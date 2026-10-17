Even Realities G2 vs Ray-Ban Meta: quali occhiali smart scegliere? (CONFRONTO)

Quando si parla di occhiali smart, il rischio è pensare che tutti i modelli facciano più o meno le stesse cose. In realtà, gli Even Realities G2 e i Ray-Ban Meta raccontano due idee molto diverse di tecnologia indossabile. I primi vogliono portare informazioni direttamente davanti agli occhi, mentre i secondi puntano sulla possibilità di scattare foto, registrare video, ascoltare contenuti e interagire con l’intelligenza artificiale senza estrarre lo smartphone dalla tasca.

La differenza è più importante di quanto possa sembrare. Non riguarda soltanto la presenza di una fotocamera o di un display, ma il modo in cui questi dispositivi si inseriscono nella giornata. Gli Even Realities G2 sono pensati soprattutto per chi lavora con informazioni, conversazioni e appuntamenti. I Ray-Ban Meta, invece, hanno un’identità più immediata: sono occhiali da indossare per documentare ciò che succede, comunicare e accedere a funzioni smart mentre si è in movimento.

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Ecco perché, pur avendo prezzi relativamente vicini nelle rispettive configurazioni, non li considererei semplicemente due concorrenti diretti. Sono due risposte differenti alla stessa domanda: come possiamo rendere la tecnologia meno dipendente dallo smartphone?

Design e comfort

Il primo elemento che accomuna questi prodotti è la volontà di non sembrare dispositivi tecnologici. Entrambi devono funzionare prima di tutto come occhiali, perché nessuno vuole indossare per ore qualcosa che assomiglia a un prototipo da laboratorio.

Gli Even Realities G2 affrontano questa sfida con una montatura realizzata in magnesio e titanio, un peso dichiarato di appena 36 grammi e un design volutamente sobrio. Non ci sono fotocamere visibili, altoparlanti esterni o elementi luminosi che attirino l’attenzione. La tecnologia rimane nascosta, e questo è un vantaggio concreto per chi vuole utilizzare gli occhiali in ufficio, durante una riunione o mentre parla con qualcuno.

Even Realities G2 vs Ray-Ban Meta · Credits: TecnoAndroid

I Ray-Ban Meta seguono una filosofia diversa, ma altrettanto efficace. Partono da forme già riconoscibili, come Wayfarer e Headliner, e le arricchiscono con fotocamere, microfoni, altoparlanti e componenti elettronici. Il risultato mantiene l’identità estetica del marchio, anche se le aste sono necessariamente più spesse rispetto a quelle di un paio di occhiali tradizionali.

La scelta dipende anche da quanto si vuole rendere evidente la tecnologia che si indossa. Gli Even G2 sono più discreti nell’utilizzo, mentre i Ray-Ban Meta hanno un aspetto familiare ma integrano componenti che ne tradiscono la natura smart a un’osservazione più attenta.

C’è poi una distinzione fondamentale: gli Even Realities G2 non hanno una fotocamera. Non è una funzione dimenticata, ma una scelta progettuale precisa. Significa rinunciare alla possibilità di registrare ciò che si vede, ma anche ridurre le situazioni in cui gli occhiali possono mettere a disagio le persone intorno. Per chi lavora spesso in contesti professionali, questa caratteristica può diventare un argomento d’acquisto tanto importante quanto il display.

Even Realities G2 vs Ray-Ban Meta · Credits: TecnoAndroid

Display contro fotocamera

Il vero elemento distintivo degli Even Realities G2 è il display binoculare basato su MicroLED e guide d’onda. Le informazioni vengono proiettate nel campo visivo attraverso un’interfaccia monocromatica verde, senza trasformare le lenti in schermi tradizionali. La risoluzione dichiarata è di 640 × 350 pixel, la luminosità arriva fino a 1.200 nit e il campo visivo del display è di 27,5 gradi.

Non sono numeri da confrontare con quelli di uno smartphone. Il display non deve riprodurre filmati o mostrare fotografie: deve rendere leggibili testi brevi, indicazioni e informazioni contestuali. Il suo valore sta proprio nel poter consultare questi contenuti senza abbassare lo sguardo verso un altro dispositivo.

Even Realities G2 vs Ray-Ban Meta · Credits: TecnoAndroid

La funzione teleprompter è probabilmente una delle applicazioni più interessanti per chi lavora con video e presentazioni. Gli occhiali possono mostrare un testo da seguire mentre si parla, con la possibilità di adattare lo scorrimento al ritmo dell’esposizione e alle pause. Per un creator, un giornalista o un professionista che deve parlare davanti a una videocamera, è un utilizzo molto più concreto di tante dimostrazioni spettacolari sull’intelligenza artificiale.

Anche la traduzione in tempo reale, la trascrizione delle conversazioni e la navigazione pedonale o ciclabile hanno una logica precisa. Le informazioni vengono mostrate nel campo visivo, senza costringere a controllare continuamente il telefono. Naturalmente, la qualità dell’esperienza dipende dalla leggibilità del display, dalle condizioni ambientali e dall’effettiva utilità delle informazioni visualizzate.

I Ray-Ban Meta, invece, non hanno un display integrato nelle lenti. Non mostrano notifiche o indicazioni visive davanti agli occhi. La loro interfaccia è costruita intorno alla voce, ai comandi touch sulle aste e all’audio.

In compenso, integrano una fotocamera capace di scattare immagini e registrare video dal punto di vista di chi li indossa. La seconda generazione supporta fotografie da 12 megapixel e video fino a 2.203 × 2.938 pixel a 30 fotogrammi al secondo, con una memoria interna da 32 GB. Questo li rende particolarmente interessanti per chi vuole catturare momenti spontanei, girare contenuti in prima persona o documentare situazioni senza impugnare una videocamera.

Even Realities G2 vs Ray-Ban Meta · Credits: TecnoAndroid

Per un filmmaker, però, è importante distinguere tra una prospettiva interessante e uno strumento di produzione completo. I Ray-Ban Meta sono comodi per raccogliere immagini al volo e aggiungere riprese soggettive a un racconto, ma non sostituiscono una videocamera dedicata quando servono controllo dell’inquadratura, continuità visiva e flessibilità in post-produzione.

Intelligenza artificiale

Entrambi i prodotti integrano funzioni basate sull’intelligenza artificiale, ma anche in questo caso cambia il modo in cui si interagisce con esse.

Gli Even Realities G2 sono progettati per portare informazioni nel momento in cui servono. Il sistema Even AI può rispondere a domande e fornire informazioni, mentre le funzioni di traduzione, trascrizione e supporto alle conversazioni puntano a ridurre le interruzioni. L’obiettivo non è intrattenere l’utente, ma aiutarlo a mantenere il filo di quello che sta facendo.

Il teleprompter, le note di preparazione e la possibilità di consultare informazioni durante una conversazione sono esempi di un approccio orientato alla produttività. È una direzione che trovo particolarmente sensata: la tecnologia indossabile diventa utile quando riduce il numero di operazioni necessarie per completare un’attività, non quando aggiunge un’altra interfaccia da controllare.

Restano, tuttavia, alcuni limiti. Gli occhiali non sostituiscono uno smartphone e non sempre possono accedere ai dati locali o alle informazioni personali presenti sul telefono. Le risposte dell’assistente, quindi, non devono essere considerate automaticamente contestualizzate rispetto a tutto ciò che si ha nell’ecosistema digitale.

I Ray-Ban Meta adottano un approccio più immediato. Meta AI può essere interrogata a voce, e il sistema permette di interagire con l’assistente senza dover prendere in mano il telefono. Le funzioni disponibili possono comprendere richieste informative, traduzione e assistenza contestuale, con differenze legate al Paese, alla lingua, all’applicazione e agli aggiornamenti software.

A questo si aggiungono le chiamate, i messaggi e la riproduzione musicale attraverso gli altoparlanti integrati nelle aste. In pratica, i Ray-Ban Meta sono più vicini a un’estensione dello smartphone da utilizzare a mani libere.

La differenza è sottile ma decisiva: gli Even G2 privilegiano ciò che devi leggere e ricordare, mentre i Ray-Ban Meta puntano su ciò che vuoi chiedere, ascoltare o registrare. Per questo non sceglierei un modello soltanto in base al numero di funzioni AI dichiarate. Conta molto di più capire quali di queste funzioni si utilizzerebbero davvero ogni giorno.

Audio, chiamate e contenuti

Sul fronte multimediale, i Ray-Ban Meta hanno un vantaggio netto. Gli occhiali integrano due microaltoparlanti e un sistema di acquisizione vocale con cinque microfoni. È possibile ascoltare musica e podcast, gestire chiamate e utilizzare i comandi vocali senza indossare auricolari.

Questo approccio ha un’utilità evidente quando si cammina, si viaggia o si ha bisogno di mantenere le mani libere. Gli altoparlanti non isolano l’utente dal mondo esterno come farebbero delle cuffie in-ear, anche se la qualità percepita dipende dal volume, dal rumore ambientale e dalle condizioni d’uso.

Gli Even Realities G2, invece, non hanno altoparlanti. La loro esperienza è incentrata sulle informazioni visive e sulle funzioni di assistenza, non sulla riproduzione audio. Per ascoltare contenuti multimediali bisogna quindi utilizzare un altro dispositivo.

Questa rinuncia rende gli Even G2 meno versatili, ma contribuisce a mantenere il prodotto focalizzato. Se si cercano occhiali che possano sostituire occasionalmente gli auricolari, i Ray-Ban Meta sono la scelta più coerente. Se invece si vuole leggere un’indicazione, consultare un testo o seguire una presentazione senza aggiungere un’altra sorgente audio, l’assenza degli altoparlanti non è necessariamente un problema.

Autonomia e gestione quotidiana

L’autonomia è uno degli aspetti che determinano quanto un dispositivo indossabile possa diventare parte della routine. Un paio di occhiali può essere tecnologicamente interessante, ma se obbliga a controllare continuamente la batteria finisce per diventare un accessorio da utilizzare soltanto in occasioni specifiche.

Per gli Even Realities G2, il produttore dichiara fino a due giorni di autonomia in condizioni d’uso standard. La custodia di ricarica aggiunge energia per ulteriori ricariche. Il risultato effettivo dipende naturalmente da quanto vengono utilizzati display, trascrizione, navigazione e assistente AI.

I Ray-Ban Meta di seconda generazione dichiarano fino a otto ore di utilizzo con una singola ricarica, mentre la custodia permette di ricaricarli quando non vengono indossati. Anche qui, registrare video, utilizzare frequentemente l’assistente e riprodurre audio può incidere sull’autonomia reale.

I due valori non sono direttamente confrontabili: cambiano le funzioni utilizzate, il tipo di attività e le condizioni in cui vengono misurati. È comunque chiaro che i Ray-Ban Meta consumano energia per gestire fotocamera, registrazione e audio, mentre gli Even G2 sono costruiti intorno a un’interfaccia visiva a basso consumo.

Sul piano della resistenza, gli Even G2 dichiarano una certificazione IP65 contro polvere e acqua. Per i Ray-Ban Meta è necessario verificare la classificazione specifica della versione acquistata e le relative condizioni d’impiego: non darei per scontata una protezione equivalente soltanto perché entrambi sono occhiali smart.

Privacy

La privacy è un elemento centrale nel confronto, perché gli occhiali vengono utilizzati in situazioni sociali in cui non sempre è possibile spiegare immediatamente alle persone intorno quali funzioni siano attive.

Gli Even Realities G2 partono da un presupposto più semplice: non avendo una fotocamera, non possono essere utilizzati per registrare di nascosto immagini o video attraverso un sensore integrato. È un vantaggio per chi partecipa a riunioni, incontri professionali o conversazioni nelle quali la presenza di una videocamera potrebbe creare disagio.

I Ray-Ban Meta offrono funzioni che gli Even non possono replicare, ma proprio la presenza della fotocamera richiede maggiore attenzione. Registrare persone o ambienti comporta responsabilità che non spariscono soltanto perché il dispositivo assomiglia a un paio di occhiali tradizionali. Gli indicatori di registrazione e le modalità di utilizzo sono aspetti importanti, ma non sostituiscono il rispetto della privacy altrui.

Non significa che gli occhiali Meta siano necessariamente poco rispettosi della privacy, così come l’assenza di una fotocamera non rende automaticamente un prodotto privo di ogni questione legata ai dati. Significa piuttosto che le due aziende hanno scelto priorità differenti: Even punta sulla discrezione e sull’informazione visiva, Meta sulla cattura dei contenuti e sull’interazione vocale.

Prezzo

Il prezzo rende il confronto ancora più interessante. Gli Even Realities G2 partono da 699 euro nella configurazione con lenti non graduate. Le opzioni per la correzione visiva possono aumentare il costo, mentre l’anello Even R1 è un accessorio separato.

I Ray-Ban Meta di seconda generazione partono da circa 419 euro nelle configurazioni con lenti standard disponibili sul sito ufficiale italiano. Le versioni con lenti Transitions possono arrivare a circa 499 euro, mentre il prezzo varia in base alla montatura e al tipo di lente.

Quali occhiali smart comprerei?

La scelta tra Even Realities G2 e Ray-Ban Meta dipende da ciò che si vuole ottenere dagli occhiali smart. I Ray-Ban Meta sono la scelta più versatile per la maggior parte degli utenti. Permettono di scattare foto, registrare video, ascoltare musica, gestire chiamate e utilizzare Meta AI senza tirare fuori il telefono. Hanno un prezzo d’ingresso inferiore e sono particolarmente interessanti per chi viaggia, crea contenuti o vuole documentare momenti quotidiani da una prospettiva diversa.

Gli Even Realities G2 sono un prodotto più specifico, ma non per questo meno interessante. Il display MicroLED, il teleprompter, la traduzione e la consultazione discreta delle informazioni rispondono a esigenze che i Ray-Ban Meta non possono soddisfare nello stesso modo. Per chi fa presentazioni, partecipa a riunioni, lavora con testi o ha bisogno di mantenere il filo di una conversazione, possono avere un valore superiore.

Personalmente, considero più convincente l’approccio degli Even Realities G2 quando si parla di produttività e uso professionale, mentre i Ray-Ban Meta sono più facili da consigliare a chi cerca un accessorio smart da utilizzare in molte situazioni diverse. Non comprerei gli Even G2 aspettandomi una fotocamera o un sistema audio, così come non sceglierei i Ray-Ban Meta aspettandomi di leggere notifiche e testi direttamente sulle lenti.

Il vero vincitore è quello che si integra meglio nella propria giornata. Gli Even Realities G2 mostrano dove può arrivare un’interfaccia discreta e orientata alle informazioni; i Ray-Ban Meta dimostrano quanto possa essere pratica una fotocamera indossabile collegata a un assistente AI. Per ora, più che due prodotti destinati a sostituirsi a vicenda, sono due direzioni differenti del futuro degli occhiali smart.

Fonte: TecnoAndroid