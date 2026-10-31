Fibra Vodafone a 27,95 euro: 2,5 Gigabit e nessun vincolo

Chi cerca una connessione domestica veloce senza legarsi per anni a un operatore trova nella fibra Vodafone una delle soluzioni più interessanti del momento. Con la promozione attualmente in corso l’abbonamento scende a 27,95 euro al mese e offre velocità fino a 2,5 Gigabit in download, senza alcun costo di attivazione e senza vincoli di permanenza. Una formula pensata per chi vuole Internet ad alta velocità in casa ma preferisce restare libero di cambiare idea quando vuole.

C’è però un dettaglio da tenere a mente. Le condizioni descritte resteranno valide solo per un periodo limitato e sono riservate esclusivamente ai nuovi clienti, ovvero a chi sceglie Vodafone proprio adesso. Per aderire basta raggiungere il portale ufficiale dell’operatore e verificare la copertura della propria abitazione. Se la fibra FTTH non dovesse arrivare all’indirizzo indicato, la promo può comunque essere attivata sfruttando tecnologie alternative come FTTC oppure FWA.

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Cosa include l’offerta Vodafone per la casa

Il punto di forza della proposta è l’accesso alla rete in fibra ottica FTTH, con una velocità massima che tocca i 2,5 Gigabit in download. Si tratta di un abbonamento costruito per garantire una navigazione rapida e stabile all’interno delle mura domestiche, senza limiti di traffico. Nel pacchetto non c’è solo la connessione. Il servizio comprende infatti anche la linea telefonica fissa e il modem WiFi, già incluso nell’offerta e quindi senza la necessità di acquistarne uno a parte.

Chi non ha la fortuna di essere raggiunto dalla FTTH non resta escluso. L’operatore permette di attivare la stessa promozione anche tramite la fibra mista rame FTTC oppure attraverso la rete FWA. Sono due strade alternative che consentono comunque di contare su una connessione illimitata e veloce per la propria casa, anche nelle zone dove la fibra pura non è ancora disponibile. In pratica la verifica della copertura serve proprio a capire quale tecnologia sarà utilizzata per portare Internet nell’abitazione.

Prezzo, condizioni e come attivare la promo

Sul fronte economico la formula è piuttosto lineare. Il canone dell’offerta Vodafone è fissato a 27,95 euro al mese e l’attivazione è completamente gratuita, quindi non ci sono spese iniziali da mettere in conto al momento della sottoscrizione. A rendere la promozione ancora più appetibile c’è l’assenza di qualsiasi vincolo di permanenza per il cliente, un elemento che molti utenti considerano decisivo quando si tratta di scegliere un nuovo abbonamento per la casa.

La procedura di adesione richiede pochi minuti. Si accede al sito dell’operatore, si inserisce l’indirizzo per la verifica della copertura e si completa una veloce procedura online. A quel punto il sistema indica quale tecnologia è disponibile tra FTTH, FTTC e FWA, e si può procedere con l’attivazione dell’abbonamento alle condizioni previste dalla promo. Il consiglio, considerata la durata ristretta dell’iniziativa, è di non rimandare troppo la decisione.

Va ricordato ancora una volta che l’offerta con fibra fino a 2,5 Gigabit, attivazione gratuita e nessun vincolo sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo. Anche il canone di 27,95 euro al mese rientra nelle condizioni promozionali riservate a chi diventa cliente Vodafone in questa finestra temporale.

Fonte: TecnoAndroid