Toyota S FR kei car: coupé su base Daihatsu Copen allo studio

Una piccola coupé Toyota a trazione posteriore, progettata rispettando le rigide norme delle kei car giapponesi, potrebbe arrivare nei prossimi anni con l’aiuto di Daihatsu. Gli appassionati del marchio GR aspettano il ritorno ormai confermato della nuova Celica e quello solo ipotizzato della MR2. Dal Giappone però arrivano indiscrezioni che puntano verso un segmento completamente diverso. Per ora non c’è nulla di ufficiale, ma l’idea è che il costruttore utilizzi la piattaforma della futura Daihatsu Copen per dare forma a un modello ispirato al design della Toyota S FR, il concept svelato nel 2015.

Le prime voci circolate in patria parlavano di una futura S FR costruita sulla stessa base della versione di serie della Daihatsu Vision Copen, pensata per sfidare la Mazda MX5. Le ultime indiscrezioni emerse sui media giapponesi raccontano però uno scenario diverso. Toyota e Daihatsu potrebbero lanciare una coppia di modelli molto più compatti, sviluppati seguendo alla lettera le regole del segmento kei.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Conviene prendere queste notizie con le dovute cautele, anche se il quadro che ne esce è piuttosto convincente. L’indizio più forte è il concept Daihatsu K Open del 2025, che secondo molti anticipa l’erede della Copen roadster da poco uscita di produzione. Sviluppando una coupé gemella sotto il profilo meccanico, Toyota potrebbe sfruttare le economie di scala e allargare ancora la propria gamma sportiva. Non è difficile immaginare anche una variante firmata GR, con qualche ritocco discreto allo stile e all’assetto.

Quanto dovrebbe rimpicciolirsi la Toyota S FR

Il concept S FR ha ormai 11 anni sulle spalle, quindi è molto probabile che il progetto originale sia stato abbandonato dalla casa giapponese. C’è comunque chi spera ancora in un suo ritorno, magari prendendo spunto dalla storica Toyota Sports 800 degli anni Sessanta, uno dei modelli più amati della tradizione sportiva del marchio.

In ogni caso le norme giapponesi sulle kei car fissano a 3.400 mm la lunghezza massima consentita. La carrozzeria della S FR misurava 3.990 mm, quindi per rientrare nella categoria dovrebbe accorciarsi di almeno 590 mm. Non si tratterebbe di un semplice ritocco, ma di una vera e propria cura dimagrante rispetto al prototipo mostrato undici anni fa.

Motore, trazione e possibili tempi di debutto

L’altro elemento chiave delle kei car riguarda la cilindrata e la potenza. Queste piccole sportive monterebbero un tre cilindri turbo da 660 cc, con una potenza limitata a 64 CV (47 kW). Sulla carta il valore può sembrare poco entusiasmante, ma non ha impedito a modelli come Honda Beat e S660, Daihatsu Copen, Suzuki Cappuccino e Autozam AZ1 di regalare parecchio divertimento a chi stava al volante. Ancora più importante è il fatto che la nuova piattaforma Daihatsu permetterebbe di scaricare la potenza sulle ruote posteriori, con la possibile opzione di un cambio manuale.

La produzione della seconda generazione della Daihatsu Copen si è chiusa all’inizio di quest’anno e la sua erede, anticipata dal concept K Open, potrebbe arrivare già nel 2027. Se le voci su una coupé Toyota gemella della roadster Daihatsu dovessero trovare conferma, i due modelli potrebbero debuttare più o meno nello stesso periodo.

Fonte: TecnoAndroid