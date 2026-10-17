Lamborghini Temerario, la Polizia di Dubai la usa per i turisti

Nella flotta della Polizia di Dubai, che già somiglia a una collezione privata di auto esotiche, è appena entrata la Lamborghini Temerario. La supercar elettrificata segue le orme di Urus, Huracan, Aventador e Revuelto, modelli che da tempo sfoggiano i colori delle forze dell’ordine dell’emirato. La consegna fa parte della collaborazione tra le autorità locali e Lamborghini Abu Dhabi e Dubai, un rapporto che negli anni ha portato su strada alcune delle auto di pattuglia più fotografate al mondo.

Esteticamente la nuova arrivata indossa la classica livrea bianca e verde, arricchita da emblemi dedicati e dalla scritta Police in inglese e in arabo. Sotto la carrozzeria lavora un V8 biturbo da 4,0 litri affiancato da tre motori elettrici, per una potenza combinata di 920 CV (677 kW) e una coppia di 900 Nm. Numeri da capogiro, eppure questa Temerario non è stata pensata per gli inseguimenti in autostrada. Il suo compito sarà un altro, perché opererà soprattutto all’interno del Dipartimento della Polizia Turistica, con apparizioni nelle zone più affollate e vicino alle principali attrazioni dell’emirato.

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Una supercar per stare vicino ai cittadini

A spiegare la filosofia dietro questa scelta è stato il Brigadiere Saeed Al Hajri, Direttore del Dipartimento Generale di Investigazione Criminale della Polizia di Dubai. Secondo Al Hajri la flotta di pattuglia di lusso unisce “una presenza efficace in termini di sicurezza al coinvolgimento della comunità e dei turisti”. Le supercar della polizia, ha aggiunto, “aiutano le persone a sentirsi al sicuro” e rafforzano l’impegno “a essere una forza di polizia vicina alla comunità”.

Tradotto in termini pratici, la Temerario funzionerà un po’ come un ambasciatore su quattro ruote. Chi passeggia per Dubai e si imbatte nella supercar italiana non deve farsi intimorire dalla livrea ufficiale, anzi può tranquillamente chiedere un selfie. Del resto è proprio questo il senso dell’operazione, avvicinare gli agenti alla gente comune e ai visitatori che ogni giorno affollano le strade dell’emirato.

In Italia la Temerario corre per salvare vite

Quella di Dubai, a dire il vero, non è la prima Lamborghini Temerario a vestire una divisa. Di recente anche la Polizia di Stato ha presentato il proprio esemplare, che raccoglie l’eredità delle precedenti Gallardo e Huracan già impiegate dalle forze dell’ordine italiane. In questo caso i colori sono quelli tradizionali, bianco e blu, ben diversi dalla combinazione scelta nell’emirato.

Anche la missione cambia parecchio. Se a Dubai la supercar ibrida punta soprattutto sull’immagine e sul contatto con i turisti, quella italiana sfrutta fino in fondo le sue doti prestazionali. La piccola di casa Lamborghini è infatti attrezzata per interventi di emergenza ad alta priorità, tra cui il trasporto di organi da una parte all’altra del Paese. Proprio per questo l’auto è autorizzata a superare il limite di 130 km/h in autostrada, sempre con agenti appositamente formati al volante. I risultati di questa collaborazione parlano chiaro. Nei 22 anni di lavoro congiunto tra la Polizia di Stato e Lamborghini, le unità di pronto intervento hanno trasportato con successo oltre 200 organi, contribuendo a salvare numerose vite.

Fonte: TecnoAndroid