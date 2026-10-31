Zurich Auction 2026: oltre 80 auto, c’è la Veyron di Ginevra

Oltre 80 auto da collezione passeranno sotto il martello sabato 7 novembre a Zurigo, dove andrà in scena la Zurich Auction 2026 con marchi del calibro di Bugatti, Ferrari, Alfa Romeo, Mercedes Benz e Lamborghini. A organizzare l’appuntamento è Broad Arrow Auctions, società che fa parte del gruppo Hagerty, che ha scelto come cornice il prestigioso Dolder Grand Hotel. Il catalogo mette insieme più di 80 vetture e 25 lotti di memorabilia, con proposte che vanno dalle grandi classiche degli anni Cinquanta e Sessanta fino alle hypercar dei giorni nostri. Le stime in alcuni casi arrivano a diversi milioni di franchi svizzeri. C’è poi un aspetto che rende l’asta svizzera ancora più interessante, perché molte automobili saranno vendute senza prezzo di riserva e finiranno quindi al miglior offerente senza alcuna soglia minima fissata in partenza.

Bugatti Veyron e Ford GT guidano il gruppo delle moderne

Il lotto più atteso è con ogni probabilità una Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse del 2012, valutata tra 2,6 e 3,3 milioni di franchi svizzeri. Non si tratta di un esemplare qualunque. Con il telaio numero 015 fu proprio la vettura scelta da Bugatti per presentare il modello al Salone di Ginevra del 2012. Appartiene alla serie limitata a 92 unità e conserva ancora le targhette commemorative legate a quell’evento. La carrozzeria grigio Jet Grey si accompagna a un abitacolo in pelle italiana arancione e nera, una combinazione che ne accentua il carattere esclusivo.

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Accanto alla hypercar francese troverà spazio una Ford GT del 2018 in livrea gialla con doppie strisce nere. Il contachilometri dichiara appena 1.642 chilometri e la stima si colloca tra 600.000 e 700.000 franchi svizzeri. Ancora più rara è la Mercedes Benz SLR McLaren Edition Roadster del 2008, visto che secondo il catalogo McLaren Special Operations ne costruì soltanto sei esemplari scoperti. Per lei la valutazione oscilla tra 575.000 e 675.000 franchi.

Mercedes 300 SL e Ferrari 275 GTS, il peso della storia

Nella selezione non mancano automobili storiche che contano per quello che rappresentano almeno quanto per il loro valore economico. Una delle più significative è la Mercedes Benz 300 SL Gullwing del 1955, inconfondibile grazie alle celebri portiere ad apertura verticale. Stimata tra 1,35 e 1,65 milioni di franchi svizzeri, appartenne in origine ad Alex Raymond, l’illustratore statunitense che diede vita al personaggio dei fumetti Flash Gordon. La vettura mantiene un livello di originalità molto alto e non ha mai subito un restauro completo, un dettaglio che nel mercato delle auto d’epoca fa davvero la differenza.

Grande attenzione anche per la Ferrari 275 GTS del 1966 con carrozzeria gialla e dettagli neri. Costruita in appena 200 esemplari, dispone della certificazione Ferrari Classiche ottenuta nel 2011 e anche in questo caso la stima va da 1,35 a 1,65 milioni di franchi svizzeri. Sul fronte delle vetture dal forte valore simbolico spicca poi una Aston Martin DB5 Goldfinger Edition del 2020, una delle 25 repliche ufficiali realizzate da Aston Martin Works. Ispirata all’auto resa famosa dai film di James Bond, riproduce diversi gadget scenografici come la targa girevole e le mitragliatrici simulate. La sua valutazione può arrivare fino a 950.000 franchi.

Alfa Romeo RZ e Lamborghini Countach per chi ama le italiane

Gli appassionati di casa nostra avranno probabilmente gli occhi puntati sulla Alfa Romeo RZ del 1996, la roadster nata dalla collaborazione con Zagato e prodotta in soli 278 esemplari. Sotto il cofano lavora il celebre V6 Busso da 3,0 litri, uno dei motori più amati nella storia del marchio di Arese. L’esemplare proposto ha carrozzeria nera, interni bordeaux e una percorrenza dichiarata di 35.918 chilometri. La stima è compresa tra 65.000 e 85.000 franchi svizzeri, ma la vettura andrà all’incanto senza prezzo di riserva e il risultato finale potrebbe quindi allontanarsi parecchio da queste cifre.

Tra le proposte figura inoltre una Lamborghini Countach 5000 QV del 1986, destinata in origine al mercato statunitense e dotata di alimentazione a iniezione. Verniciata di rosso e abbinata a interni color Champagne, la supercar del Toro è valutata tra 550.000 e 750.000 franchi svizzeri. Completano il quadro alcune chicche di nicchia come una BMW Z1 elaborata da AC Schnitzer e una Radical SR3 SL omologata per circolare su strada.

Fonte: TecnoAndroid