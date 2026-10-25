Esperimento Philip: il fantasma inventato che ha risposto

Tra le storie più curiose legate al paranormale c’è l’esperimento Philip, condotto negli anni Settanta da un gruppo di scienziati che decise di inventare un fantasma da zero per poi provare a mettersi in contatto con lui. L’idea di partenza sembrava destinata a un fallimento quasi scontato. Del resto come si può dialogare con qualcuno che non è mai esistito? Eppure, a sorpresa, quel fantasma costruito a tavolino ha risposto.

Il punto di partenza è proprio questo paradosso. Una seduta spiritica organizzata per evocare un’entità di pura fantasia non avrebbe dovuto produrre nulla, perché dall’altra parte, almeno in teoria, non c’era niente e nessuno da chiamare. Le cose invece hanno preso una piega piuttosto strana, molto più di quanto i partecipanti potessero immaginare all’inizio del loro lavoro.

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Un fantasma creato a tavolino

Il cuore dell’esperimento Philip sta tutto nella scelta di dare vita a un personaggio immaginario. Nessun defunto reale da evocare, nessuna leggenda tramandata nel tempo, nessuna casa infestata con una storia alle spalle. I ricercatori hanno lavorato su una figura completamente inventata, un fantasma inventato che esisteva soltanto nelle loro intenzioni e nel progetto che avevano messo in piedi.

Proprio per questo l’iniziativa aveva un’impostazione insolita. Normalmente chi si avvicina a una seduta lo fa con la convinzione, o almeno con la speranza, di parlare con qualcuno che è davvero vissuto. Qui la prospettiva era capovolta: si sapeva fin dall’inizio che Philip non era mai esistito. Ed è questo che rende la vicenda così interessante ancora oggi, a distanza di decenni dagli anni Settanta.

Un esperimento del genere, almeno sulla carta, avrebbe dovuto chiudersi con un nulla di fatto. Se il fantasma era frutto della fantasia degli stessi partecipanti, qualsiasi tentativo di comunicazione avrebbe dovuto cadere nel vuoto. Il gruppo di scienziati si trovava quindi davanti a un’ipotesi semplice da verificare, o così sembrava.

La risposta che nessuno si aspettava

Il colpo di scena è arrivato quando il gruppo ha effettivamente provato a parlare con Philip. Contro ogni previsione l’entità immaginaria ha risposto. Un risultato decisamente spiazzante per una seduta spiritica che, secondo la logica, non aveva alcuna possibilità di funzionare.

È qui che la storia diventa davvero strana. Il fatto che un personaggio inventato da zero potesse in qualche modo “dialogare” con chi lo aveva creato ha trasformato un tentativo destinato al fallimento in uno dei casi più discussi quando si parla di paranormale e di esperimenti di questo tipo. Le cose, insomma, si sono fatte sorprendentemente bizzarre, ben oltre le aspettative iniziali.

Ancora oggi l’esperimento Philip viene ricordato proprio per questo contrasto tra premesse e risultati. Da una parte un fantasma che non poteva esistere, perché nato dall’immaginazione di un gruppo di persone. Dall’altra una forma di comunicazione che, invece, si è manifestata davvero durante la seduta.

La vicenda continua così a incuriosire chiunque si interessi di questi temi, sia chi guarda al mondo degli spiriti con fascino sia chi preferisce un approccio più scettico. Al centro resta quell’episodio degli anni Settanta in cui alcuni ricercatori hanno inventato un fantasma, hanno provato a parlarci e si sono sentiti rispondere.

Fonte: TecnoAndroid