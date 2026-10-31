iOS 27.2 porta SynthID, il watermark invisibile per le foto IA

Con iOS 27.2 arriva sugli iPhone una novità che non si nota a colpo d’occhio ma che pesa parecchio. Si chiama SynthID ed è un watermark invisibile capace di identificare alcune immagini generate o modificate tramite intelligenza artificiale. L’aggiornamento è disponibile in Italia da poche ore e porta con sé diverse modifiche, alcune ben visibili e altre decisamente più profonde, quasi nascoste nelle fondamenta del sistema.

La funzione che attirerà subito l’attenzione di molti utenti è un’altra, cioè il nuovo filtro anti chiamate moleste. È questa la novità principale del pacchetto, quella destinata a farsi sentire nella vita di tutti i giorni, perché tocca un fastidio che conoscono praticamente tutti. Accanto a questa funzione però c’è un intervento meno appariscente che riguarda il modo in cui le immagini nate con l’aiuto dell’IA vengono contrassegnate, e che merita uno sguardo più attento.

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Cosa fa SynthID su iOS 27.2

Il principio alla base di SynthID è piuttosto semplice da capire anche senza competenze tecniche. Si tratta di una sorta di firma digitale applicata alle immagini, solo che a differenza dei classici loghi sovrapposti alle foto non si vede. Nessuna scritta in un angolo e nessuna trasparenza che rovina lo scatto. Il contrassegno resta lì, nascosto all’occhio umano, ma permette di riconoscere un contenuto prodotto o ritoccato con strumenti di intelligenza artificiale.

Il dettaglio da non trascurare è che il sistema riguarda alcune immagini, non tutte. Non si parla quindi di un rilevatore universale capace di smascherare ogni falso in circolazione, ma di un marchio che accompagna determinati contenuti e ne rende tracciabile l’origine artificiale. Una precisazione che conta, perché aiuta a capire fin dove arriva davvero questa tecnologia e dove invece si ferma.

L’introduzione del watermark invisibile rientra tra le modifiche a livello di architettura che accompagnano il rilascio. In pratica non è un’opzione da attivare in qualche menu, né un’app separata da scaricare. È un tassello integrato nel funzionamento stesso del software, che lavora in background mentre l’utente fa tutt’altro.

L’integrazione con Image Playground

Il punto in cui questa novità prende forma concreta è Image Playground, lo strumento con cui gli iPhone permettono di creare immagini attraverso l’IA. È proprio lì che SynthID viene integrato, così che i contenuti generati portino con sé questo segno distintivo. Chi crea un’immagine continua a vederla esattamente come prima, senza differenze estetiche, ma il file conserva un’informazione in più sulla propria natura. La scelta ha una logica abbastanza chiara. Le immagini generate dall’IA diventano sempre più realistiche e distinguerle da una foto vera, a occhio nudo, non è affatto scontato. Avere un contrassegno incorporato direttamente nel contenuto offre un appiglio in più per capire se ci si trova davanti a uno scatto reale oppure a qualcosa costruito da un algoritmo. Un piccolo passo, magari, ma nella direzione di una maggiore trasparenza.

Con iOS 27.2 convivono dunque due anime. Da una parte c’è il filtro anti chiamate moleste, la funzione più immediata e di sicuro la più attesa dal grande pubblico. Dall’altra c’è un intervento silenzioso che lavora dietro le quinte e che, almeno sulle creazioni di Image Playground, aggiunge un watermark invisibile per identificare le immagini generate o modificate tramite intelligenza artificiale. L’aggiornamento è già scaricabile sugli iPhone compatibili in Italia.

Fonte: TecnoAndroid