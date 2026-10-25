Sony A7 V: la full frame ibrida fa un salto avanti – Recensione

La Sony A7 V rappresenta un passaggio importante per una delle famiglie di fotocamere full frame più conosciute del mercato. Non cambia radicalmente l’aspetto rispetto alla generazione precedente, ma interviene su diversi elementi che incidono concretamente sull’esperienza quotidiana: velocità di lettura del sensore, autofocus intelligente, autonomia, gestione del calore e strumenti dedicati alla registrazione video. È proprio la somma di questi interventi a renderla interessante, più che una singola specifica da mettere in evidenza sulla scheda tecnica.

Il punto di partenza è una piattaforma che ha già dimostrato di funzionare. La Sony A7 III aveva conquistato molti fotografi grazie alla qualità dei file, alla messa a fuoco affidabile e a un’autonomia notevole. La successiva A7 IV aveva aggiornato la formula, ma nel frattempo Canon, Nikon e Panasonic hanno alzato l’asticella, soprattutto per chi alterna fotografia e video. Con la A7 V, Sony interviene proprio su questo equilibrio, cercando di rendere più accessibili prestazioni che fino a poco tempo fa erano associate a modelli più specializzati.

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Il risultato è una fotocamera che conserva un’impostazione relativamente tradizionale, ma nasconde un’evoluzione tecnica sostanziale. Il sensore rimane da 33 megapixel, mentre la nuova architettura parzialmente stacked e il processore BIONZ XR2 permettono di migliorare la velocità operativa e ampliare le possibilità di ripresa. Il prezzo di listino, pari a 2.999 euro per il solo corpo, la colloca però in una fascia in cui le aspettative sono necessariamente elevate.

Design ed ergonomia: il grip fa la differenza

Credits: TecnoAndroid

A prima vista, la Sony A7 V riprende le forme della A7 IV. La disposizione dei comandi resta familiare, con due ghiere principali, una ghiera dedicata alla compensazione dell’esposizione dotata di blocco e numerosi pulsanti personalizzabili. Chi arriva da una precedente A7 dovrebbe quindi riuscire a orientarsi senza dover ripensare completamente le proprie abitudini. La possibilità di configurare i comandi è uno degli aspetti più convincenti dell’impostazione Sony. In una fotocamera destinata a utilizzi differenti, dalla fotografia di viaggio alle produzioni video, poter assegnare funzioni specifiche ai pulsanti consente di ridurre i passaggi nei menu. Anche l’adattamento dei controlli all’orientamento della macchina è utile: passando dall’inquadratura orizzontale a quella verticale, il joystick e il pad mantengono una direzione coerente con la visuale.

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L’intervento più evidente riguarda però l’impugnatura anteriore, riprogettata per offrire una presa più profonda e sicura. Con un obiettivo voluminoso come il 135 mm f/1.8 GM (o il 24-70mm che abbiamo avuto in prova), avere una superficie su cui appoggiare saldamente le dita è un vantaggio concreto. La fotocamera restituisce una sensazione di controllo migliore rispetto alle precedenti generazioni A7, soprattutto quando il peso del sistema è concentrato sull’ottica. Non tutto convince allo stesso modo. Il grip rimane piuttosto ingombrante e lo spazio tra impugnatura e obiettivo può risultare limitato, mentre il rivestimento rigido non è particolarmente indulgente durante le sessioni prolungate. L’ergonomia è quindi migliorata, ma non necessariamente al punto da diventare un riferimento assoluto: alcune soluzioni adottate da Canon e Panasonic possono risultare più confortevoli per determinate mani e modalità di utilizzo.

Display e mirino: più flessibilità durante le riprese

Il display posteriore cresce leggermente, con un incremento di 0,2 pollici, ma la novità più interessante è la maggiore versatilità del meccanismo. Lo schermo può essere ruotato lateralmente per le riprese rivolte verso l’operatore e inclinato verso l’alto o il basso. Può inoltre essere allontanato dal corpo macchina, una possibilità utile quando sono presenti cavi, microfoni o accessori montati sulla fotocamera.

Questa soluzione è particolarmente sensata per chi registra video per periodi lunghi. Separare il display dalla scocca può favorire la dissipazione del calore, mentre la libertà di movimento aiuta a comporre inquadrature difficili senza dover cambiare continuamente posizione. Sony ha inoltre migliorato la definizione del monitor, che offre una visibilità più convincente rispetto al passato. A completare il sistema c’è una modalità di risparmio energetico che, dopo circa dieci secondi di inattività, riduce la luminosità e porta la frequenza del display da 30 a circa 15 fotogrammi al secondo. La fotocamera rimane pronta all’uso, ma limita i consumi quando non si sta inquadrando attivamente.

Il mirino elettronico, invece, conserva una risoluzione di 3,96 milioni di punti e un ingrandimento di 0,78x. È una scelta condivisibile: migliorare il monitor senza sacrificare il mirino evita di penalizzare chi preferisce fotografare guardando attraverso l’oculare. È stato inoltre previsto un accorgimento per limitare le attivazioni involontarie del sensore del mirino quando si sposta il display. L’interfaccia mantiene la struttura dei menu Sony di nuova generazione, più ordinata rispetto alle vecchie impostazioni. Rimangono alcune scelte terminologiche discutibili, come la dicitura “Lossless” per la massima qualità RAW, meno immediata rispetto a “Uncompressed” per chi vuole capire subito quale modalità di registrazione sta selezionando.

Sensore da 33 megapixel e processore BIONZ XR2

La novità centrale è il sensore parzialmente stacked, che conserva la risoluzione di 33 megapixel della generazione precedente ma velocizza la lettura dei dati. La differenza non si misura soltanto nella raffica: una lettura più rapida permette di gestire meglio le scene in movimento e apre la strada a prestazioni video più elevate. Il sensore lavora insieme al processore BIONZ XR2, che integra anche le funzioni di riconoscimento dei soggetti basate sull’intelligenza artificiale. La fotocamera può identificare autonomamente elementi come persone, animali, veicoli e altri soggetti, senza obbligare l’utente a selezionare ogni volta una categoria specifica. L’autofocus automatico diventa così più flessibile nelle situazioni in cui il soggetto cambia rapidamente o non è possibile prevedere in anticipo cosa entrerà nell’inquadratura.

Questa scelta ha un valore pratico soprattutto nella fotografia sportiva, nella street photography e nelle riprese di animali. Il vantaggio non consiste semplicemente nel riconoscimento di più categorie, ma nella possibilità di affidare alla macchina una parte delle decisioni operative. Naturalmente, l’efficacia finale dipende anche dalla scena e dalle impostazioni selezionate, ma l’approccio riduce la necessità di intervenire manualmente ogni volta che cambia il soggetto.

La raffica raggiunge 30 fotogrammi al secondo con otturatore elettronico e lettura a 14 bit. La fotocamera può inoltre arrivare a un tempo di scatto di 1/16.000 di secondo. Sono numeri che ampliano le possibilità d’impiego nelle scene rapide, ma la gestione personalizzabile della velocità è altrettanto interessante: si può mantenere una raffica più contenuta nell’utilizzo ordinario e richiamare quella massima tramite un pulsante quando serve. L’otturatore elettronico può simulare il suono di quello meccanico, mentre le raffiche blackout-free aiutano a mantenere la continuità dell’inquadratura.

Pre-cattura, stabilizzazione e funzioni intelligenti

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La pre-cattura è una delle aggiunte più interessanti della A7 V. La fotocamera può conservare i fotogrammi precedenti alla pressione completa del pulsante di scatto, mentre il sistema mette a fuoco. In questo modo diventa più semplice registrare un momento che si verifica prima della reazione del fotografo: un gesto improvviso, una partenza o il movimento repentino di un animale. La funzione si abbina bene alla raffica veloce e alla modalità di risparmio energetico del display. Quest’ultima mantiene la macchina in uno stato operativo a consumi ridotti, mentre la pre-cattura aiuta a non perdere l’istante decisivo. È un miglioramento concreto del flusso di lavoro, perché interviene su un limite tipico della fotografia d’azione: la difficoltà di prevedere con precisione quando scatterà il momento da immortalare.

La stabilizzazione arriva fino a 7,5 stop dichiarati, un valore che amplia le possibilità di scattare a mano libera in condizioni difficili. Il risultato effettivo dipende comunque dall’obiettivo utilizzato, dalla focale, dalla tecnica di scatto e dal movimento della scena: il dato non va interpretato come una garanzia assoluta di immagini nitide in qualsiasi situazione. Sul fronte dell’elaborazione, la fotocamera integra anche una funzione di riduzione del rumore basata sull’intelligenza artificiale. A questa si affianca un sistema di potenziamento dei file RAW attraverso un’applicazione desktop e un’elaborazione AI in cloud, capace di ricostruire dettagli mancanti mantenendo in uscita un file RAW a 14 bit.

Video: finalmente 4K a 60p senza crop

Per una fotocamera ibrida, il comparto video è uno dei punti più importanti. La A7 V registra in 4K a 60p senza crop, sfruttando il sovracampionamento dal 7K. È un aggiornamento significativo per chi vuole mantenere l’angolo di campo dell’obiettivo anche quando passa a una frequenza di fotogrammi più elevata.

È disponibile anche il 4K a 120p, ma in questo caso entra in gioco un crop di 1,5x. La possibilità di registrare a questa velocità consente di realizzare rallentati più fluidi, mentre il ritaglio restringe l’inquadratura e va considerato nella scelta della focale. La macchina introduce inoltre nuovi formati di compressione RAW, l’anteprima delle LUT direttamente in camera e una funzione Auto Framing che ritaglia e ingrandisce automaticamente l’inquadratura per seguire un soggetto in movimento. L’Auto Framing può essere utile quando si registra senza un operatore dedicato a controllare continuamente la composizione. Non sostituisce necessariamente una ripresa pianificata, ma aggiunge un’opzione pratica per contenuti dinamici e produzioni in cui la semplicità operativa conta quanto il controllo creativo.

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La stabilizzazione migliorata e il display articolato completano un pacchetto orientato alla flessibilità. Sony ha lavorato anche sulla dissipazione termica, senza limitarsi a incrementare le risoluzioni e le frequenze di registrazione. La gestione delle sessioni prolungate è infatti una parte fondamentale dell’esperienza video, anche se per giudicare temperature e limiti effettivi servirebbero test estesi nelle diverse modalità di ripresa.

Non c’è invece la registrazione Open Gate in 6K, né la possibilità di registrare direttamente su SSD. Lo slot supporta schede CFexpress di tipo A, non di tipo B. Sono assenze che possono pesare per chi ha un flusso di lavoro cinematografico specifico, ma non necessariamente per chi cerca una fotocamera versatile per fotografia, video online e produzioni ibride. La compatibilità con le schede di tipo A va comunque considerata quando si pianifica l’acquisto di nuovi supporti.

Autonomia e connettività: più attenzione all’uso quotidiano

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L’autonomia è un altro aspetto su cui Sony dichiara progressi, con risultati che superano persino quelli della apprezzata A7 III. Il risparmio energetico del display contribuisce a contenere i consumi quando la fotocamera rimane pronta ma non viene utilizzata attivamente. La gestione intelligente dell’energia è un miglioramento meno appariscente di una nuova modalità video, ma può incidere sensibilmente sul lavoro durante una giornata di riprese.

La connettività comprende due porte USB-C, entrambe compatibili con la ricarica rapida. Questa configurazione offre più flessibilità quando si collegano accessori o si deve gestire l’alimentazione. Il trasferimento di RAW e filmati può essere effettuato tramite Creators’ App, mentre l’insieme delle connessioni è pensato per semplificare il passaggio dalla ripresa alla gestione dei contenuti. L’impressione generale è quella di una macchina più razionale, nella quale alcune funzioni sono state sviluppate per ridurre gli interventi manuali e rendere più rapido il lavoro.

Prezzo e confronto con la concorrenza

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Con un listino di 2.999 euro per il solo corpo, la Sony A7 V entra in un segmento competitivo. Canon R6 Mark III e Nikon Z6 III rappresentano alternative da valutare, mentre Panasonic propone corpi come S5 II, S5 IIX e S1 II/E che possono diventare interessanti in presenza di offerte. Il confronto va fatto anche in funzione dell’impiego. La A7 V mette insieme una raffica fino a 30 fps, autofocus con riconoscimento automatico dei soggetti, 4K 60p senza crop, 4K 120p con crop e una stabilizzazione dichiarata fino a 7,5 stop. Chi cerca invece Open Gate 6K, registrazione su SSD o un flusso di lavoro più vicino a quello cinematografico potrebbe preferire una soluzione con caratteristiche differenti.

Un elemento importante è che la A7 IV rimane a listino. La nuova generazione non la elimina, ma permette a Sony di articolare meglio l’offerta: chi desidera una macchina più recente e prestazioni superiori può guardare alla A7 V, mentre la precedente potrebbe risultare più accessibile con la progressiva evoluzione dei prezzi. Per chi possiede già una A7 IV, il passaggio non appare automaticamente necessario: la convenienza dipende da quanto contino la raffica, il nuovo autofocus, le funzioni video e la gestione energetica nel proprio lavoro. Per chi arriva dalla A7 III, invece, l’insieme degli aggiornamenti può rappresentare un salto più evidente.

Conclusioni

La Sony A7 V convince soprattutto per l’equilibrio tra fotografia e video. Il sensore da 33 megapixel non cambia risoluzione, ma la nuova architettura permette di intervenire sulla velocità; l’autofocus basato sull’IA, la pre-cattura e la raffica a 30 fps ampliano le possibilità fotografiche, mentre il 4K 60p senza crop e il 4K 120p con ritaglio rendono il comparto video più flessibile. Non mancano i compromessi. L’ergonomia è migliorata, ma non è necessariamente ideale per tutti; l’assenza di Open Gate 6K e di registrazione su SSD può essere un limite per produzioni specifiche. Anche il prezzo richiede una valutazione attenta, soprattutto considerando le alternative e la permanenza della A7 IV in catalogo.

Fonte: TecnoAndroid