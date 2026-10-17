Windows 11 24H2 Home e Pro: stop al supporto dal 13 ottobre 2026

Per chi usa ancora Windows 11 24H2 nelle edizioni Home e Pro è arrivato il momento di guardare il calendario con attenzione. Dal 13 ottobre 2026 questa versione del sistema operativo di Microsoft ha ufficialmente raggiunto la fine del supporto, e la cosa riguarda da vicino milioni di computer domestici e professionali che non sono ancora passati a una release successiva. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, ma per molti potrebbe comunque rappresentare un piccolo campanello d’allarme.

Il motivo è piuttosto semplice e legato alle regole che il colosso di Redmond applica da tempo alle sue piattaforme. La build in questione era stata distribuita nell’ottobre 2024 e, come accade per tutte le edizioni pensate principalmente per il pubblico consumer, prevedeva un ciclo di vita di 24 mesi. Due anni esatti, quindi, scanditi da patch e correzioni che adesso arrivano al capolinea. Un meccanismo noto agli addetti ai lavori, forse un po’ meno a chi accende il PC la mattina senza pensare troppo a numeri di versione e sigle.

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Un addio annunciato con largo anticipo

Va detto che Microsoft non ha colto nessuno di sorpresa. L’azienda aveva cominciato a inviare notifiche agli utenti con ben 90 giorni di anticipo, invitandoli a spostarsi su una versione più recente del sistema. Tre mesi abbondanti, insomma, per organizzarsi con calma e fare il salto senza ansie o corse dell’ultimo minuto. Una finestra temporale più che ragionevole, almeno sulla carta.

Eppure, come capita spesso con gli avvisi che compaiono sullo schermo, non tutti hanno dato seguito alla raccomandazione. C’è chi ha rimandato, chi ha chiuso il messaggio distrattamente e chi magari non lo ha proprio notato. Il risultato è che una parte dei dispositivi con Windows 11 24H2 si ritrova oggi su una piattaforma che ha terminato il proprio percorso ufficiale. Ora i giochi sono fatti e, per chi non si è mosso per tempo, lo scenario cambia in modo concreto.

Cosa cambia per chi è rimasto indietro

La domanda che molti si stanno ponendo è proprio questa: cosa comporta, nella pratica, la fine del supporto per le edizioni Home e Pro? Il punto centrale è che la release distribuita nell’autunno di due anni fa ha esaurito il periodo previsto dal colosso americano per questo tipo di prodotto. Chi continua a utilizzarla resta legato a una versione che l’azienda considera ormai chiusa, mentre l’indicazione arrivata da Redmond nei mesi scorsi andava in una direzione molto chiara, cioè aggiornare il sistema operativo a una build più recente.

Per gli utenti che non hanno ancora effettuato il passaggio, quindi, la strada suggerita rimane la stessa indicata durante il periodo di preavviso. Il consiglio di Microsoft era e resta quello di abbandonare Windows 11 24H2 in favore di una versione aggiornata, così da rientrare nel ciclo di assistenza attivo. Una scelta che fino a qualche giorno fa poteva sembrare rinviabile e che adesso, dopo la scadenza del 13 ottobre 2026, assume tutto un altro peso per chi lavora o studia ogni giorno davanti al computer.

La regola dei 24 mesi vale per le edizioni destinate soprattutto ai consumatori, ed è proprio questa la ragione per cui la notizia tocca in particolare i possessori delle varianti Home e Pro. La release era stata rilasciata nell’ottobre 2024 e il suo ciclo di vita si è chiuso esattamente due anni dopo, come stabilito fin dall’inizio da Microsoft.

Fonte: TecnoAndroid