Ho installato la Tapo C675D KIT sulla parete della villa che guarda il giardino: due lenti 4K, una fissa ultra grandangolare e una motorizzata che segue i soggetti, alimentate da batteria e pannello solare. Ecco come si comporta tra registrazioni su microSD, visione notturna, notifiche e autonomia.

Chi vive in una casa con giardino conosce bene il problema: una sola videocamera raramente è sufficiente. Un modello grandangolare permette di osservare l’intera area ma oltre qualche metro i particolari diventano difficili da distinguere. Una soluzione motorizzata segue invece chi entra nella proprietà ma quando si orienta a destra perde ciò che accade a sinistra. L’alternativa tradizionale consiste nell’installare due apparecchi con il doppio dei fori nel muro e delle batterie da gestire oltre a un numero maggiore di notifiche sul telefono.

La Tapo C675D KIT cerca di superare questo limite integrando due videocamere nella stessa scocca. Nella parte inferiore troviamo un obiettivo fisso ultra grandangolare da 169° che mantiene una visuale costante dell’ambiente. Sopra è presente una seconda lente dalla focale più lunga capace di ruotare e inclinarsi per seguire i soggetti in movimento. Entrambe registrano in 4K e l’intero apparato sfrutta una batteria interna alimentata dal pannello fotovoltaico incluso nella confezione. Non occorrono collegamenti elettrici sotto l’intonaco né prese esterne.

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L’ho posizionata sulla parete della villa affacciata sul giardino e collegata direttamente alla rete Wi-Fi domestica. Per conservare le registrazioni ho scelto una microSD senza sottoscrivere il servizio cloud a pagamento. Ritengo che sia la configurazione più comune tra gli acquirenti di questa tipologia di prodotto: installazione indipendente con archiviazione locale e nessun canone mensile.

Il risultato è una videocamera capace di offrire riprese diurne davvero convincenti nelle quali targhe e volti rimangono distinguibili anche a distanza. La seconda lente orientabile garantisce inoltre una copertura del giardino decisamente più estesa rispetto a quella a cui sono abituato con un singolo apparecchio. Esistono comunque alcuni compromessi. Gli avvisi non sono sempre tempestivi e la visione in tempo reale richiede qualche secondo di troppo. Nel mio caso neppure il contributo del pannello solare riesce a bilanciare completamente il dispendio energetico.

Nelle prossime sezioni approfondisco l’esperienza maturata durante il test soffermandomi sui punti di forza e sugli aspetti che avrei preferito trovare più curati. Il destinatario ideale è chi desidera sorvegliare un giardino o un cortile oppure un vialetto con un’ampia copertura senza dover ricorrere a numerose videocamere e sostenere i costi di un impianto professionale. Disponibile attualmente su Amazon Italia

Unboxing e dotazione

La confezione riprende lo stile tipico dei prodotti Tapo e presenta una grafica pulita con numerose informazioni riportate sulla superficie esterna. L’apparecchio e il modulo fotovoltaico sono custoditi in compartimenti sagomati che impediscono spostamenti accidentali durante il trasporto. Tutti gli elementi sono arrivati integri e correttamente sistemati.

Oltre alla videocamera sono presenti il pannello solare Tapo A202 con relativa staffa di fissaggio e un cavo USB per la ricarica manuale. Completano il corredo una prolunga per il modulo fotovoltaico, nove viti con altrettanti tasselli, le dime adesive di foratura e la guida rapida. La documentazione ufficiale indica una lunghezza di 3,6 metri per la prolunga a cui si aggiungono circa 48 centimetri del cavetto del pannello. È un particolare tutt’altro che secondario. Consente infatti di collocare il sistema di ripresa dove la visibilità è migliore e il collettore fotovoltaico nel punto più soleggiato. Le due posizioni raramente coincidono.

Credits: TecnoAndroid

Il materiale fornito mi è sembrato sufficiente per il fissaggio a parete. Come spesso accade in questa categoria la microSD non è compresa e va comprata separatamente. Chi preferisce l’installazione su un palo dovrà invece procurarsi le fascette che TP-Link indica come compatibili ma non fornisce. In rapporto al prezzo di listino avrei gradito una scheda da 64 o 128 GB già nella scatola. Non considero comunque questa assenza particolarmente penalizzante.

Design, materiali e installazione

Dal vivo la C675D appare più voluminosa di quanto suggeriscano le fotografie. La struttura misura circa 10 x 16 x 13 centimetri e pesa poco meno di 680 grammi. È suddivisa in due livelli: la base racchiude il grandangolare fisso insieme ai sensori mentre nella sezione superiore trova spazio il gruppo ottico rotante. La superficie in plastica bianca opaca tende a trattenere poco lo sporco. Gli assemblaggi sono precisi e non ho riscontrato scricchiolii né giochi anomali nei componenti mobili.

La parte frontale ospita i tre sensori PIR dedicati al rilevamento dei movimenti e gli illuminatori a infrarossi. Sono presenti anche i faretti bianchi per le riprese notturne a colori e le due luci di allarme rossa e blu. Un coperchio dotato di guarnizione protegge i pulsanti di accensione e ripristino oltre al vano microSD. Una soluzione coerente con il grado di protezione IP65.

Sul piano estetico è difficile non notarla. Non appartiene alla categoria delle minuscole videocamere che si confondono sotto la grondaia e in un certo senso questa visibilità fa parte della sua funzione. La presenza di due obiettivi e delle luci di allarme rende evidente che la proprietà è sottoposta a videosorveglianza.

Credits: TecnoAndroid

Il montaggio è stato il momento più semplice della prova. Ho utilizzato la minuteria presente nella scatola per fissare l’apparecchio alla parete della villa rivolta verso il giardino a circa due metri e mezzo di altezza. La dima adesiva facilita l’individuazione dei punti di fissaggio e l’operazione richiede pochi minuti. L’assenza di cablaggi provenienti dall’interno dell’abitazione semplifica ulteriormente la posa.

Ho sistemato il modulo fotovoltaico separatamente su una porzione di muro esposta il più possibile alla luce solare e l’ho collegato mediante la prolunga. Considero vantaggiosa questa soluzione perché la posizione ideale per riprendere il giardino raramente coincide con quella che riceve più sole durante la giornata. La lunghezza dei collegamenti forniti offre una buona libertà di collocazione. La staffa orientabile e inclinabile del pannello permette di adattarne la posizione al percorso del sole.

L’altezza di due metri e mezzo si è dimostrata un compromesso equilibrato. L’apparecchio rimane fuori dalla normale portata delle mani e offre una visuale estesa del prato senza riprendere esclusivamente la sommità della testa delle persone. I volti restano infatti ben riconoscibili.

Specifiche tecniche

Specifica Tapo C675D KIT Sensore CMOS Starlight da 1/2,7″ Risoluzione 4K (3840 x 2160) + 4K (3840 x 2160) Ottica fissa 2,53 mm, f/1.6, campo visivo 169,7° in diagonale Ottica motorizzata 6 mm, f/1.6, campo visivo 66,5° in diagonale Rotazione e inclinazione Copertura orizzontale 360° (339° meccanici), verticale 128° (97° meccanici) Frame rate 15 fps Zoom Digitale fino a 18x Visione notturna Infrarossi fino a 15-16 m, a colori fino a 16 m, modalità IR, colore e smart Illuminazione 4 LED IR da 850 nm, 4 LED bianchi, 2 LED di allarme rosso e blu Rilevamento 3 sensori PIR, sensore di luce ambientale, AI locale per persone, animali e veicoli Audio Microfono e altoparlante, audio bidirezionale con riduzione del rumore Sirena 87,1 dB a 10 cm, 68,6 dB a 3 m Connettività Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz (802.11 a/b/g/n), Bluetooth per la configurazione Archiviazione microSD fino a 512 GB, cloud Tapo Care in abbonamento, hub Tapo H200 e H500 opzionali Batteria Litio da 10.000 mAh integrata Pannello solare Tapo A202, potenza massima di ricarica 4,5 W, uscita USB-C Consumo telecamera 2,345 W tipico, 6,6 W massimo Integrazioni Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings Protezione IP65 Temperatura di esercizio Da -20 °C a 45 °C (ricarica da 0 °C a 45 °C) Dimensioni Telecamera 102,2 x 160,3 x 132 mm, pannello 211,2 x 173,6 x 16,9 mm Peso Telecamera 678 g, pannello 323,6 g

Sensori, doppia ottica e tracciamento: come funziona

Il tratto distintivo del modello è la collaborazione tra i due gruppi ottici. Quello inferiore è fisso e utilizza una focale molto corta con un angolo di ripresa di quasi 170° in diagonale. Il suo compito consiste nel mantenere una panoramica costante del giardino. Il modulo superiore presenta invece una focale di 6 mm e un campo più ristretto di circa 66° che produce un ingrandimento significativo rispetto all’obiettivo grandangolare. TP-Link dichiara un livello di dettaglio circa cinque volte superiore sulla base del confronto tra le densità di pixel delle due lenti sulla medesima porzione di scena.

La tecnologia denominata da TP-Link tracciamento intelligente sincronizzato consente alla lente orientabile di ruotare verso un soggetto individuato dal grandangolare e di accompagnarne gli spostamenti. La panoramica rimane attiva in contemporanea e conserva tutte le informazioni sul contesto. È un vantaggio sostanziale rispetto ai modelli motorizzati tradizionali a singola ottica che durante l’inseguimento lasciano fuori dall’inquadratura il resto dell’ambiente.

Credits: TecnoAndroid

Il rilevamento combina tre sensori PIR sensibili al calore dei corpi in movimento con il riconoscimento AI eseguito direttamente sul dispositivo. I primi hanno soprattutto il compito di risvegliare l’apparecchio evitando che rimanga costantemente operativo alla massima potenza. Si tratta di un meccanismo fondamentale per una soluzione alimentata a batteria. L’analisi dei filmati classifica successivamente i soggetti come persone oppure animali o veicoli. L’elaborazione locale offre il duplice vantaggio di non richiedere l’invio delle immagini a un server per la classificazione e di essere disponibile anche in assenza di abbonamento.

Ciascuna lente dispone di un sensore Starlight da 1/2,7 pollici abbinato a un’apertura f/1.6. L’accoppiata è studiata per raccogliere quanta più luce possibile quando cala il sole. Dopo il tramonto sono disponibili tre modalità di ripresa. Gli infrarossi producono immagini in bianco e nero mentre i faretti bianchi illuminano l’area consentendo registrazioni a colori. L’impostazione smart utilizza inizialmente l’infrarosso e accende l’illuminazione supplementare soltanto in presenza di un rilevamento.

Occorre considerare anche il frame rate di 15 fotogrammi al secondo. È un valore consueto per un sistema di sorveglianza alimentato a batteria e sufficiente per seguire una persona che cammina. Chi è abituato alla fluidità dei filmati realizzati con lo smartphone noterà tuttavia una minore scorrevolezza nei movimenti più rapidi.

App Tapo, configurazione e integrazioni

La gestione avviene attraverso l’applicazione Tapo scaricabile gratuitamente dal Google Play Store e dall’App Store. Il software è lo stesso utilizzato per amministrare prese intelligenti e lampadine oltre ai sensori e ai robot aspirapolvere del marchio. Chi possiede già altri accessori Tapo ritroverà pertanto un ambiente familiare.

La configurazione segue la consueta procedura guidata. Dopo l’accensione l’app individua l’unità tramite Bluetooth e consente di selezionare la rete Wi-Fi inserendo le relative credenziali. La C675D supporta entrambe le bande da 2,4 GHz e 5 GHz. La prima assicura generalmente una portata superiore e attraversa meglio le pareti mentre la seconda offre maggiore larghezza di banda per i due flussi 4K. Non disponendo di un hub Tapo l’ho associata direttamente al Wi-Fi di casa. Apprezzo la possibilità di farne a meno perché pur essendo utile in presenza di numerose videocamere non costituisce un acquisto obbligatorio.

L’interfaccia è ben organizzata. La schermata principale mostra entrambe le prospettive e permette di affiancarle oppure alternarle. È possibile ingrandire una porzione della scena toccando il punto desiderato. Da qui si raggiungono anche la cronologia dei filmati e i controlli di rotazione del gruppo ottico superiore insieme a sirena e illuminazione e audio bidirezionale. Nel menu si possono definire le zone di attività delimitando le aree dell’immagine in cui un movimento deve generare un evento. Sono regolabili anche la sensibilità e le categorie di soggetti abilitate a produrre un avviso.

Tra le funzionalità figura l’acquisizione continua 24 ore su 24 presentata da TP-Link come una novità del modello. Non equivale a una registrazione video ininterrotta che sarebbe insostenibile per una videocamera alimentata a batteria. Consiste piuttosto in una successione di immagini catturate a intervalli regolari impostabili da 1 a 60 secondi. Si ottiene così una cronologia dell’intera giornata anche in assenza di movimenti rilevati. Il prezzo da pagare è un maggiore assorbimento energetico.

Nel complesso l’applicazione funziona molto bene e si è dimostrata stabile. Durante il periodo di utilizzo non ho registrato arresti anomali né disconnessioni dell’unità. A mio avviso rimane comunque spazio per ampliare le funzionalità e offrire opzioni di personalizzazione più approfondite. Me le aspetterei soprattutto su un modello appartenente alla fascia alta del catalogo Tapo.

Ho integrato il sistema con Amazon Alexa, Google Home e Home Assistant che utilizzo per amministrare buona parte della domotica domestica. Attraverso gli assistenti vocali posso richiamare le immagini in diretta sui display intelligenti. In Home Assistant l’apparecchio partecipa alle automazioni insieme agli altri elementi della rete. Per chi dispone già di un ecosistema smart home è un vantaggio significativo.

Merita un cenno anche il servizio cloud. Lo spazio di archiviazione Tapo Care richiede un abbonamento che ho deciso di non sottoscrivere. Secondo la documentazione tecnica il piano a pagamento è necessario anche per ricevere avvisi degli eventi AI corredati da anteprima fotografica. Senza sottoscrizione le segnalazioni vengono comunque recapitate ma per visualizzare l’immagine occorre aprire l’applicazione.

Alimentazione solare, batteria e consumi

La C675D incorpora un accumulatore al litio da 10.000 mAh affiancato dal modulo Tapo A202 con potenza massima di ricarica di 4,5 W. Stando alle dichiarazioni di TP-Link sarebbero sufficienti 90 minuti quotidiani di sole diretto per soddisfare il fabbisogno giornaliero. È però essenziale leggere la nota della scheda tecnica. Il valore deriva da condizioni di laboratorio con irraggiamento pari a 1000 W/m² e temperatura di 25 °C oltre a un massimo di 100 eventi al giorno. Anche la durata di tre mesi senza contributo solare presuppone soltanto pochi minuti giornalieri tra riprese e consultazione in diretta.

I dati relativi all’assorbimento spiegano perché sia opportuno interpretare queste cifre con cautela. TP-Link indica una potenza tipica di 2,345 W e un picco di 6,6 W a fronte dei 4,5 W erogabili dal modulo fotovoltaico in condizioni ottimali. Due sensori 4K insieme al motore di rotazione e ai faretti notturni richiedono energia. A ciò si aggiunge la trasmissione Wi-Fi e ogni minuto di funzionamento incide sul bilancio complessivo.

Credits: TecnoAndroid

Nel mio caso il pannello mantiene operativa la videocamera che non si è mai spenta né ha interrotto la sorveglianza. Monitorando nel tempo il livello di carica ho però constatato che l’energia consumata supera quella recuperata. Il bilancio risulta leggermente sfavorevole e sulla base di questo andamento ipotizzo la necessità di una ricarica via cavo entro uno o due mesi.

Non è una criticità tale da compromettere l’utilizzo ma modifica le aspettative. Chi sceglie un kit fotovoltaico vorrebbe potersi disinteressare dell’autonomia e nella mia configurazione non è stato del tutto possibile. Il rendimento dipende molto dall’esposizione del collettore e dalla stagione oltre che dalla frequenza degli eventi e dalle funzioni abilitate. Un’area poco frequentata con il pannello rivolto a sud e privo di ombreggiamenti può favorire l’equilibrio energetico soprattutto se si rinuncia all’acquisizione continua. Durante l’autunno e l’inverno le giornate più brevi e il sole basso rendono comunque più difficile raggiungere i 90 minuti di irraggiamento diretto dichiarati.

La ricarica tradizionale non richiede operazioni di smontaggio complesse. L’apparecchio dispone di un ingresso a 5 V e il cavo è compreso nella dotazione. All’occorrenza è quindi possibile utilizzare un alimentatore compatibile.

Test sul campo

Per valutare il prodotto ho scelto il giardino della villa ripreso dalla parete dell’abitazione a due metri e mezzo di altezza. Il contesto rispecchia una situazione quotidiana con un’area verde piuttosto estesa e i miei due cani che si muovono liberamente durante la giornata. Sullo sfondo è visibile anche la strada percorsa dalle automobili. Questa combinazione mette alla prova la capacità del sistema di distinguere gli eventi rilevanti da quelli che dovrebbero essere ignorati.

L’infrastruttura di rete a disposizione è di buon livello. In casa utilizzo una connessione in fibra FTTH da 2,5 Gbit/s e diversi access point distribuiti per gestire un numero molto elevato di apparecchi connessi. Ritengo importante precisarlo perché alcuni dei comportamenti riscontrati durante il test non sembrano imputabili semplicemente alla velocità della connessione o alla qualità del segnale.

Nelle ore diurne mi ha colpito innanzitutto la qualità dell’immagine. Il grandangolare abbraccia l’intero giardino e mostra la consueta distorsione ai margini tipica di questo genere di lenti. La nitidezza rimane però sufficiente per distinguere particolari nelle zone più lontane. L’obiettivo orientabile offre una marcia in più poiché l’inquadratura ravvicinata rende chiaramente riconoscibili volti e targhe anche a distanza. È proprio ciò che occorre quando si rivede un evento per comprendere chi è passato e con quale veicolo.

Le due inquadrature si sono dimostrate preziose nell’impiego quotidiano. Consultando i filmati posso contare sia sulla prospettiva generale sia sul particolare ingrandito senza dover rinunciare a una delle due. Il gruppo ottico superiore si dirige autonomamente verso ciò che si muove e non richiede il mio intervento. Il beneficio risulta particolarmente evidente quando si analizzano gli episodi già registrati.

Anche dopo il tramonto il comportamento è soddisfacente. Con il giardino immerso nel buio riesco comunque a osservare tutta la superficie ripresa senza notare zone cieche evidenti al suo interno. Naturalmente la definizione non raggiunge quella delle immagini diurne ma risulta più che adeguata per comprendere cosa accade e individuare chi si sta muovendo.

Il sistema distingue con buona precisione le varie categorie di soggetti: persone e automobili oltre agli animali. La criticità è rappresentata dai falsi allarmi che si sono verificati in più occasioni a causa dei miei cani o del transito delle vetture. La delimitazione delle zone di attività e la regolazione della sensibilità contribuiscono a contenerli. In presenza di animali liberi di muoversi nell’area monitorata resta comunque difficile eliminare completamente le segnalazioni superflue.

Un altro elemento che mi ha convinto meno riguarda le notifiche. La consegna non è sempre tempestiva e spesso l’avviso compare sul telefono con un certo ritardo rispetto all’accaduto. Per un apparato di sicurezza la rapidità di segnalazione è importante soprattutto quando si desidera ricorrere all’audio bidirezionale o alla sirena mentre qualcuno si trova ancora nel giardino.

L’ultimo aspetto è la diretta. Avviare lo streaming attraverso l’applicazione richiede più tempo di quanto mi aspettassi nonostante la velocità della rete domestica. Una possibile spiegazione è legata alla natura del prodotto. Le videocamere a batteria trascorrono buona parte del tempo in uno stato a basso consumo e quando vengono interrogate devono riattivarsi e ristabilire il collegamento prima di trasmettere entrambi i flussi video. Ho riscontrato questo comportamento con costanza e pur non rappresentando un impedimento all’utilizzo ne riduce l’immediatezza.

La stabilità del collegamento ha invece soddisfatto le mie aspettative. Durante tutto il periodo di test l’unità non si è mai disconnessa dalla rete e non è stato necessario riavviarla né ripetere la configurazione.

L’apparecchio ha affrontato senza difficoltà giornate caratterizzate da pioggia e raffiche di vento intenso. Non ho rilevato peggioramenti nella resa delle immagini o anomalie operative. Anche il compartimento della microSD è rimasto privo di infiltrazioni.

Approfondimenti

Quanto si vede davvero di giorno

La qualità delle riprese diurne rappresenta la ragione principale per cui valuterei l’acquisto del kit. La presenza di due sensori 4K non è soltanto un dato da scheda tecnica. Le immagini prodotte dal modulo orientabile conservano particolari ben distinguibili anche quando si ingrandisce il fotogramma. Nel mio giardino ho potuto leggere targhe e riconoscere volti e dettagli lontani con buona precisione. Questa caratteristica accresce sensibilmente l’utilità dei filmati quando occorre consultarli.

All’obiettivo grandangolare spetta invece un ruolo differente. Non è progettato per leggere una targa a venti metri ma per mostrare ciò che accade nell’ambiente e fornire al gruppo superiore le informazioni necessarie per orientarsi. Svolge bene questo compito grazie a un angolo di ripresa capace di abbracciare quasi tutto il fronte del giardino da una sola posizione. Il WDR contribuisce inoltre a gestire le scene fortemente contrastate come quelle in cui una zona ombreggiata confina con una superficie illuminata dal sole.

Visione notturna: il giardino al buio

Durante la notte la C675D offre la ripresa a infrarossi oppure quella a colori mediante i faretti. È disponibile anche una modalità intelligente che alterna le due soluzioni. TP-Link dichiara una portata di circa 15-16 metri che ritengo adeguata per un giardino domestico.

Nel corso del test ho ottenuto risultati soddisfacenti anche con l’intera area completamente al buio. Optando per la visione a colori bisogna considerare l’energia necessaria ai faretti che svolgono anche una funzione deterrente oltre a illuminare l’ambiente. Su un prodotto con un bilancio energetico già al limite è un elemento tutt’altro che trascurabile. L’impostazione smart rappresenta probabilmente la soluzione più equilibrata per buona parte delle installazioni.

Il tracciamento automatico serve davvero?

Sì. È proprio questa funzionalità a valorizzare maggiormente la configurazione a doppio obiettivo. Il gruppo superiore si orienta autonomamente verso il movimento e lo segue mentre quello inferiore mantiene la panoramica. Una persona che attraversa il giardino viene quindi ripresa da vicino senza rinunciare alle informazioni sul contesto. Si riesce a comprendere da dove proviene e verso quale direzione si sposta mantenendo visibile anche ciò che avviene intorno.

Nell’utilizzo concreto ho apprezzato molto questo automatismo. Non ho mai avuto bisogno di orientare manualmente la lente per seguire un soggetto e nelle registrazioni il dettaglio risulta quasi sempre centrato su ciò che ha attivato il rilevamento. Chi desidera intervenire direttamente può comunque controllare la rotazione dall’applicazione o ingrandire una zona toccandola sullo schermo.

Rilevamento AI, cani e falsi allarmi

Il riconoscimento intelligente separa con buona precisione persone e veicoli dagli animali. Poter decidere quali categorie devono attivare un avviso è particolarmente utile per chi possiede animali domestici. Nel mio caso questa funzione non è riuscita a sopprimere completamente i falsi allarmi. Dafne e Anubi trascorrono gran parte della giornata in giardino e alcuni dei loro spostamenti hanno prodotto segnalazioni. Lo stesso è accaduto con le automobili che transitano sulla strada visibile nell’inquadratura.

Suggerisco di dedicare qualche minuto alla personalizzazione iniziale. Si possono delimitare le aree di attività escludendo la strada e regolare la sensibilità dove gli animali transitano più frequentemente. Limitare gli avvisi al rilevamento delle persone nelle ore in cui i cani si trovano all’esterno aiuta a contenere le segnalazioni indesiderate. Ogni falso allarme comporta infatti non soltanto un ulteriore messaggio sul telefono ma anche la riattivazione dell’unità con conseguente dispendio di energia.

Notifiche e apertura della diretta

Sono le due funzionalità che a mio avviso richiedono maggiori affinamenti. Gli avvisi vengono talvolta recapitati in ritardo e lo streaming in tempo reale impone qualche secondo di attesa persino con una rete veloce e adeguatamente dimensionata come quella domestica. Entrambi i fenomeni potrebbero essere riconducibili ai meccanismi di risparmio energetico dei prodotti a batteria che devono riattivarsi prima di iniziare la trasmissione.

Nell’impiego più comune si riceve una segnalazione e successivamente si consultano i filmati. Per questa finalità non considero la lentezza un limite insormontabile. Assume invece maggiore importanza quando è necessario interagire rapidamente come nel caso di una conversazione con un corriere tramite l’audio bidirezionale o dell’attivazione della sirena. Auspico che i prossimi aggiornamenti firmware migliorino proprio questi aspetti.

Archiviazione locale senza abbonamento

La C675D supporta schede microSD con capacità fino a 512 GB e durante la prova ho utilizzato esclusivamente questo tipo di memoria. I filmati vengono conservati sulla scheda e sono consultabili dall’app senza corrispondere alcun canone mensile. È una caratteristica significativa per chi non desidera accumulare ulteriori abbonamenti. Apprezzo la scelta di TP-Link di rendere disponibili senza Tapo Care anche le funzionalità principali come l’analisi AI e la delimitazione delle zone di attività oltre al tracciamento automatico.

La presenza di due flussi in 4K comporta un riempimento della memoria più rapido rispetto ai modelli a singolo obiettivo. È quindi opportuno scegliere capacità abbondanti e supporti progettati per scritture continuative. Una guida per scegliere la microSD Samsung più adatta può facilitare la decisione. Il limite dell’archiviazione interna emerge in caso di sottrazione dell’apparecchio perché anche la scheda rischia di andare perduta. Per conservare una copia separata si possono valutare il servizio cloud oppure gli hub Tapo H200 e H500 acquistabili a parte.

Resistenza alle intemperie

La protezione IP65 offre resistenza alla polvere e ai getti d’acqua. Nella mia esperienza il sistema ha sopportato senza difficoltà precipitazioni e vento intenso. Dopo le giornate di maltempo non ho riscontrato appannamenti delle lenti né riduzioni della qualità visiva o malfunzionamenti. L’intervallo operativo dichiarato si estende da -20 °C a 45 °C mentre quello di ricarica parte da 0 °C. È una limitazione importante per chi vive in zone caratterizzate da inverni rigidi perché al di sotto della temperatura minima prevista il modulo fotovoltaico non può ripristinare la carica.

Prezzo e posizionamento

La Tapo C675D KIT viene proposta a un prezzo di listino di 249,99 euro comprensivo del pannello solare. È l’importo comunicato da TP-Link in occasione del lancio italiano e riportato sul negozio ufficiale. Su Amazon il costo può naturalmente cambiare in funzione delle promozioni e delle normali oscillazioni della piattaforma. Per conoscere l’offerta disponibile si può consultare la scheda Amazon della Tapo C675D KIT.

Nel catalogo Tapo rientra tra le soluzioni da esterno più costose. Rispetto alla Tapo C660 KIT che abbiamo già recensito e che dispone di un solo obiettivo 4K orientabile con alimentazione solare la C675D aggiunge una lente grandangolare fissa. Diventa così possibile osservare contemporaneamente due prospettive. La configurazione a doppio obiettivo non costituisce una novità assoluta per il produttore ed è già presente su apparecchi da interno meno costosi come la Tapo C245D con doppio obiettivo 2K. In questo caso viene però trasferita all’esterno con due sensori 4K e un sistema di alimentazione fotovoltaico.

Per giudicare correttamente il costo bisogna considerare che una copertura paragonabile richiederebbe due apparecchi tradizionali. Servirebbero un grandangolare e un modello motorizzato con rispettivi pannelli e batterie oltre a ulteriori fori nella parete. Da questo punto di vista la spesa di circa 250 euro diventa più comprensibile soprattutto in assenza di un canone obbligatorio. Le alternative più economiche richiedono un investimento iniziale inferiore ma questa proposta offre vantaggi concreti in termini di definizione e ampiezza dell’area monitorata.

I veri compromessi riguardano la tempestività delle segnalazioni e l’accesso alla visione in tempo reale che non raggiungono la reattività dei modelli alimentati costantemente dalla rete elettrica. Occorre inoltre considerare l’eventualità di qualche ricarica manuale in assenza di una buona esposizione solare. L’acquisto è particolarmente indicato per chi deve monitorare uno spazio esterno esteso e desidera evitare collegamenti cablati senza sostenere le spese di un impianto professionale.

Ulteriori indicazioni sulle versioni e sulla compatibilità sono disponibili nella pagina ufficiale della Tapo C675D KIT.

Conclusioni

La Tapo C675D KIT svolge molto bene il compito fondamentale di un prodotto per la videosorveglianza: mostrare con chiarezza ciò che accade. I due gruppi ottici 4K collaborano efficacemente. Il grandangolare conserva la panoramica mentre quello motorizzato si orienta in autonomia verso i soggetti in movimento. Nel mio giardino volti e targhe risultano ben distinguibili insieme ai particolari più lontani. Le riprese notturne permettono di osservare l’intera superficie inquadrata anche nel buio completo. La posa richiede pochi minuti e non necessita di cablaggi elettrici. L’applicazione è stabile e la compatibilità con Alexa e Google Home insieme all’integrazione con Home Assistant facilita l’inserimento in un’abitazione già domotizzata.

La maggiore criticità riguarda il fabbisogno energetico. Il modulo fotovoltaico mantiene operativo l’apparecchio ma nella mia configurazione non riesce a reintegrare completamente l’energia assorbita. Bisogna pertanto prevedere occasionali ricariche via cavo nel corso dei mesi. A questo si aggiungono gli avvisi talvolta tardivi e l’attesa per accedere allo streaming che riducono la prontezza del sistema quando è necessario intervenire rapidamente. Le segnalazioni superflue provocate dai cani e dalle automobili richiedono infine un po’ di pazienza nel calibrare le impostazioni iniziali.

La suggerirei a chi desidera una copertura a 360 gradi con una spesa contenuta rispetto a un impianto professionale senza installare due apparecchi né sottoscrivere abbonamenti. Trova la sua collocazione ideale nei giardini e nei cortili di medie o grandi dimensioni così come nei vialetti dove il pannello può essere posizionato nel punto più soleggiato. Chi necessita invece di segnalazioni istantanee e di uno streaming immediato oppure non dispone di una buona esposizione solare dovrebbe valutare un sistema alimentato in modo continuo.

Due occhi riuniti nella stessa videocamera ed entrambi in 4K. È questo il vero valore del kit purché si accetti che ogni tanto anche il sole possa aver bisogno dell’aiuto di un cavo USB.

Tapo C675D KIT 8.0/10 Una sola telecamera che fa il lavoro di due: la panoramica fissa e l'ottica motorizzata 4K coprono il giardino senza perdere dettagli, con archiviazione locale e nessun canone. Pesano notifiche in ritardo, diretta lenta e un pannello solare che non basta da solo. Pro Doppio obiettivo 4K: panoramica e dettagli ravvicinati nello stesso momento Tracciamento automatico senza perdere la vista d'insieme Installazione semplice e pannello solare posizionabile con prolunga da 3,6 m Archiviazione su microSD fino a 512 GB e AI locale senza abbonamento Integrazione con Alexa, Google Home e Home Assistant Contro Il pannello solare non compensa del tutto i consumi, serve qualche ricarica via cavo Notifiche talvolta in ritardo Diretta lenta ad aprirsi anche con una buona rete Falsi allarmi causati da animali e auto di passaggio

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Doppio obiettivo 4K: panoramica e dettagli ravvicinati nello stesso momento

✓ Tracciamento automatico senza perdere la vista d'insieme

✓ Installazione semplice e pannello solare posizionabile con prolunga da 3,6 m

✓ Archiviazione su microSD fino a 512 GB e AI locale senza abbonamento

✓ Integrazione con Alexa, Google Home e Home Assistant − Contro × Il pannello solare non compensa del tutto i consumi, serve qualche ricarica via cavo

× Notifiche talvolta in ritardo

× Diretta lenta ad aprirsi anche con una buona rete

× Falsi allarmi causati da animali e auto di passaggio

Fonte: TecnoAndroid