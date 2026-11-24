Il nuovo trailer finale di Avengers: Doomsday è appena arrivato e una parte consistente del pubblico Marvel si è convinta di una cosa piuttosto curiosa. Lo Steve Rogers che compare accanto a Thor non sarebbe affatto il vero Capitan America, ma Loki sotto mentite spoglie. Una teoria che circolava già da qualche tempo e che adesso, dopo queste nuove immagini, sembra aver trovato parecchia benzina per alimentarsi.

Nel filmato si vedono molte scene dedicate a Steve e a Peggy Carter, tornati nella loro casa. Non è chiaro in quale epoca né in quale universo vivano i due, e questo dettaglio contribuisce ad aumentare il mistero. Il punto però è un altro. Lo Steve che appare fuori, nel mondo reale, mentre cammina fianco a fianco con Thor, dà l’impressione di essere un po’ diverso da quello che il pubblico conosce. Qualcosa nel modo di fare, nelle battute e perfino nel sorriso stona leggermente.

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Il dialogo con Thor e il dettaglio di Mjölnir

A far drizzare le antenne ai fan è soprattutto uno scambio di battute tra i due personaggi. Steve esordisce con un complimento al dio del tuono, dicendo che quello di poco prima era stato un bel discorso. Thor risponde con una frecciatina, osservando che il discorso dell’altro gli era sembrato un po’ nella media per gli standard di Cap. A quel punto Steve sorride, solleva Mjölnir e chiede se la cosa gli dia fastidio. Una domanda apparentemente innocua, che però assume tutt’altro peso se a pronunciarla fosse proprio il fratello adottivo di Thor.

Il ragionamento dei fan parte da un elemento noto a chiunque segua l’MCU. Il martello può essere impugnato soltanto da chi è puro di cuore, come appunto Steve Rogers, e Loki è decisamente lontano da questa descrizione. Vedere il dio dell’inganno brandire Mjölnir come un’arma darebbe sicuramente fastidio a Thor, e quella battuta così ammiccante sembra quasi un modo per stuzzicarlo. Letta in questa chiave, la scena acquista un sapore completamente diverso, quasi come se il vero Capitano non fosse mai stato lì.

La visita di Loki e i punti ancora oscuri

All’inizio la teoria poteva sembrare un po’ forzata. Poi però torna in mente il trailer precedente, in cui Loki si presenta proprio a casa di Steve e Peggy e pronuncia una frase molto precisa, dicendo di credere di poterli aiutare. Ed è qui che il quadro comincia a farsi interessante. Questo aiuto potrebbe consistere nel fatto che Loki usi i suoi poteri da mutaforma per assumere le sembianze di Steve Rogers, con l’obiettivo di salvare il mondo dalle molteplici incursioni che si stanno avvicinando. Un’ipotesi che spiegherebbe anche quel tono così poco da Cap notato nel dialogo con Thor.

Non tutto, comunque, torna alla perfezione. Rimane aperta la questione di come Loki riesca ad abbandonare il suo posto al centro dell’universo, dove regge Yggdrasil, per tornare in azione accanto agli altri eroi. Un nodo che al momento i trailer non sciolgono, anche se è plausibile che il film offra una spiegazione al riguardo. Nel frattempo la teoria continua a guadagnare sostenitori, alimentata da ogni nuovo fotogramma diffuso da Marvel.

Fonte: TecnoAndroid