SoundPEATS Air6 Pro: ANC, LDAC e ricarica wireless a meno di 80 euro

Gli SoundPEATS Air6 Pro puntano su ANC adattiva fino a -58 dB, LDAC, aptX Lossless e ricarica wireless della custodia a meno di 80 euro. Li ho usati una settimana tra metro, ufficio, palestra e campo di tiro con l'arco: ecco pregi, difetti e a chi conviene.

Vent’anni? No, venti minuti. È questo il limite prima che la pressione nel condotto mi faccia impazzire e mi venga voglia di strappargli via gli auricolari. Lo dico subito perché è il mio test principale per ogni cuffietta, e con le SoundPEATS Air6 Pro quel limite si è spostato parecchio più in là: sono riuscito ad ascoltare musica per un’ora intera senza alcun fastidio, nonostante i gommini in silicone fossero ben infilati nelle orecchie.

SoundPEATS le presenta come il nuovo top della serie Air. L’idea del marchio è sempre la stessa, ed è quella che li ha resi famosi: dare funzioni da fascia alta a prezzi onesti. E sulla carta qui non si scherza. Cancellazione attiva del rumore adattiva fino a -58 dB, driver dinamico da 11 mm, chip Qualcomm, codec LDAC e aptX Lossless, Dolby Audio, Bluetooth 6.0, sensori di indossamento e, finalmente, la ricarica wireless della custodia. Il tutto per un prezzo che su Amazon si ferma sotto gli 80 euro.

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Le ho provate direttamente da SoundPEATS nella colorazione nera e le ho usate per una settimana intera con il mio Samsung Galaxy S26 Ultra. Non le ho tenute chiuse in un cassetto a prendere polvere: me le sono portate dietro tutto il giorno, tra casa, ufficio, auto, mezzi pubblici, palestra, camminate e persino al campo di tiro con l’arco. In pratica, ovunque avessi bisogno di musica, una telefonata o semplicemente un po’ di silenzio.

A chi servono? A chi vuole un paio di auricolari completi, con una cancellazione del rumore che funzioni davvero e una qualità audio sopra la media, senza dover spendere cifre folli come i grandi marchi. Il verdetto lo lascio alla fine, ma posso già anticiparvi una cosa: dopo questi giorni la parte tecnica mi ha convinto molto più di quella estetica. E non è un modo gentile per dire che sono brutti. Li trovate su Amazon e nello store ufficiale SoundPEATS, oppure su AliExpress.

Unboxing e dotazione: tanta sostanza, poca cura nella presentazione

Partiamo da quello che mi ha deluso subito, così me lo tolgo dai piedi. La confezione è anonima. Funzionale, protettiva, ordinata, ma senza un briciolo di personalità grafica. Quando apri un pacco, quella scatola è il primo contatto con il marchio: qui SoundPEATS avrebbe potuto osare molto di più. Per un modello che l’azienda posiziona in cima alla sua serie Air, mi aspettavo qualcosa di decisamente più accattivante.

Dentro c’è il necessario. La custodia di ricarica con gli auricolari già alloggiati, un cavo USB Type-C e la documentazione. Un punto a favore però ce lo sono dati i gommini: ne trovi cinque misure, dalla XS alla XL. È un dettaglio che ho apprezzato molto più del previsto. I gommini montati di fabbrica erano troppo grandi per le mie orecchie e li ho sostituiti subito con una misura più piccola: senza questa possibilità, il mio giudizio sul comfort sarebbe stato molto diverso.

Credits: TecnoAndroid

Non c’è l’alimentatore (ormai è la norma) e francamente, con la ricarica wireless a disposizione, se ne sente ancora meno la mancanza. Manca anche una custodia morbida per proteggere l’astuccio dai graffi in tasca o in borsa; un accessorio che non avrei disdegnato affatto.

In breve: la dotazione è adeguata al prezzo, con il pregio dei cinque gommini. È la presentazione a restare un passo indietro rispetto al contenuto.

Design, materiali ed ergonomia

Qui il discorso si fa più articolato, perché devo separare due cose che normalmente vanno insieme: quanto sono fatti bene e come appaiono.

Sulla qualità costruttiva non ho nulla da eccepire. La custodia è molto resistente, solida in mano, senza scricchiolii né giochi nella cerniera. Il coperchio ha una forma inclinata che facilita l’estrazione degli auricolari, la finitura è opaca e piacevole al tatto, e sul fondo trovi la porta di ricarica e il tasto per abbinamento e reset. I materiali sembrano davvero buoni, decisamente sopra quello che ci si aspetterebbe da un prodotto a questa cifra. È stata una delle due sorprese positive della prova, insieme al suono.

Gli auricolari seguono la classica forma con stelo, con il corpo arrotondato e inclinato per entrare nella conca dell’orecchio. Secondo SoundPEATS ogni auricolare pesa 4,5 grammi (un po’ meno dei modelli precedenti) e la certificazione IPX5 li protegge da sudore e pioggia leggera. Attenzione però: la resistenza riguarda solo gli auricolari, non la custodia, quindi in palestra conviene tenerla lontana da borracce o asciugamani bagnati.

Credits: TecnoAndroid

L’estetica invece mi ha lasciato un po’ tiepido. Il design mi sembra ancora vecchio marcio, troppo simile a quello che SoundPEATS propone da diverse generazioni. Non sono l’unico a pensarlo: diverse recensioni internazionali fanno notare che Air6 Pro e il precedente modello Air5 Pro+ sono quasi indistinguibili, con differenze limitate a qualche dettaglio cromatico o alla posizione dei loghi. Per un prodotto che dovrebbe rappresentare il nuovo corso del marchio, avrei preferito una linea più personale.

Questo non vuol dire che siano brutti. Sono sobri, neri, discreti e nell’orecchio non attirano l’attenzione. Chi cerca proprio questo — un oggetto che non si faccia notare — potrebbe persino considerarlo un pregio. Io, da un’azienda che ha dimostrato di saper innovare sul suono, mi aspettavo un segnale anche sull’aspetto.

Sul fronte ergonomico la forma funziona. Con la misura di gommini giusta gli auricolari restano stabili e non ho avuto la sensazione che potessero cadere, nemmeno in palestra o camminando a passo svelto. Il peso contenuto aiuta: dopo un po’ smetti proprio di pensarci.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Modello SoundPEATS Air6 Pro Colorazione provata Nero Formato In ear con stelo, gommini in silicone (XS, S, M, L, XL) Driver Dinamico da 11 mm, diaframma composito PU+PMI, tuning Air Series Gen2 Risposta in frequenza 20 Hz fino a 40 kHz Chip Qualcomm QCC3091 Bluetooth 6.0, multipoint su due dispositivi, LE Audio Codec SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LC3 Certificazioni audio Hi-Res Audio Wireless, Snapdragon Sound, Dolby Audio Cancellazione del rumore ANC ibrida adattiva fino a -58 dB, cinque modalità da app Microfoni 4 per auricolare (8 in totale), algoritmo cVc 8.0, struttura TwinFlow Autonomia dichiarata Fino a 12 ore per carica, 52 ore con la custodia (AAC, vol 60%, ANC off) Ricarica rapida 10 minuti per circa 4 ore di ascolto Ricarica custodia USB Type-C e wireless Sensori Rilevamento di indossamento capacitivo Resistenza IPX5 (solo auricolari) Peso 4,5 g per auricolare App SOUNDPEATS per Android e iOS

Hardware: cosa cambia davvero sotto la scocca

Se fuori gli Air6 Pro somigliano molto ai fratelli maggiori, dentro le novità sono parecchie. La più importante riguarda il trasduttore: un driver dinamico da 11 mm con diaframma composito in poliuretano e PMI, più grande di un millimetro rispetto agli Air5 Pro. Il diaframma composito serve a combinare due esigenze opposte: la rigidità che aiuta il dettaglio sonoro e la flessibilità che rende il basso più morbido. Nella pratica si traduce in un suono che non “impasta” mai.

Il cervello è il Qualcomm QCC3091, lo stesso chip della generazione precedente, ma che porta con sé la piattaforma Snapdragon Sound e il supporto ad aptX Adaptive e aptX Lossless. A questo si aggiungono LDAC, LC3 per LE Audio e il Bluetooth 6.0. Raramente si trova un ventaglio di codec così completo in questa fascia di prezzo.

Credits: TecnoAndroid

Per la cancellazione del rumore e le chiamate SoundPEATS ha montato quattro microfoni per lato, otto in totale, con un’architettura ibrida che combina microfoni esterni e interni. In chiamata entra in gioco l’algoritmo Qualcomm cVc 8.0, affiancato da una struttura chiamata TwinFlow che attenua l’effetto dei flussi d’aria sui microfoni. Rispetto agli Air5 Pro si passa da tre a quattro microfoni per lato.

Infine i sensori di indossamento, assenti nel modello precedente: due superfici capacitive che riconoscono quando l’auricolare è nell’orecchio e mettono in pausa la riproduzione quando lo togli. È una funzione che sui prodotti più costosi diamo per scontata, ma che qui finalmente arriva anche nella serie Air.

L’app SOUNDPEATS: configurazione e funzioni

L’applicazione ufficiale si chiama semplicemente SOUNDPEATS ed è gratuita. La trovate su Google Play Store (Android) e Apple App Store (iOS). È la stessa che avevo usato con le semi in ear Air6 HS che ho recensito a settembre, e per accedere serve un account.

L’abbinamento è stato molto rapido: apertura della custodia, auricolari riconosciuti dal Galaxy, collegamento all’app in pochi istanti. Nessuna connessione da ripetere, nessun auricolare che non viene visto. Per un prodotto che vuole convincere anche chi non mastica tecnologia è un ottimo inizio.

Una volta dentro, l’app mette a disposizione un pannello di controllo molto ricco. Le funzioni principali riguardano la gestione del rumore, con cinque modalità di cancellazione: Interno, Esterno, Pendolarismo, Adattiva e Antivento. A queste si aggiungono la modalità trasparenza e lo spegnimento completo dell’ANC. Poi c’è la parte audio, con un equalizzatore a 10 bande, una serie di preset e un equalizzatore adattivo che calibra la resa sulla base di un breve test dell’udito.

Io l’equalizzatore non l’ho toccato. Ho ascoltato tutto con l’impostazione di fabbrica, perché volevo capire come SoundPEATS avesse pensato questo suono, e il risultato mi è piaciuto abbastanza da non sentire il bisogno di correggerlo. Detto questo, la presenza di uno strumento così completo è un vantaggio concreto per chi vuole cucirsi addosso la propria firma sonora.

Completano il quadro l’attivazione del Dolby Audio, la doppia connessione, l’interruttore per LDAC, la modalità gaming a bassa latenza e gli aggiornamenti firmware. C’è persino una funzione di drenaggio pensata per aiutare gli auricolari ad asciugarsi dopo l’esposizione all’acqua.

Nella mia settimana di utilizzo l’app è stata stabile, senza blocchi né disconnessioni. Lo stesso vale per i comandi touch e per il rilevamento di indossamento: togli un auricolare e la musica si ferma, lo rimetti e riparte da dove l’avevi lasciata. Anche scorrendo le opinioni degli utenti all’estero non ho trovato segnalazioni ricorrenti di bug.

Un paio di dettagli tecnici meritano attenzione: secondo le FAQ ufficiali, LDAC e multipoint non possono funzionare insieme. Se volete collegare telefono e computer contemporaneamente dovete rinunciare all’alta risoluzione, e viceversa. Inoltre il Dolby Audio non è disponibile quando si usa una connessione LE Audio. Nulla di drammatico, ma è bene saperlo prima di passare dieci minuti a cercare un’opzione che sembra sparita dal menu.

Autonomia e ricarica

Sulla batteria SoundPEATS ha fatto un passo avanti netto. I dati dichiarati parlano di 12 ore di riproduzione con una sola carica e di 52 ore complessive sfruttando la custodia, contro le 7,5 e 37 ore degli Air5 Pro. Va precisato che i numeri sono misurati in condizioni ideali (AAC, volume al 60%, ANC spento). Con ANC o LDAC attivi i numeri scendono, come succede per tutti.

Non ho fatto misurazioni strumentali dell’autonomia, ma nell’uso reale della mia settimana, tra sessioni distribuite e spostamenti, il comportamento mi è sembrato in linea con quanto dichiarato. Non sono mai rimasto senza musica nel momento sbagliato e la custodia ha sempre avuto energia sufficiente per rimettere in sesto gli auricolari.

Per completezza riporto quello che emerge dalle prove pubblicate all’estero: con LDAC e ANC attivi insieme, alcuni recensori indicano un’autonomia nell’ordine delle sette ore. Un utente giapponese ha addirittura riportato consumi più alti (circa il 20% di batteria ogni ora). Sono dati che non ho potuto verificare direttamente, ma è giusto tenerne conto se pensate di usare sempre la massima qualità.

La ricarica rapida promette circa quattro ore di ascolto con dieci minuti nella custodia. È la funzione che ti salva la giornata quando ti accorgi all’ultimo momento di aver lasciato gli auricolari scarichi.

Poi c’è la novità che mi ha fatto più piacere: la ricarica wireless. Per me è sicuramente un plus, perché permette di ricaricarli semplicemente poggiandoli su un caricatore compatibile. Sembra una sciocchezza, ma quando hai già una basetta sulla scrivania diventa un gesto automatico e ti ritrovi con la custodia sempre carica senza pensarci.

Test sul campo: una settimana dalla metro al campo di tiro

Le schede tecniche dicono molto, ma gli auricolari si giudicano portandoli in giro. Li ho usati in tutti i contesti della mia settimana tipo per capire se il comportamento cambiasse.

A casa e in ufficio. È qui che hanno passato gran parte del tempo. In questi ambienti la cancellazione del rumore non deve fare miracoli, ma ho apprezzato la possibilità di isolarmi quando serviva concentrazione e di passare alla trasparenza quando qualcuno mi parlava. Il rilevamento di indossamento è comodissimo: tolgo un auricolare per rispondere a una domanda e la musica si ferma.

In auto. Telefonate e ascolto durante gli spostamenti. Le chiamate sono state molto buone, e di questo parlo meglio nel capitolo dedicato ai microfoni.

In metropolitana. È stato il banco di prova più significativo per l’ANC, ed è il contesto in cui gli Air6 Pro mi hanno convinto di più. L’ANC cancella effettivamente il rumore del vagone e il brusio della gente. Passando alla modalità trasparenza, invece, ho potuto parlare tranquillamente con le persone attorno a me senza togliere gli auricolari. Non ho notato fruscii di fondo né quell’effetto pressione fastidioso.

In palestra. Qui contavano la stabilità e la resistenza al sudore. Con i gommini giusti sono rimasti al loro posto e la certificazione IPX5 mi ha dato tranquillità. La possibilità di alzare o abbassare l’isolamento a seconda del momento è molto utile anche qui.

Al campo di tiro con l’arco. Un contesto all’aperto dove serve concentrazione ma anche sentire chi sta attorno per sicurezza. La modalità trasparenza è stata fondamentale e non ho avuto problemi con il vento sui microfoni.

Durante le camminate. All’aperto, tra traffico e rumori stradali, il comportamento è stato coerente: nessun problema con il vento né fruscii fastidiosi.

Con i videogiochi. Ho provato qualche sessione su smartphone e non ho percepito latenza tra immagine e suono. Per chi gioca sul telefono è un aspetto fondamentale.

Il dato che lega tutto questo? La continuità. In una settimana non ho riscontrato né bug né disconnessioni: nessun salto nell’audio, nessuna funzione che smette di rispondere. Per un prodotto da usare tutti i giorni, l’affidabilità conta quanto il suono.

Per onestà indico anche i limiti: ho usato solo un telefono (Galaxy S26 Ultra), quindi non so come si comportino su iPhone (dove si ascolta solo in AAC). Non ho fatto misurazioni strumentali e una settimana è sufficiente per farsi un’idea, ma non per giudicare la durata nel tempo di batterie o cerniere.

Galleria Fotografica

Approfondimenti

Firma sonora: bassi e voci in primo piano

La domanda che conta è sempre la stessa: come suonano? Bene, e per certi versi meglio di quanto mi aspettassi. La resa sonora è molto buona, con bassi e voci ottimi.

Sulle voci SoundPEATS ha centrato l’obiettivo. Il nuovo tuning le porta in avanti, con corpo e presenza, separandole bene dagli strumenti. Che si tratti di un podcast o di una telefonata, il parlato arriva chiaro e naturale. È la vera differenza rispetto alle generazioni precedenti, che puntavano su un suono più “spettacolare” ma meno equilibrato.

I bassi sono pieni e controllati. Non hanno quell’eccesso che copre tutto, ma danno ritmo in modo convincente. Le recensioni giapponesi concordano: la quantità di basso è leggermente inferiore rispetto agli Air5 Pro a favore della definizione; si capisce meglio il movimento del basso elettrico, ad esempio. Nella mia esperienza non sono mai sembrati poveri.

Gli alti completano un quadro equilibrato, senza asprezze. È un suono che si ascolta volentieri per molto tempo.

Cancellazione del rumore e trasparenza

L’ANC è stata all’altezza delle aspettative. In metropolitana l’ANC abbatte efficacemente il rumore di fondo, rendendo l’ascolto piacevole anche a volumi contenuti (un vantaggio per le orecchie!).

Il valore dichiarato è di -58 dB. Un numero da prendere con cautela: i produttori spesso misurano in laboratorio. Alcuni recensori internazionali dicono che l’efficacia sia simile agli Air5 Pro su rumori costanti, mentre un utente giapponese segnala che i suoni acuti filtrano un po’ di più rispetto alle basse frequenze. Io non ho potuto verificare tutto direttamente, ma aiuta a tarare le aspettative.

Le cinque modalità dell’app permettono di adattarsi a ogni situazione. La modalità trasparenza funziona bene: in metro potevo parlare con chi mi stava accanto senza togliere gli auricolari. Le voci arrivano chiare, senza quell’effetto metallico tipico dei modelli economici.

Microfoni e qualità delle chiamate

Le chiamate sono state molto, molto buone. In casa, in ufficio o in auto, chi mi stava dall’altra parte non ha mai lamentato problemi. È un risultato coerente con l’hardware: otto microfoni totali e l’algoritmo Qualcomm cVc 8.0 fanno il loro lavoro.

Anche la persona che riceve la chiamata sente bene me, grazie alla struttura antivento TwinFlow. SoundPEATS specifica nelle FAQ che vento molto forte o uso in bicicletta possono comunque influire sulla chiarezza, ma nella mia prova non ho avuto problemi particolari.

Connettività, codec e latenza

Il ventaglio di codec è incredibile: LDAC, aptX Adaptive, Lossless, LC3… c’è tutto. Il problema? Pochi smartphone sfruttano davvero tutto questo. Su iPhone si ascolta solo in AAC. Su Android dipende dal produttore del telefono, quindi controllate bene il vostro modello prima di comprare.

La connessione Bluetooth 6.0 è stata stabile per tutta la prova. Il multipoint permette di stare collegati a due dispositivi, ma ricordate: con la doppia connessione attiva, l’LDAC si disabilita. È un compromesso comune su questo chip.

Comfort e scelta dei gommini

Il comfort è stato una sorpresa positiva. Di solito non resisto più di venti minuti con un in-ear, ma con questi sono arrivato a un’ora senza fastidio. La chiave è stata la scelta dei gommini: quelli di fabbrica erano troppo grandi, e solo cambiando taglia ho trovato l’equilibrio giusto tra tenuta e comodità. Un consiglio: provate subito tutte le misure che trovate nella scatola.

Credits: TecnoAndroid

Prezzo e posizionamento

Al momento le SoundPEATS Air6 Pro costano circa 79,99 euro su Amazon. Il lancio ufficiale in Europa è avvenuto il 16 novembre 2026 (ma controllate sempre i prezzi attuali!).

Li trovate su Amazon e nello store ufficiale SoundPEATS, oppure su AliExpress.

Cosa vi portate a casa? Un pacchetto difficile da trovare a questo prezzo: ANC adattiva, codec ad alta risoluzione, Dolby Audio, multipoint e ricarica wireless. Il confronto con gli Air5 Pro è immediato: la nuova generazione aggiunge driver più grandi, sensori di indossamento e ricarica wireless. A parità di prezzo, la scelta della nuova versione è quasi obbligata.

Guardando alla concorrenza (EarFun Air Pro 4+, CMF Buds 2 Plus o Soundcore Liberty 4 NC), gli Air6 Pro si distinguono per la completezza dei codec e i sensori. Se volete qualcosa di veramente premium, potete guardare agli OPPO Enco X4 con tuning Dynaudio, ma costano quasi il triplo.

Conclusioni

Una settimana con le SoundPEATS Air6 Pro mi ha lasciato un’idea chiara: è un prodotto che dà il meglio dove conta (suono e affidabilità) e inciampa dove meno importa (estetica).

Il punto di forza è l’equilibrio. Il suono è ottimo, l’ANC funziona bene anche in metro e la batteria non ti abbandona mai. Se cerchi sostanza senza spendere una fortuna, sono tra le proposte più convincenti che ho provato quest’anno.

SoundPEATS Air6 Pro 8.0/10 Suono ottimo, ANC efficace e batteria affidabile: gli Air6 Pro offrono funzioni premium a meno di 80 euro, con design e confezione poco originali. Pro Bassi pieni e voci in primo piano, resa sonora molto buona ANC efficace in metropolitana, senza fruscii o pressione eccessiva Custodia resistente e materiali di qualità superiore al prezzo Ricarica wireless inclusa e autonomia realistica Chiamate ottime e connessione stabile Contro Design quasi identico ai modelli precedenti, poco originale Confezione anonima, non valorizza il prodotto Gommini di serie che possono risultare troppo grandi LDAC e multipoint non funzionano insieme

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Bassi pieni e voci in primo piano, resa sonora molto buona

✓ ANC efficace in metropolitana, senza fruscii o pressione eccessiva

✓ Custodia resistente e materiali di qualità superiore al prezzo

✓ Ricarica wireless inclusa e autonomia realistica

✓ Chiamate ottime e connessione stabile − Contro × Design quasi identico ai modelli precedenti, poco originale

× Confezione anonima, non valorizza il prodotto

× Gommini di serie che possono risultare troppo grandi

× LDAC e multipoint non funzionano insieme

Fonte: TecnoAndroid