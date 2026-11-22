Nissan ha trovato un modo concreto per dare una seconda vita agli scarti dei campi, trasformando le foglie di ananas in pannelli esterni per automobili. Il progetto nasce dalla collaborazione con Food Reborn Co. Ltd., società giapponese specializzata in materiali, e ha portato allo sviluppo congiunto di una plastica rinforzata con fibre naturali ricavata proprio da quelle foglie che normalmente finiscono tra i rifiuti agricoli. Secondo la casa automobilistica con sede a Yokohama il nuovo pannello è pensato per contesti particolarmente esigenti, compresi gli sport motoristici, un settore in cui i compositi sostenibili sono di solito difficili da reperire e piuttosto cari. A spiegare il senso dell’operazione è Tatsuzo Tomita, dirigente di Nissan responsabile dello sviluppo tecnologico: “Abbiamo sviluppato un nuovo materiale composito rinforzato con fibre che utilizza foglie di ananas, un sottoprodotto solitamente non utilizzato e scartato. Questo materiale sostenibile e composito offre anche l’elevato livello di prestazioni richieste per ambienti impegnativi come gli sport motoristici”. Un’idea che parte da un’esigenza molto pratica, insomma, più che da una semplice operazione di immagine.

Più resistente del lino, almeno sulla carta

Il pannello in fibra di ananas unisce le fibre estratte dalle foglie a una resina, dando vita a un composito che rientra nella stessa ampia famiglia di materiali già richiesti da alcune serie di corse per i pannelli esterni modificati. Il problema, sottolinea il costruttore giapponese, è che l’offerta di questi compositi è sempre stata scarsa e costosa. Ed è proprio qui che la nuova soluzione prova a fare la differenza.

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Nissan sostiene che il materiale finito garantisca una resistenza alla trazione superiore rispetto ai tradizionali compositi naturali a base di lino. Un paragone tutt’altro che casuale, visto che BMW impiega già il lino negli sport motoristici e nel M Concept Neue Klasse, lo studio di design che anticipa la sua prima auto M completamente elettrica. Va detto però che l’azienda di Yokohama non ha diffuso dati di test che permettano di verificare il confronto in maniera indipendente.

Dietro il progetto c’è anche la visione di Etsuko Uda, direttore rappresentante e CEO di Food Reborn, che ha costruito tutto attorno a ciò che la coltivazione dell’ananas lascia indietro. “Trasformare i sottoprodotti agricoli come le foglie di ananas in materiali ad alte prestazioni per l’automotive e gli articoli sportivi è di grande significato. Spinti da una profonda convinzione, rimaniamo dedicati a sbloccare nuove possibilità”, ha dichiarato. I numeri in effetti sono notevoli: ogni anno gli agricoltori di tutto il mondo scartano oltre 50 milioni di tonnellate di foglie di ananas. Una quantità enorme di materia prima a disposizione della partnership, senza intaccare in alcun modo la produzione alimentare. Il marchio giapponese inserisce questo lavoro nel suo impegno più ampio per realizzare auto più interessanti, all’interno degli obiettivi di sostenibilità del Green Program 2030.

Dalla foglia al cofano, passo dopo passo

La lavorazione avviene in più fasi. Le fibre ricavate dalle foglie vengono filate in un filato piatto, poi tessute fino a ottenere un tessuto che diventa lo strato di rinforzo interno del materiale composito, prima della modellazione finale nella forma di un elemento di carrozzeria. In base all’accordo, Nissan concede in licenza a Food Reborn il proprio know how sulla plastica rinforzata con fibre naturali, che copre la produzione del filato piatto, del tessuto intrecciato e del prepreg impregnato di resina.

Food Reborn ha sede a Okinawa, festeggerà il suo decimo anniversario a settembre 2027 ed è specializzata in materiali biodegradabili, con un’esperienza specifica nella gestione delle fibre di foglie di ananas. Per ora comunque nessuno parla di produzione in serie. Nissan non ha chiarito se il composito arriverà mai su un’auto stradale, il pannello attuale resta una tecnologia dimostrativa e l’azienda non ha ancora pubblicato una valutazione del ciclo di vita né un dato preciso sull’impronta di carbonio del materiale.

Il pubblico potrà vedere il cofano dal vivo alla SAMPE Japan Advanced Materials Technology Exhibition 2026, in programma dal 18 al 20 novembre nella East Hall del Tokyo Big Sight. Nissan e Food Reborn saranno presenti con uno stand condiviso, accanto al gruppo industriale e al giornale di settore che organizzano ogni anno la manifestazione.

Fonte: TecnoAndroid