche su Switch e PC troverà nel G8 Plus un compagno molto completo. Chi cerca qualcosa da infilare nello zaino e collegare in due secondi, senza pensare alla ricarica, guarderà all’X5 Lite.

Sono due prodotti costruiti bene, con stick precisi e una qualità percepita superiore a quanto mi aspettassi da edizioni a tema. Le differenze si notano soprattutto su iPhone e nelle opzioni di personalizzazione. Durante la prova non ho avuto problemi con nessuno dei due.

Il G8 Plus è disponibile sulla pagina ufficiale del GameSir G8 Plus Fortnite Edition, mentre l’X5 Lite si trova sulla pagina ufficiale del GameSir X5 Lite for XBOX Fortnite Edition e su Amazon nella versione Black Knight.

Unboxing e dotazione

Entrambe le confezioni sono pensate per chi colleziona: grafiche Fortnite ben riconoscibili, colori accesi e una presentazione che si distingue dalle scatole più sobrie a cui GameSir ci ha abituato. Dentro, i controller sono protetti in modo adeguato e la documentazione è essenziale ma chiara.

Nella scatola del G8 Plus, oltre al controller, GameSir inserisce un cavo USB-C da 1,5 metri, tre cappucci alternativi per gli stick, la carta per riscattare l’oggetto virtuale di Fortnite, un adesivo, il manuale e una card del brand. L’oggetto incluso cambia in base all’edizione: secondo quanto comunicato al lancio, la Peely porta con sé l’emote Bully, la Cuddle Team Leader l’emote Burpee e la Victory Royale l’emote Gun Show. I cappucci extra sono un’aggiunta utile, anche se ce n’è uno solo per tipo, quindi non si possono montare due stick identici con lo stesso profilo alternativo.

Credits: TecnoAndroid

L’X5 Lite arriva con una dotazione più ricca di quanto il prezzo lascerebbe pensare. Ci sono sette cuscinetti in silicone di spessori diversi per adattare l’alloggiamento al telefono, con o senza cover, una custodia, una clip, il manuale, l’adesivo e due codici: quello per l’oggetto Fortnite e quello per un mese di Xbox Game Pass Ultimate, valido per i nuovi iscritti. La versione nera che ho provato è la Black Knight Edition, abbinata al deltaplano Storm Sigil.

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Manca un caricatore in entrambe le confezioni, ma per accessori di questo tipo è la norma e chiunque abbia uno smartphone ne ha già almeno uno.

Design, materiali ed ergonomia

La prima cosa che noti prendendoli in mano è quanto siano diversi. Il G8 Plus pesa 318 grammi e misura 229 × 107 × 54 mm: ha impugnature piene, sagomate come quelle di un controller da console, con una texture incisa al laser sul retro che offre una presa sicura. L’X5 Lite si ferma a 145 grammi, con dimensioni di 180 × 42 × 85 mm, e ha impugnature più corte che avvolgono il palmo senza riempirlo.

Sul G8 Plus il ponte telescopico accoglie dispositivi lunghi da 110 a 215 mm, quindi copre senza fatica smartphone grandi, tablet compatti e la Switch. Il controller si accende quando si apre il ponte e si spegne quando lo si richiude. Il frontale è magnetico e si stacca con facilità: sotto ci sono gli stick, i cui cappucci si possono sostituire, e i tasti ABXY, che si sfilano per cambiare la disposizione. Ho provato tutte le parti intercambiabili e l’operazione richiede pochi secondi, senza attrezzi e senza la sensazione di forzare qualcosa.

L’X5 Lite si estende fino a 213 mm e si collega tramite un connettore USB-C mobile sul lato sinistro, che si inclina leggermente per facilitare l’inserimento. Anche qui i tasti ABXY sono fisicamente intercambiabili, così da far coincidere le lettere stampate con la disposizione Xbox o Nintendo che si sta usando. I cuscinetti in silicone hanno uno scopo preciso: quelli spessi per il telefono senza cover, quelli sottili o con foro per chi gioca con la custodia montata.

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Sul comfort non ho riserve. Ho fatto sessioni lunghe con entrambi e non è mai arrivata la solita stanchezza alle mani che mi spinge a posare il telefono. Il G8 Plus è il più comodo in assoluto, perché le dita trovano una posizione naturale e il peso è ben distribuito tra le due impugnature. L’X5 Lite chiede qualche adattamento a chi ha mani grandi, ma la leggerezza compensa: con il telefono montato il blocco resta più leggero di molte console portatili.

La costruzione mi ha sorpreso in positivo. Le plastiche sono solide, l’assemblaggio è preciso ed entrambi i controller sono usciti senza graffi dalle cadute accidentali durante la prova. Non ho avuto problemi di aggancio con telefoni grandi né con le cover. Non ho invece provato pieghevoli come il Fold, quindi su quel fronte non posso dare indicazioni.

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Esteticamente le edizioni Fortnite sono riuscite. La Black Knight dell’X5 Lite ha un guscio scuro traslucido con stick e tasti rossi e le grafiche del personaggio sulle impugnature: è vistosa senza risultare kitsch. Il G8 Plus, in qualunque delle tre versioni, porta i colori dei personaggi su frontale e impugnature con lo stesso livello di cura.

Specifiche tecniche

Specifica GameSir G8 Plus Fortnite Edition GameSir X5 Lite for XBOX Fortnite Edition Piattaforme compatibili Android, iOS, Nintendo Switch e Switch 2, HarmonyOS, PC iPhone, iPad, Mac, dispositivi Android Connessione Bluetooth per dispositivi mobili; cavo e dongle wireless per PC USB-C integrato Polling rate 500 Hz via cavo, 200 Hz a 2,4 GHz, 125 Hz in Bluetooth 250 Hz Lunghezza dispositivi supportati 110–215 mm 105–213 mm Peso 318 g 145 g Dimensioni 229 × 107 × 54 mm 180 × 42 × 85 mm Stick GameSir Hall Effect GameSir Hall Effect Grilletti Hall Effect analogici con modalità hair trigger Hall Effect analogici con modalità hair trigger Dorsali Switch tattili Switch tattili Croce direzionale Switch tattile con ammortizzatore a membrana A membrana Tasti ABXY A membrana, intercambiabili A membrana, intercambiabili Tasti aggiuntivi 2 tasti posteriori rimappabili con macro Nessun tasto posteriore; pulsanti Xbox, View, Menu e M Batteria 1000 mAh (2 x 500 mAh) Assente, alimentato dal telefono Ricarica passante No Sì Sensori di movimento Giroscopio a 6 assi Non presenti Vibrazione Doppi motori asimmetrici Non presente Personalizzazione fisica Frontale magnetico, cappucci stick e tasti ABXY intercambiabili Tasti ABXY intercambiabili, 7 cuscinetti in silicone Certificazioni Licenza ufficiale Fortnite Licenza ufficiale Xbox e Fortnite, Apple MFi Software App GameSir App GameSir

Componentistica: stick, grilletti e connessione

Il cuore di entrambi i controller sono gli stick GameSir Hall Effect. A differenza dei potenziometri tradizionali, che leggono la posizione tramite un contatto fisico destinato a consumarsi, i sensori Hall rilevano il movimento attraverso un campo magnetico, senza sfregamento. Questo riduce il rischio di drift legato all’usura del sensore. Il drift è il movimento che viene registrato anche quando lo stick è fermo e può avere altre cause. Per chi ha già buttato un controller per questo motivo è la caratteristica più importante di tutte.

Sul G8 Plus gli stick sono a grandezza piena, gli stessi che si troverebbero su un controller da console, e hanno anelli antifrizione che rendono la rotazione fluida. Quelli dell’X5 Lite sono più piccoli, coerenti con le dimensioni ridotte del controller, ma usano la stessa tecnologia.

Anche i grilletti sono Hall Effect su entrambi i modelli, con corsa analogica completa. È utile nei giochi di guida, dove si dosa l’acceleratore come un pedale, ma GameSir aggiunge una modalità hair trigger che riduce la corsa necessaria per registrare la pressione: si attiva tenendo premuto M insieme a LT o RT per due secondi e trasforma il grilletto in un tasto quasi istantaneo. Negli sparatutto, dove conta solo il momento in cui si preme, fa una differenza concreta.

I due modelli si collegano in modo diverso. Il G8 Plus usa il Bluetooth con smartphone, tablet e Switch e prevede modalità diverse per ogni piattaforma, segnalate da colori diversi del LED Home. Sul PC può lavorare via cavo, con polling rate a 500 Hz, oppure tramite un dongle a 2,4 GHz che non figura nella dotazione elencata da GameSir. L’X5 Lite invece è sempre cablato: il connettore USB-C entra direttamente nella porta del telefono, il controller si accende da solo quando viene alimentato e si spegne quando lo si stacca. Su iPhone e Mac passa automaticamente alla modalità MFi, su Android parte in modalità Android, mentre il manuale indica una modalità cablata anche per Windows 10 e 11, che non ho verificato con l’X5 Lite.

Il G8 Plus aggiunge due elementi che l’X5 Lite non ha. Il giroscopio a sei assi permette di mirare inclinando il controller nei giochi che lo supportano, e i doppi motori asimmetrici offrono una vibrazione più articolata di un semplice ronzio. Entrambi dipendono dal supporto del gioco, ma quando ci sono funzionano bene.

L’app GameSir

L’app ufficiale si chiama semplicemente GameSir ed è disponibile gratuitamente su Google Play Store e su App Store. È il punto in cui questi controller smettono di essere semplici periferiche e diventano strumenti da adattare al proprio modo di giocare. Le funzioni che offre mi sono sembrate tutte utili, e alcune, una volta provate, diventano difficili da abbandonare.

La prima cosa da fare dopo il collegamento è controllare gli aggiornamenti firmware. Dall’app si possono cercare e installare gli aggiornamenti e, quando l’opzione è disponibile, tornare a una versione precedente. Al momento della prova la versione dell’app indicata da GameSir per entrambi i controller era la 5.8.20.

Poi ci sono le regolazioni di precisione. Si possono impostare le zone morte di stick e grilletti, cioè lo spazio in cui un piccolo movimento viene ignorato: ridurle rende il controllo più reattivo, aumentarle evita input involontari. Si possono anche calibrare gli stick e controllare su una schermata di test ogni pressione e movimento. Sul G8 Plus si regola anche l’intensità della vibrazione e si può controllare il livello di carica.

La funzione che ho usato di più è la mappatura dei tasti posteriori del G8 Plus. Ai due pulsanti dietro le impugnature si può assegnare qualunque comando, dai tasti frontali ai dorsali fino alla croce direzionale, oppure una macro, cioè una sequenza di comandi eseguita con una sola pressione. In Fortnite significa costruire o modificare senza staccare il pollice dallo stick destro. La stessa operazione si può fare anche con combinazioni di tasti direttamente sul controller, ma dall’app è più comodo e si vede subito cosa si sta assegnando.

La funzione Turbo, che ripete automaticamente la pressione di un tasto tenuto premuto, è disponibile su entrambi: sull’X5 Lite riguarda A, B, X, Y, LB, RB, LT e RT. L’app permette inoltre di scambiare la disposizione dei tasti e di ripristinare le impostazioni di fabbrica, dove la funzione è disponibile.

Su Android c’è poi il G-Touch, la tecnologia di mappatura che traduce i comandi del controller in tocchi sullo schermo. Serve per i giochi che non supportano nativamente un controller: si avvia il titolo dall’app, compare un’icona flottante e si associano i tasti alle zone dello schermo. GameSir prevede anche una modalità V-Touch e un’opzione di mappatura intensiva per i casi in cui tocco e controller devono convivere.

Su iPhone il quadro cambia, ed è giusto dirlo con chiarezza. Su iPhone il G-Touch non è disponibile, quindi serve un gioco con supporto nativo ai controller. L’X5 Lite, grazie alla certificazione MFi, viene riconosciuto e l’app si apre con una combinazione di tasti. Il G8 Plus su iOS si presenta invece come un controller DualShock: funziona nei giochi compatibili, ma nella mia prova le regolazioni dall’app sono state più limitate rispetto ad Android.

Prestazioni, autonomia e connessione

Ho giocato con il G8 Plus sia in Bluetooth sia, collegato al PC, via cavo. In nessuna delle due configurazioni ho notato latenza percepibile o disconnessioni. Gli input arrivano rapidi e precisi, e anche nei momenti più concitati non ho avuto la sensazione che un comando si perdesse per strada. Lo stesso vale per l’X5 Lite, che grazie al collegamento diretto via USB-C non deve preoccuparsi di interferenze.

Su iPhone non ho notato ritardi che mi facessero preferire il collegamento via cavo. È un’impressione d’uso, perché non ho misurato la latenza.

Sull’autonomia del G8 Plus ho fatto una verifica semplice: ho cronometrato l’uso fino allo scaricamento e ho ottenuto circa otto ore di gioco con una carica della batteria da 1000 mAh. È un’autonomia adeguata per diverse sessioni, ma non eccezionale, e il controller non ha la ricarica passante: mentre si gioca non si può caricare il telefono attraverso il G8 Plus. Durante le maratone lunghe questo può pesare.

L’X5 Lite non ha questo problema perché non ha batteria: prende energia dal telefono e il consumo è minimo. Ha in più una porta USB-C per la ricarica passante, che ho usato più volte giocando: collegando il caricatore al controller, il telefono si ricarica mentre la partita continua. Si può usare anche un power bank per prolungare la sessione. Su alcuni telefoni Android, come specifica GameSir, può servire attivare la funzione OTG nelle impostazioni perché il controller venga alimentato. Con il Galaxy S26 Ultra non è stato necessario intervenire.

Tra Android e iPhone, con l’X5 Lite, non ho notato differenze di compatibilità nei giochi che ho provato. In entrambi i casi il riconoscimento è stato immediato.

Test sul campo

Ho impostato la prova in modo da coprire gli scenari in cui un controller per smartphone ha davvero senso, alternando i due modelli sugli stessi giochi e sugli stessi dispositivi per capire dove ciascuno rende meglio. Le due settimane di test si sono svolte con il Galaxy S26 Ultra e l’iPhone 15 Pro come dispositivi principali, più un tablet e la Switch per il G8 Plus.

Il primo banco di prova non poteva che essere Fortnite. Qui il G8 Plus ha mostrato il suo carattere: i tasti posteriori con le macro permettono di gestire costruzioni e modifiche senza lasciare lo stick, e gli stick a grandezza piena consentono correzioni di mira molto fini. Con la modalità hair trigger basta una pressione più breve, una differenza che ho notato negli scontri ravvicinati. Con l’X5 Lite il gioco resta pienamente godibile, i comandi rispondono con precisione e la leggerezza aiuta nelle partite lunghe, ma la mancanza di tasti posteriori obbliga a usare la configurazione classica dei tasti. Chi gioca in modo competitivo sentirà questa differenza più di chi fa qualche partita per divertimento.

Il secondo scenario è stato Xbox Cloud Gaming con Game Pass. Qui l’X5 Lite gioca in casa: la licenza ufficiale Xbox, il pulsante Xbox dedicato e la disposizione dei tasti coincidono con quello che il servizio si aspetta. Lo colleghi, apri il gioco e sei pronto. Il G8 Plus funziona altrettanto bene in streaming, ma richiede l’abbinamento Bluetooth e la scelta della modalità giusta. Una precisazione utile: secondo GameSir, la licenza Xbox dell’X5 Lite riguarda Xbox Cloud Gaming e Remote Play su smartphone Android. Il controller non si può collegare direttamente a una console Xbox.

Ho poi provato il Remote Play, sia da console sia da PC. È lo scenario in cui il telefono diventa uno schermo portatile per i giochi di casa, e i controller hanno risposto senza esitazioni. Il G8 Plus, con le sue impugnature piene, è quello che si avvicina di più alla sensazione di avere in mano il controller della console. L’X5 Lite, più compatto, è il più comodo da tirare fuori per una sessione veloce lontano dalla televisione.

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Con gli emulatori ho apprezzato soprattutto la croce direzionale e lo scambio fisico dei tasti ABXY. Nei giochi retrò la croce conta più degli stick, e quella del G8 Plus, con switch tattile e ammortizzatore a membrana, ha uno scatto netto e appagante. I clic dei tasti, su entrambi, hanno un suono e una risposta molto piacevoli, di quelli che fanno venire voglia di premere ancora. Poter allineare le lettere stampate sui tasti alla disposizione Nintendo, quando si emulano titoli di quella piattaforma, elimina gli errori di abitudine.

Sui giochi nativi con supporto ai controller, tanto su Android quanto su iPhone, entrambi sono stati riconosciuti senza problemi. Su Android ho usato anche il G-Touch dell’app per i titoli che non prevedono un controller, con buoni risultati una volta completata la configurazione.

Ho provato il mio tablet e la Switch solo con il G8 Plus. L’X5 Lite può ospitare tablet USB-C compatti compatibili, come iPad mini. Sul tablet il ponte si estende senza difficoltà e la presa resta salda. Sulla Switch il G8 Plus diventa un’alternativa interessante ai controller originali in modalità portatile, con impugnature decisamente più generose.

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Ho testato anche vibrazione e giroscopio del G8 Plus nei giochi che li supportano. La vibrazione è ben modulata, il giroscopio è preciso e permette di rifinire la mira inclinando il controller. Il limite, come sempre, è il supporto da parte dei giochi su mobile, che non è universale.

Nell’arco di tutta la prova non ho registrato anomalie, blocchi o disconnessioni. Le cadute accidentali, già citate, non hanno lasciato segni. Il limite principale del test riguarda i dispositivi: non ho provato pieghevoli, e le mie considerazioni sull’esperienza iPhone si basano su un iPhone 15 Pro con porta USB-C. Non ho inoltre effettuato misurazioni strumentali della latenza: le valutazioni sulla reattività sono impressioni d’uso, non numeri di laboratorio.

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Approfondimenti

Quale scegliere per Fortnite e i giochi competitivi?

Per chi gioca seriamente a Fortnite, o ad altri sparatutto e battle royale, la scelta pende verso il G8 Plus. I due tasti posteriori sono l’elemento decisivo: assegnare costruzioni e modifiche dietro le impugnature cambia il modo di giocare, perché il pollice destro resta sempre sulla mira. Gli stick a grandezza piena aiutano nelle piccole correzioni di mira. Il giroscopio è utile nei titoli e sulle piattaforme che lo supportano. L’X5 Lite resta preciso e reattivo, ma con stick più piccoli e senza pulsanti extra è più adatto al gioco casual e alle partite veloci.

Xbox Cloud Gaming e Game Pass: perché l’X5 Lite ha un vantaggio

Con l’X5 Lite ho trovato comodi il pulsante Xbox e il collegamento diretto via USB-C, che evita l’abbinamento Bluetooth. Nella confezione c’è anche un codice per un mese di Game Pass Ultimate riservato ai nuovi abbonati, secondo le condizioni dell’offerta. Il G8 Plus funziona anche in streaming e richiede qualche passaggio in più per il collegamento.

iPhone o Android: cosa cambia davvero

Su Android entrambi i controller esprimono tutto il loro potenziale, app compresa. Su iPhone il discorso si divide. L’X5 Lite è certificato MFi: viene riconosciuto come accessorio Apple, passa automaticamente alla modalità corretta e accede all’app. Il G8 Plus su iOS si collega come controller DualShock, quindi alcuni giochi possono mostrare i simboli PlayStation al posto delle lettere stampate sui tasti. La configurazione avanzata tramite app è più limitata. In entrambi i casi, su iPhone, la mappatura dei tocchi tramite G-Touch non è disponibile. Chi usa principalmente un iPhone e vuole sfruttare ogni funzione dovrebbe tenerne conto prima dell’acquisto.

Switch, tablet e PC: il G8 Plus come controller unico

Per il G8 Plus GameSir indica la compatibilità con Nintendo Switch e Switch 2, oltre che con tablet fino a 215 mm e PC. La compatibilità Bluetooth è distinta dall’aggancio fisico: Switch 2 non rientra nell’apertura dichiarata del supporto. Su PC si può usare il cavo o il ricevitore wireless. Per chi vuole un solo controller da portare ovunque è un argomento forte. Il passaggio meno immediato riguarda il passaggio frequente da una piattaforma all’altra: ogni dispositivo richiede la sua modalità di abbinamento, attivata con combinazioni di tasti diverse, e all’inizio serve un po’ di pratica per ricordarle. Chi usa sempre lo stesso dispositivo non se ne accorgerà nemmeno.

Ricarica e sessioni lunghe

Le otto ore circa del G8 Plus, che ho verificato cronometrando l’uso, bastano per diverse sessioni, ma senza ricarica passante il telefono si scarica alla velocità che detta il gioco. Chi fa maratone deve organizzarsi caricando lo smartphone prima o tra una partita e l’altra. L’X5 Lite ribalta la prospettiva: niente batteria da gestire e una porta USB-C per caricare il telefono mentre si gioca. Se le sessioni lunghe sono la norma, è un argomento concreto a suo favore.

Costruzione e durata nel tempo

Gli stick Hall Effect riducono il rischio di drift dovuto all’usura del sensore. A questo si aggiunge una scocca che ha retto alle cadute senza graffi e componenti intercambiabili che si possono sostituire per gusto o per usura. La disponibilità dei singoli ricambi va verificata con GameSir.

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Prezzo e posizionamento

Al lancio in Europa il GameSir G8 Plus Fortnite Edition aveva un prezzo di listino di 109,99 euro, mentre il GameSir X5 Lite for XBOX Fortnite Edition era proposto a 65,99 euro. Rispetto alle versioni standard dei due controller c’è un sovrapprezzo, giustificato dalla licenza Fortnite, dalle grafiche dedicate e dall’oggetto virtuale incluso: chi non è interessato al tema può valutare il G8 Plus standard o l’X5 Lite for Xbox senza il tema Fortnite. L’X5 Lite base è un modello distinto. Il prezzo effettivo nei negozi online può variare in base alle promozioni e alla disponibilità delle singole edizioni.

Il G8 Plus si colloca nella fascia alta dei controller per smartphone, e il prezzo si spiega con la dotazione: Bluetooth multipiattaforma, compatibilità con Switch, giroscopio, vibrazione, tasti posteriori, componenti intercambiabili e app completa. Il compromesso è il peso maggiore, oltre all’assenza di ricarica passante.

L’X5 Lite sta nella fascia media, con un rapporto tra prezzo e contenuti molto equilibrato. Stick e grilletti Hall Effect, doppia certificazione Xbox e MFi, ricarica passante e un mese di Game Pass Ultimate sono tanto per questa cifra. Mancano tasti posteriori, giroscopio, vibrazione e compatibilità con Switch.

Il G8 Plus ha senso per chi gioca molte ore, vuole personalizzare ogni comando e cerca un controller da usare anche su Switch, tablet e PC. L’X5 Lite è la scelta per chi gioca soprattutto in cloud o in mobilità, vuole qualcosa di leggero e pronto in un attimo e non vuole pensare a ricaricare un’altra batteria.

Il G8 Plus è disponibile sulla pagina ufficiale del GameSir G8 Plus Fortnite Edition, mentre l’X5 Lite si trova sulla pagina ufficiale del GameSir X5 Lite for XBOX Fortnite Edition e su Amazon nella versione Black Knight.

Se vi interessa l’evoluzione dei controller mobili del marchio, su TecnoAndroid trovate anche la nostra recensione del GameSir G8 Galileo, la prova del GameSir X2s Type-C e quella del GameSir X4 Aileron con impugnature separate. Per chi gioca anche su PC e console ci sono la recensione del GameSir T7 Pro con licenza Xbox e quella del GameSir G7 Pro in edizione Wuchang.

Conclusioni

Dopo due settimane di prova sceglierei l’uno o l’altro in base a come gioco. Il GameSir G8 Plus Fortnite Edition è il controller per chi prende sul serio il gioco su smartphone: comodo come un pad da console, ricco di funzioni, compatibile con Switch, tablet e PC, con tasti posteriori che in Fortnite cambiano davvero l’approccio alle partite. Il compromesso principale è l’autonomia di circa otto ore senza ricarica passante, a cui si aggiunge un’esperienza su iPhone meno completa che su Android.

Il GameSir X5 Lite for XBOX Fortnite Edition è invece il controller che si porta sempre dietro. Pesa pochissimo, si collega in un attimo, non ha una batteria da gestire e permette di caricare il telefono mentre si gioca. La licenza Xbox lo rende la scelta più naturale per il cloud gaming, e la certificazione MFi lo mette a suo agio anche su iPhone. Chi cerca il controllo totale per il gioco competitivo dovrà però guardare altrove, perché stick più piccoli e assenza di tasti extra lo orientano verso il gioco casual.

A chi consiglio cosa? Il G8 Plus a chi gioca a lungo, ama personalizzare e vuole un solo controller per più dispositivi, preferibilmente con uno smartphone Android. L’X5 Lite a chi gioca in metro, in viaggio o in pausa pranzo, soprattutto in streaming, e a chi usa un iPhone e vuole un collegamento senza pensieri. Chi non è appassionato di Fortnite può puntare sulle edizioni standard e risparmiare qualcosa.

Entrambi mi hanno lasciato la stessa impressione di fondo: robusti, precisi e senza sorprese negative nell’uso quotidiano. La scelta dipende da quanto giocate e da quali dispositivi volete usare.

GameSir G8 Plus Fortnite Edition e GameSir X5 Lite for XBOX Fortnite Edition 8.0/10 Il G8 Plus è il controller per chi gioca sul serio su smartphone, comodo e ricco di funzioni ma senza ricarica passante; l'X5 Lite è leggero, immediato e ideale per Xbox Cloud Gaming, ma meno adatto al gioco competitivo. Pro Stick Hall Effect precisi su entrambi i modelli, senza drift Costruzione solida, nessun graffio dopo le cadute G8 Plus comodo nelle sessioni lunghe, con tasti posteriori programmabili G8 Plus compatibile con Switch, tablet e PC X5 Lite leggerissimo, con collegamento USB-C immediato e ricarica passante App GameSir completa su Android Contro G8 Plus senza ricarica passante, autonomia di circa otto ore Su iPhone il G8 Plus ha una personalizzazione limitata X5 Lite con stick piccoli e senza tasti posteriori Cambio di piattaforma sul G8 Plus poco immediato

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Stick Hall Effect precisi su entrambi i modelli, senza drift

✓ Costruzione solida, nessun graffio dopo le cadute

✓ G8 Plus comodo nelle sessioni lunghe, con tasti posteriori programmabili

✓ G8 Plus compatibile con Switch, tablet e PC

✓ X5 Lite leggerissimo, con collegamento USB-C immediato e ricarica passante

✓ App GameSir completa su Android − Contro × G8 Plus senza ricarica passante, autonomia di circa otto ore

× Su iPhone il G8 Plus ha una personalizzazione limitata

× X5 Lite con stick piccoli e senza tasti posteriori

× Cambio di piattaforma sul G8 Plus poco immediato

Fonte: TecnoAndroid