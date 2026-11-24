Su WhatsApp sta arrivando una funzione che permetterà di scattare foto e girare video sfruttando nello stesso istante la fotocamera anteriore e quella posteriore dello smartphone. I test sono partiti su Android e la novità è comparsa nella versione beta 2.26.46.9 dell’app di messaggistica, già scaricabile dal Google Play Store. Chi ha già avuto a che fare con modalità del genere non si stupirà più di tanto, visto che una ripresa simile è presente nell’app fotocamera di diversi telefoni Android e, più di recente, anche su alcuni iPhone. La vera differenza sta nella comodità, perché adesso tutto potrà avvenire direttamente dentro WhatsApp senza dover uscire dall’applicazione per poi rientrarci con il file pronto da inviare.

Come funziona la doppia ripresa dentro l’app

Il meccanismo è piuttosto semplice e non richiede chissà quale abilità. Aprendo la fotocamera integrata di WhatsApp compare, nella parte alta dello schermo, un nuovo pulsante dedicato alla doppia fotocamera. Una volta attivato, l’inquadratura posteriore occupa l’intero display mentre quella frontale finisce in un piccolo riquadro sistemato in alto a destra. Per scambiare le due immagini basta toccare lo stesso tasto che di solito serve per passare da un sensore all’altro, quindi nessun gesto nuovo da imparare. Anche il riquadro più piccolo non resta bloccato nel suo angolo e può essere trascinato liberamente sullo schermo, così da posizionarlo dove copre meno la scena principale.

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L’idea alla base è abbastanza intuitiva e punta tutto sulla reazione di chi riprende. In pratica si può inquadrare quello che succede davanti all’obiettivo e, nello stesso momento, mostrare il proprio volto mentre lo si guarda. Il risultato finale cambia a seconda del formato scelto. Con gli scatti l’app fonde le due inquadrature in un’unica foto, mentre con i video le immagini provenienti dai due obiettivi vengono registrate in simultanea all’interno di un solo filmato. Niente file separati da gestire quindi e nessun montaggio da fare in un secondo momento con altre applicazioni.

Condivisione, modifiche e tempi di arrivo

Foto e clip realizzate con questa modalità si possono inviare praticamente ovunque all’interno dell’app, cioè nelle chat individuali, nei gruppi, nei canali e negli aggiornamenti di stato. Sul fronte dell’editing non cambia nulla rispetto a quanto gli utenti già conoscono. Prima dell’invio restano disponibili tutti gli strumenti di modifica dei contenuti e resta possibile aggiungere una didascalia, esattamente come accade con qualsiasi altra immagine o filmato condiviso sulla piattaforma. Una scelta che mantiene l’esperienza coerente e non costringe a cambiare abitudini.

C’è però un dettaglio da tenere presente per chi volesse provare subito la novità. Non tutti quelli che hanno installato la beta 2.26.46.9 dal Google Play Store vedono già comparire il nuovo tasto, segno che la distribuzione procede in modo graduale e non per tutti nello stesso momento. WhatsApp dovrebbe abilitare la funzione su altri account nel corso delle prossime settimane, allargando così la platea dei tester su Android. Per quanto riguarda invece la versione stabile dell’applicazione, al momento non ci sono ancora informazioni sulle tempistiche di arrivo della doppia ripresa per il grande pubblico.

Fonte: TecnoAndroid